Картина дня: Ратас и Кальюлайд уходят в самоизоляцию, теории заговоров и обращение медиков к пациентам

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 декабря.
Ратас поехал в Ида-Вирумаа, но узнал, что контактировал с зараженным
Премьер-министр Юри Ратас отправился в Ида-Вирумаа, чтобы бороться с коронавирусом, однако посреди поездки узнал, что контактировал с зараженным, и был вынужден прервать визит. Читать далее...
В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 470
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4720 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 470, то есть 9,9% от общего количества тестов. Читать далее...
В самых больших очагах коронавируса в Эстонии остро не хватает медиков
Премьер-министр Юри Ратас сегодня знакомился на месте с борьбой против распространения коронавируса в Ида-Вирумаа, где кумулятивная заболеваемость в 2,5 раза выше, чем в среднем по Эстонии. Премьер-министр встретился с руководителями Нарвской больницы и Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве, которые рассказали о ситуации и необходимой им помощи. Читать далее...
В Эстонии вступают в силу новые ограничения
С субботы, 5 декабря, вступают в силу дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. Читать далее...
В теории заговоров встроена вакцина
По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета в области аффективной психологии Андеро Уусберга, больше всех рискуют попасться на удочку теорий заговора люди с низким уровнем образования и общественной позицией, характер которых не выносит запутанных ситуаций. По мнению Уусберга, предъявление антимасочникам все большего количества аргументов может, наоборот, углубить их веру в заговор и лучшим решением был бы поиск общих ценностей. Читать далее...
Эстония закрывает свободный въезд из европейских стран
С понедельника, 7 декабря, ограничение передвижения не будет применяться к людям, прибывающим в Эстонию из стран Европейского союза и европейской экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем заражения менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...
Владелец ресторана в Старом городе о новых ограничениях: это удар ниже пояса
Дополнительные коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в субботу, в числе прочего предполагают закрытие заведений общественного питания и развлекательного характера в десять часов вечера, что заставило многие предприятия еще больше беспокоиться о своем будущем. Читать далее...
Керсти Кальюлайд уходит на самоизоляцию
Президент Керсти Кальюлайд сегодня, 4 декабря, сообщила в соцсетях, что была в близком контакте с человеком, у которого диагностировали коронавирус. Читать далее...
Юри Ратас уходит в самоизоляцию
«Я только что получил сообщение о том, что встречался по работе в среду, вечером 2 декабря, с человеком, который сегодня узнал, что является ковид-позитивным», - написал Юри Ратас в соцсетях. Читать далее...
Департамент здоровья прозевал полученную от полиции информацию о тайной вечеринке
Первой о праздновании юбилея строительного предпринимателя в спа-отеле узнала полиция, которая оповестила об этом работника Департамента здоровья. На этом этапе информация застряла, поскольку чиновник не нашел времени заняться этим делом. Читать далее...
Заснул в машине, проснулся в больнице: беспрецедентный случай в Эстонии - водителя обвиняют в убийстве трех человек
Андрес Рейнарт, который в январе сел за руль в нетрезвом виде и совершил ДТП с тремя погибшими, в пятницу в суде отказался от дачи показаний. Хотя ранее он в суде объяснял свое поведение, на этот раз он сообщил с улыбкой, что в этом нет необходимости. Это его право. Читать далее...
Триста миллионов евро поддержки: ходовой бизнес, интерес к которому в Эстонии только растет
Интерес инвесторов к эстонским стартапам нисколько не уменьшился, более того, в этом году у очень многих людей появилась возможность заключить более выгодные сделки, чем раньше. Читать далее...
Госсуд: заключение под стражу водителя, участвовавшего в гонке на Лаагна-теэ, оправданно
Государственный суд не удовлетворил жалобу защитника задержанного в связи с тяжелейшей аварией в Таллинне Вячеслава Калашникова, в которой он ходатайствовал о его освобождении. Вместе с тем, Госсуд внес поправку в правовую оценку происшествия. Читать далее...
Работники общепита продолжают ходить на работу больными: куда смотрит Департамент здоровья?
«Я отработал смену с напарником, который время от времени покашливал. Человек регулярно моет руки, поддерживает чистоту, больным он не выглядит, но он кашляет над едой, которую потом несут в зал», - рассказывает повар с многолетним стажем, работающий в одном из ресторанов Эстонии. Читать далее...
Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа занятые в сфере промышленности не могут работать удаленно
В контексте распространения коронавируса особенностью Ида-Вируского уезда является то, что многие его жители заняты в сфере промышленности и не имеют возможности работать дистанционно, заявила руководитель отделения Департамента здоровья в Ида-Вирумаа Маарье Муузикус. Читать далее...
Гриппа в Эстонии по-прежнему нет, но растет заболеваемость риновирусными инфекциями
В период с 23 по 29 ноября с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратились 4188 человек, треть из них были дети. Читать далее...
Правительство планирует сделать вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года бесплатной
Согласно плану правительства, до конца 2021 года вакцинация могла бы быть бесплатной для всех жителей Эстонии, а с 2022 года могла бы стать бесплатной для групп риска. Читать далее...
Госсуд отменил ограничения на освещение процесса по делу о коррупции в Tallinna Sadam
Государственный суд удовлетворил жалобу представителя журналиста газеты Eesti Päevaleht, в которой содержалось ходатайство отменить запрет на обнародование показаний свидетелей по делу о коррупции в госпредприятии Tallinna Sadam. Коллегия Госсуда по уголовным делам также разъяснила общие принципы ограничения доступности информации для общественности. Читать далее...
Из-за распоряжения правительства носить маски в суд обратились три человека
Три человека обратились в административный суд с жалобой на распоряжение правительства об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте. Читать далее...
Медики обратились к пациентам: будьте готовы к звонку из больницы
Работники здравоохранения, ведущие дистанционный прием пациентов, обратили внимание на то, что зачастую люди опасаются отвечать на звонки с незнакомого для них номера и остаются без согласованного для них времени медицинской консультации. Вместе с тем, дистанционные консультации помогают не прерывать уже начатое лечение. Читать далее...
"Мы тоже не идиоты": предложение владельца пустующей заправки насмешило чиновников
Когда старейшина волости Пыхья-Сакала зачитал членам волостного собрания предложения владельца закрытой в течение многих лет заправки в Кыпу о продлении договора между самоуправлением и предприятием, в зале разразился смех. Читать далее...