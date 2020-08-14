Картина дня: обращение Тихановской, лихулаский стрелок на месте трагедии и неутешительный экономический прогноз

«Нам нужно остановить насилие»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена уехать в Литву, записала новое видеообращение к белорусам. Rus.Postimees публикует его текст в полном объеме.

Бывший белорусский политзаключенный: после случившегося Лукашенко даже подписи не смог бы собрать

«Вы же понимаете, умереть мы вам тут все равно не дадим», - вспоминает белорусский политический деятель, бывший политзаключенный Александр Федута застенки КГБ и методы психологической обработки. Читать далее...

Неутешительный прогноз: в Эстонии ожидаются новые сокращения и приостановка роста зарплат

Коронакризис оставил без работы 24 000 человек, что равно населению Пылваского уезда. Больше всего пострадали молодые люди в возрасте 15-24 лет, работающие в сфере услуг. По данным Департамента статистики, во втором квартале уровень безработицы достиг 7%. Без государственной поддержки безработица была бы еще выше: пятая часть занятых получала компенсацию по заработной плате, сообщает старший экономист Swedbank Лийз Элмик. Читать далее...

Жительница Эстонии обхитрила телефонных мошенников

12 августа было начато уголовное производство в связи с тем, что представившийся банковским сотрудником человек попытался по телефону оформить кредит от имени проживающей в Пайде 66-летней женщины. Читать далее...

Блог, фото, видео 〉 На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

В Республике Беларусь шестой день проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

Почти все страны ЕС подписали ноту протеста в защиту "Северного потока - 2"

24 страны Европейского cоюза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода "Северный поток - 2". Читать далее...

В Эстонии коронавирус подтвержден у троих человек

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1 451 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, три пробы дали положительный результат. Читать далее...

Дороги перекрыты, повсюду полиция: лихулаского стрелка доставят на место преступления

В рамках уже почти два месяца длящегося расследования стрельбы в Лихула сегодня, 14 августа, пройдут следственные мероприятия, в результате которых будут сопоставлены показания подозреваемого и конкретные места происшествий и хронология. Для этого подозреваемого привезут на место происшествия, чтобы он смог там показать свою версию случившегося, сообщает Ляэнеская окружная прокуратура. Читать далее...

Стокгольм и Лондон: стратегии борьбы с Covid-19 разные, результат - одинаковый

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Лондоне и Стокгольме оказались приблизительно одинаковыми, несмотря на разные стратегии в борьбе с Covid-19 в двух странах, свидетельствуют данные исследования. Читать далее...

Коронавирус в России: США и российские врачи не доверяют вакцине

США с недоверием отнеслись к российской вакцине от коронавируса и отказались от сотрудничества, утверждает телекомпания Си-эн-эн. Минздрав заявляет, что и не предлагал американцам такое сотрудничество. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си. Читать далее...