Картина дня: судебный процесс над учительницей, закрытие очередного завода, проблемы с Yandex.Taxi и возможный визит Путина

"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?

Сообщение о том, что на этой неделе начнется рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняют в сожительстве со своей ученицей, наделало много шума. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать далее...

Школа выживания: на пользу ли русским детям образование на эстонском языке?

«Младший сын пошел в детсад с эстонским языком обучения, но не смог в итоге заговорить ни по-эстонски, ни по-русски», – рассказывает Марина, ребенка которой в итоге пришлось вернуть в русскоязычную среду. А у Ирины оба сына ходят в эстонскую школу с первого класса и оба учатся на одни пятерки. Давайте разбираться, каких результатов в обучении добиваются русскоязычные дети, учащиеся на эстонском языке, что им мешает и какие перспективы их ждут. Читать далее...

Новый закон должен возродить из пепла эстонское судоходство

Во вторник Рийгикогу принял закон, направленный на то, чтобы снова сделать эстонский флаг более привлекательным для торговых судов, расширить береговой сектор Эстонии и восстановить международную репутацию Эстонии как морской страны. Читать далее...

Очередной эстонский завод уходит в Польшу: будет сокращено около 50 работников

Паевому товариществу Sereeter, вероятно, придется уволить 48 сотрудников своего заводе в Ляэнеранна Пярнуского уезда, поскольку концерн Orkla перемещает упаковку товаров для оказания первой помощи из Эстонии в Польшу. Читать далее...

Муниципальная полиция обратилась к маардуским таксистам с предупреждением

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) разослала предупреждения всем таксистам, зарегистрированным в Маарду, но фактически оказывающим услуги таксоизвоза в столице. Читать далее...

Yandex.Taxi работает в Эстонии с нарушением закона

Эстонские ведомства установили, что компания Yandex.Taxi, предлагающая в Эстонии с мая 2018 года услугу заказа такси через мобильное приложение, работает в стране с нарушением закона, поскольку у предприятия отсутствуют необходимые для деятельности документы. Читать далее...

Прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюрьмы расчленившего женщину в Ласнамяэ

Во вторник в ходе судебных прений прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги потребовала приговорить обвиняемого в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ Николая Кузнецова к 20 годам лишения свободы. Читать далее...

Тарту готовится к возможному визиту Владимира Путина

Ровно через четыре месяца в Эстонском национальном музее в Тарту состоится восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов. И хотя президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала приглашение от имени организаторов российскому лидеру Владимиру Путину, нет уверенности, что он все-таки приедет. Читать далее...

Обрушение Maxima в Риге: инженер-строитель осужден, остальные оправданы