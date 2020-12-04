Картина дня: Ратас и Кальюлайд уходят в самоизоляцию, теории заговоров и обращение медиков к пациентам

Заснул в машине, проснулся в больнице: беспрецедентный случай в Эстонии - водителя обвиняют в убийстве трех человек

Андрес Рейнарт, который в январе сел за руль в нетрезвом виде и совершил ДТП с тремя погибшими, в пятницу в суде отказался от дачи показаний. Хотя ранее он в суде объяснял свое поведение, на этот раз он сообщил с улыбкой, что в этом нет необходимости. Это его право. Читать далее...

Триста миллионов евро поддержки: ходовой бизнес, интерес к которому в Эстонии только растет

Интерес инвесторов к эстонским стартапам нисколько не уменьшился, более того, в этом году у очень многих людей появилась возможность заключить более выгодные сделки, чем раньше. Читать далее...

Госсуд: заключение под стражу водителя, участвовавшего в гонке на Лаагна-теэ, оправданно

Государственный суд не удовлетворил жалобу защитника задержанного в связи с тяжелейшей аварией в Таллинне Вячеслава Калашникова, в которой он ходатайствовал о его освобождении. Вместе с тем, Госсуд внес поправку в правовую оценку происшествия. Читать далее...

Работники общепита продолжают ходить на работу больными: куда смотрит Департамент здоровья?

«Я отработал смену с напарником, который время от времени покашливал. Человек регулярно моет руки, поддерживает чистоту, больным он не выглядит, но он кашляет над едой, которую потом несут в зал», - рассказывает повар с многолетним стажем, работающий в одном из ресторанов Эстонии. Читать далее...

Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа занятые в сфере промышленности не могут работать удаленно

В контексте распространения коронавируса особенностью Ида-Вируского уезда является то, что многие его жители заняты в сфере промышленности и не имеют возможности работать дистанционно, заявила руководитель отделения Департамента здоровья в Ида-Вирумаа Маарье Муузикус. Читать далее...

Гриппа в Эстонии по-прежнему нет, но растет заболеваемость риновирусными инфекциями

В период с 23 по 29 ноября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 4188 человек, треть из них были дети. Читать далее...

Правительство планирует сделать вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года бесплатной

Согласно плану правительства, до конца 2021 года вакцинация могла бы быть бесплатной для всех жителей Эстонии, а с 2022 года могла бы стать бесплатной для групп риска. Читать далее...

Госсуд отменил ограничения на освещение процесса по делу о коррупции в Tallinna Sadam

Государственный суд удовлетворил жалобу представителя журналиста газеты Eesti Päevaleht, в которой содержалось ходатайство отменить запрет на обнародование показаний свидетелей по делу о коррупции в госпредприятии Tallinna Sadam. Коллегия Госсуда по уголовным делам также разъяснила общие принципы ограничения доступности информации для общественности. Читать далее...

Из-за распоряжения правительства носить маски в суд обратились три человека

Три человека обратились в административный суд с жалобой на распоряжение правительства об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте. Читать далее...

Медики обратились к пациентам: будьте готовы к звонку из больницы

Работники здравоохранения, ведущие дистанционный прием пациентов, обратили внимание на то, что зачастую люди опасаются отвечать на звонки с незнакомого для них номера и остаются без согласованного для них времени медицинской консультации. Вместе с тем, дистанционные консультации помогают не прерывать уже начатое лечение. Читать далее...

"Мы тоже не идиоты": предложение владельца пустующей заправки насмешило чиновников