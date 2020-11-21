Картина дня: штормовое предупреждение, экстренный режим в больницах и самые прибыльные фирмы Эстонии

В Эстонии коронавирусом COVID-19 заразились еще 305 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5437 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 305, что составляет 5,6% от общего числа проведенных за сутки тестов. Читать далее...

Оставайтесь дома и перепаркуйте машины: спасатели предупреждают о надвигающейся на Эстонию непогоде

Спасательный департамент предупреждает, что из-за надвигающегося на Эстонию шторма в субботу, 21 ноября, людям стоит быть осторожными и по возможности оставаться дома. Читать далее...

Президент Керсти Кальюлайд освободила Майлис Репс от должности министра образования

Президент Керсти Кальюлайд в субботу утром приняла решение освободить от должности министра образования и науки Майлис Репс. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Кийк: министр Репс сделала выбор между политикой и семьей

Министр образования и науки Майлис Репс вчера сообщила общественности, что подает в отставку из-за скандала со служебным автомобилем. По мнению министра социальных дела Танеля Кийка, эта отставка - большая потеря для Центристской партии. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Не нужно путать государственный карман с личным

Определенно главной персоной этой недели стала министр образования и науки Майлис Репс, которую уличили в злоупотреблении служебным положением, что привело к отставке главы министерства и матери шестерых детей. Читать далее...

ОБЗОР 〉 В нынешнем составе правительства сменился уже седьмой министр

Во втором правительстве Юри Ратаса, начавшем работу в апреле 2019 года, в течение года и семи месяцев сменилось семь министров. Шесть министров сменила EKRE, сегодня подала в отставку министр образования и науки от Центристской партии Майлис Репс. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: Эстонии нужен русскоязычный министр образования

Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд призывает Центристскую партию выдвинуть на пост нового министра образования русскоязычного кандидата, что будет способствовать большей сплоченности в обществе и поможет наконец решить вопрос с дальнейшей судьбой русскоязычных школ. Читать далее...

Истории таинственных исчезновений людей: одного похитили, от другого осталась только одежда

Иногда происходят случаи исчезновения, когда судьбу пропавшего не удается узнать даже спустя годы. Часто, но не всегда, ответ кроется в близких, в том, какими важными частицами информации и как быстро они хотят или не хотят делиться с поисковиками. Читать далее...

Коронавирус добрался до стройплощадки магазина Lidl

"Один человек инфицирован. Вся команда прошла тестирование, и мы ждем ответов», - сказал исполнительный директор Savekate, компании, занимающейся строительством полов в тартуском магазине Lidl, Тамбет Тасуя. Читать далее...

Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест