Картина дня: критика слов Хельме, новые очаги заражения и борьба банков за клиентов

Коронавирус подтвержден у 36 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 35,74 случая на 100 000 жителей. Читать далее...

Президент Кальюлайд о заявлении Хельме: министр с такими взглядами не подходит для правительства Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд, ссылаясь на опубликованное интервью Deutsche Welle, в котором министр внутренних дел порекомендовал людям с нетрадиционной ориентацией уезжать в Швецию, сказала, что Март Хельме из-за своих взглядов не подходит для правительства Эстонской Республики. В субботу утром она также встретилась с премьер-министром, которому озвучила свою позицию. Читать далее...

Индрек Саар: министр внутренних дел Эстонии хочет депортировать людей из своей страны

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар назвал абсурдным, что в правительство Эстонской Республики входит министр, который ненавидит жителей своей страны, не уважает союзников и восхищается главой соседнего государства с замашками диктатора. Читать далее...

Яна Тоом о ситуации с Мартом Хельме: значит, господин и не хочет быть в коалиции

Европарламентарий и член правления Центристской партии Яна Тоом считает, что срок годности Марта Хельме в качестве политика уже истек. Читать далее...

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки

В двух странах Балтии обновлены суточные антирекорды по коронавирусу: в Литве заболели 288 человек, в Латвии - 188, в Эстонии прирост заболеваемости остается на прежнем уровне - за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения. Читать далее...

Кая Каллас: надеюсь, премьер-министр освободит Марта Хельме от занимаемой должности

Председатель Партии реформ Кая Каллас написала в соцсетях, что интервью, которое Март Хельме дал немецкому изданию, в очередной раз доказывает, что EKRE не стоило брать в правительство. Читать далее...

Самый быстрый житель Эстонии: мы не пьем, не курим и наркотиками не увлекаемся. У нас только женщины и машины

Этим летом Лях стал первым эстонцем, которому удалось при прохождении одной мили разогнать автомобиль до невероятной скорости. На взлетной полосе в Кильтси Nissan Skyline GTR разогнался до 402 км/ч. Команда много лет шла к достижению этого результата, но каждый раз возникали какие-то сложности. Читать далее...

Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального

Россия примет ответные меры на санкции ЕС по "делу Навального", но при этом российские дипломаты будут работать над выправлением равноправных отношений РФ-ЕС, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Читать далее...

В Эстонии в субботу вывесили флаги в честь Дня родственных народов

В субботу в честь Дня родственных народов все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица Эстонии поднимают государственный флаг. Читать далее...