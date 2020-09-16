Картина дня: в ожидании новых ограничений, цены на квартиры и надвигающийся шторм

Власти Таллинна: мы готовы к красному сценарию, но ввести его может только государство

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и старший инспектор Северного регионального отдела Департамента здоровья Наталья Выжелевская. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2432 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 36 проб дали положительный результат. Читать далее...

Кийк: мы не должны допустить, чтобы Финляндия закрылась от нас так же, как Латвия

Министр социальных дел Танель Кийк и советник отдела инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемией Департамента здоровья Ирина Донченко рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии. Читать далее...

Завтра в Эстонии будет свирепствовать штормовой ветер

Метеослужба Эстонии предупреждает, что в четверг в Эстонии ожидается сильный штормовой ветер, который местами будет достигать 32 м/с. Читать далее...

На подходе новые ограничения: Таллинн намерен обуздать ночную жизнь в столице

Таллинное горсобрание на этой неделе, скорее всего, одобрит ограничения на продажу алкоголя в ночное время, которые были отложены весной из-за коронавируса. Читать далее...

Пятилетний мальчик отдал свою копилку: хозяевам сгоревшего дома в Нарве помогали всем миром

Вечером 6 сентября в Нарве, в районе частных домов, известном в народе как “кулацкий поселок” загорелась баня, огонь перекинулся на дом, в котором полностью сгорел мансардный этаж и обгорел первый этаж. К счастью, людей в тот момент в доме не было, спасатели вывели из пожара собаку, но в огне погибла кошка. На просьбу помочь погорельцам неравнодушные люди откликнулись так живо, что хозяева теперь говорят: есть на что построить временную крышу на зиму, а дальше они справятся. Читать далее...

Предприниматель: цены на квартиры не упадут, пока зарплаты не снизятся

На рынке недвижимости наметились перемены. Перспективы работы на удаленке стимулируют спрос на более просторные квартиры. «Клиенты все чаще предпочитают двушкам трешки, – отмечает крупный предприниматель-застройщик Юрий Петров. – Иногда даже проще доплачивать работникам на улучшение жилищных условий, чем тратить деньги на офис». Читать далее...

Репортаж из MegaTivoli 〉 Экстремальные аттракционы, иноязычные инструкторы и неутихающий шум

Воскресенье, около четырех часов дня. Певческое поле в Таллинне. Вместе с фотографом Ээро Вабамяги мы решили изучить расположившийся там Tivoli Tuur: чем поднимают настроение в гигантском парке аттракционов? Народу довольно много: по площадке шныряют раздухарившиеся дети, за ними тащатся уставшие родители, да и влюбленные парочки выбрали для досуга экстрим. Читать далее...

Полиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата

Вчера во второй половине дня полицейские задержали 24-летнего и 32-летнего мужчин, которых есть основание подозревать в попытке кражи банкомата в Синди. Читать далее...

Чиновнице с окладом в 6900 евро будут компенсировать затраты на бензин

С 10 августа приступившей к работе на посту директора Департамента по делам образования и молодежи Улле Илиссон, чей месячный оклад равен 6900 евро, отныне полагается и компенсация расходов на эксплуатацию личного автомобиля. Читать далее...

Где заканчивается свобода слова и начинается травля? Интернет-конфликт в Нарве затронул десятки человек

В популярной нарвской группе Facebook “Нарва+” администратор Олег Медведев публикует фотографии известных в городе людей и каждого обвиняет в преследовании. С начала месяца на этой “доске почета” оказались больше 20 нарвитян, часть из них получают также назойливые личные сообщения. Десятки человек сообщают в ответ, что на самом деле Олег Медведев сам их преследует. По просьбе Rus.Postimees, полиция и Инспекция по защите данных прокомментировали, где в данном случае граница между свободой слова и преследованием?