Картина дня: судебный процесс над учительницей, закрытие очередного завода, проблемы с Yandex.Taxi и возможный визит Путина

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?
Сообщение о том, что на этой неделе начнется рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняют в сожительстве со своей ученицей, наделало много шума. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать далее...
Школа выживания: на пользу ли русским детям образование на эстонском языке?
«Младший сын пошел в детсад с эстонским языком обучения, но не смог в итоге заговорить ни по-эстонски, ни по-русски», – рассказывает Марина, ребенка которой в итоге пришлось вернуть в русскоязычную среду. А у Ирины оба сына ходят в эстонскую школу с первого класса и оба учатся на одни пятерки. Давайте разбираться, каких результатов в обучении добиваются русскоязычные дети, учащиеся на эстонском языке, что им мешает и какие перспективы их ждут. Читать далее...
Новый закон должен возродить из пепла эстонское судоходство
Во вторник Рийгикогу принял закон, направленный на то, чтобы снова сделать эстонский флаг более привлекательным для торговых судов, расширить береговой сектор Эстонии и восстановить международную репутацию Эстонии как морской страны. Читать далее...
Очередной эстонский завод уходит в Польшу: будет сокращено около 50 работников
Паевому товариществу Sereeter, вероятно, придется уволить 48 сотрудников своего заводе в Ляэнеранна Пярнуского уезда, поскольку концерн Orkla перемещает упаковку товаров для оказания первой помощи из Эстонии в Польшу. Читать далее...
Муниципальная полиция обратилась к маардуским таксистам с предупреждением
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) разослала предупреждения всем таксистам, зарегистрированным в Маарду, но фактически оказывающим услуги таксоизвоза в столице. Читать далее...
Yandex.Taxi работает в Эстонии с нарушением закона
Эстонские ведомства установили, что компания Yandex.Taxi, предлагающая в Эстонии с мая 2018 года услугу заказа такси через мобильное приложение, работает в стране с нарушением закона, поскольку у предприятия отсутствуют необходимые для деятельности документы. Читать далее...
Прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюрьмы расчленившего женщину в Ласнамяэ
Во вторник в ходе судебных прений прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги потребовала приговорить обвиняемого в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ Николая Кузнецова к 20 годам лишения свободы. Читать далее...
Тарту готовится к возможному визиту Владимира Путина
Ровно через четыре месяца в Эстонском национальном музее в Тарту состоится восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов. И хотя президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала приглашение от имени организаторов российскому лидеру Владимиру Путину, нет уверенности, что он все-таки приедет. Читать далее...
Обрушение Maxima в Риге: инженер-строитель осужден, остальные оправданы
Пардаугавский суд Риги в рамках дела о золитудской трагедии приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет, сообщает Русский TVNET со ссылкой на LETA. Читать далее...
Яак Мадисон: критика внешней разведки Эстонии Китаем портит отношения между странами
Избранный депутатом Европарламента из рядов Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон считает, что критика со стороны Китая в адрес Департамента внешней разведки Эстонии нарушает отношения между двумя странами. Читать далее...
Таллинн поставил на паузу крупные дорожные проекты до утверждения нового бюджета ЕС
Из-за отсутствия европейского финансирования в Таллинне в этом году будет отремонтировано меньше дорог, и по крупным объектам будут вестись только проектировочные работы, которые позволят быстрее приступить к строительству, когда средства из нового семилетнего бюджета ЕС снова станут доступными. Читать далее...
Предприятие Levikom обвиняет Катри Райк в серьезном преступлении
Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении в отношении главы комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк. Читать далее...
Приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу вступил в силу: он проведет в тюрьме 18 лет
Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию адвоката Урмаса Эйнрооса, известного как водитель с битой. Это значит, что вступил в силу приговор окружного суда, согласно которому Эйнроос должен провести в тюрьме 18 лет. Читать далее...
Крупной эстонской лесопилке угрожает нехватка материалов
Если в обычные зимы складские запасы лесопилок в феврале увеличиваются, то в этом году на лесопилке Реопалу в Ярвамаа они, напротив, уменьшились, потому что в теплую погоду и при мягкой почве добывать в лесу древесину сложно. Читать далее...
Небольшая фирма по защите потребителей снова одержала победу над airBaltic
Компания Flagito, которая ноябре прошлого года выиграла у авиакомпании airBaltic более 10 000 евро в пользу потребителей, снова одержала победу над латвийским авиаперевозчиком. Читать далее...
Тоомас Суллинг: финны считали это позором, когда кто-то из жителей Финляндии ехал к нам на операцию
В минувшие выходные исполнилось 80 лет одному из самых известных в Эстонии хирургов, который за полвека прооперировал около четырех тысяч пациентов. Это были сложные операции, целью которых являлось восстановление кровоснабжения сердца. Кроме того, у него полно красочных историй, которые можно вспомнить по случаю знаменательного события. Читать далее...