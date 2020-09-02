Картина дня: Навального отравили "Новичком", нарушения закона на BLRT, увольнения в Tallink и рост преступности в Ласнамяэ

Департамент здоровья: Таллинн становится зоной распространения коронавируса

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, проблемной зоной распространения коронавируса становится Таллинн, где уровень зараженных на данный момент составляет 15,9 больных на 100 000 жителей. Читать далее...

LIMON ПРОВЕРИЛ 〉 Репортер по прилете в Таллинн сдала тест на коронавирус и показала, как это ужасно

Началась осень, вчера был праздник - 1 сентября, и этот день порадовал не только вернувшихся в школу студентов, но и прилетевших в Эстонию жителей страны и гостей. А все потому, что с этого дня все вернувшиеся из стран повышенного риска смогут пройти тест на коронавирус прямо в аэропорту. Причем для граждан Эстонии это совершенно бесплатно. Смотрите видео!

Из-за коронапозитивного игрока «Нымме Калью» изолировали 12 солдат

Поскольку один из зараженных коронавирусом игроков футбольного клуба «Нымме Калью» является также солдатом караульного батальона Сил обороны, там было принято решение для начала изолировать 12 сослуживцев носителя вируса. Читать далее...

Министерство образования не станет отменять требование изоляции для вернувшихся из-за границы школьников

Министерство образования и науки не намерено отказываться от требования двухнедельного карантина для школьников, которые побывали в туристической поездке за границей, даже если результат теста на COVID-19 у них будет отрицательным. Читать далее...

Языковой департамент придрался к ресторану из-за отсутствия в меню перевода слов Martini и Tonic

В конце августа Языковой департамент заметил, что в меню таллиннских ресторанов Pomo Restorante и Cafe Opera есть названия напитков на иностранном языке, однако перевода на эстонский нет. Когда инспектор позднее провел новую проверку, то выяснилось, что ресторан и кафе не исправили ошибку. Читать далее...

Юри Ратас быстро поправляется после операции и может вернуться к работе уже в четверг

Премьер-министр Юри Ратас, которого во вторник выписали из больницы после операции, успешно выздоравливает. Читать далее...

Канцлер юстиции: запрет на ночную продажу алкоголя нарушает закон

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, введенные полицией ограничения на ночную продажу алкоголя в развлекательных заведениях, являются незаконными. Читать далее...

Ирья Лутсар: 16 зараженных на 100 000 жителей — это очень мало, мы пересмотрим эту цифру

Вирусолог Ирья Лутсар считает, что нынешнее предельное значение, являющиеся основанием для самоизоляции (или обязательного тестирования), следует пересмотреть. Читать далее...

В первый день тестирования в Таллиннском аэропорту обнаружили один случай коронавируса

Со вторника люди, прибывшие в Эстонию из стран с риском COVID-19, могут для сокращения срока обязательной изоляции протестироваться на коронавирус в аэропорту и порту, в первый день в аэропорту выявили один случай коронавируса. Читать далее...

В Тарту иностранные студенты часто остаются без квартир: что мешает найти жилье?

Итальянка София Фрески недавно прилетела из Италии в Эстонию и, приехав в Тарту, распаковала свои чемоданы во временном жилище. Она - одна из многих студентов Тартуского университета, которые искали в интернете съемную квартиру, но так и не нашли ее. Читать далее...

Неужели в Таллинне появится новый район? Новая площадь уже есть

Вчера в квартале Ülemiste City открыли новое 12-этажное офисное здание имени известного эстонского химика Виктора Пальма и расположенную рядом площадь. Общая стоимость строительства современного офисного здания, крытой парковки и площади составила 25 млн евро. Читать далее...

Эстонский бизнесмен поблагодарил друзей шикарной вечеринкой и эффектным фейерверком