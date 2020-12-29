Картина дня: сотни новых зараженных, дистанционное обучение и криптомиллионеры

За сутки в Эстонии выявлено 478 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4352 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 478, то есть 11% от общего количества тестов. Читать далее...

Частичное дистанционное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа продолжится и в новом году

Министр образования Яак Ааб представил обзор, как продолжился учебная деятельность в школах в начале нового года. Частичное дистанционное обучение сохранится в Харью- и Ида-Вирумаа, где в школу смогут ходить ученики 1-4-х и 9-12-х классов. Читать далее...

Студия Postimees: укололи и – пошел: какая вакцина спасет Эстонию?

В Эстонии стартовала вакцинация от коронавируса. Наряду с облегчением и радостью возник обоснованный вопрос: стоит ли поддаваться эйфории? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор Аркадий Попов, возглавлявший кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с недавнего времени занимающий должность председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите эфир в записи!

"Это просто стыд": эстонское государство забыло о юбилее заслуженного художника

Недавний 90-летий юбилей известного художника Лембита Сарапуу был начисто забыт эстонским государством. Об этом рассказывает программа Kuuuurija в последнем выпуске этого сезона. Читать далее...

Полиция расследует деятельность компании, основанной ида-вирускими "криптомиллионерами". Они отрицают причастность к бизнесу

Инвесторы рассказали о потере десятков тысяч евро, вложенных в бизнес, основанный Ида-Вирускими “криптомиллионерами” Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко. В эстонскую полицию поступили жалобы от инвесторов, потерявших деньги, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из основателей компании Иван Турыгин отрицает свою причастность к фирме, о которой раньше говорил как о своей. Читать далее...

Финны скупают через зарегистрированный в Эстонии э-магазин дешевый алкоголь

Зарегистрированный в Эстонии э-магазин viinikauppa.com отличается от других своих собратьев дешевыми ценами на алкоголь. Читать далее...

В ВОЗ спрогнозировали выявление новых вариантов коронавируса в 2021 году

Страны по всему миру должны активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления новых вариантов коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник, 28 декабря, на онлайн-пресс-конференции, транслировавшейся из Женевы, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Читать далее...

В 2020 году авиасообщение практически остановилось, но количество погибших в авиакатастрофах увеличилось

Несмотря на резкое уменьшение количества пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса, в этом году увеличилось количество людей, погибших в авиакатастрофах. Читать далее...

Правительство одобрило подписание договора о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало решение подписать согласованный 24 декабря договор о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии. Первоначально вступление договора в силу планируется с 1 января 2021 года, чтобы обеспечить плавный переход к новой форме сотрудничества. Читать далее...

Автошколы Таллинна и Харьюмаа работают и во время ограничений

Введенные в Таллинне и Харьюском уезде ограничения, вызванные распространением коронавируса, не мешают автошколам допускать своих учеников к учебной езде. Читать далее...

В Германии пожилым людям по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Восемь сотрудников дома престарелых в немецком Штральзунде по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт администрации Западной Померании-Рюгена. Читать далее...

Осужденная за насилие над детьми "мать года" не ожидала, с чем столкнется в тюрьме

В последнем в 2020 году выпуске программа Kuuuurija снова берет интервью у Малле Кобин, которая в 2013 году была удостоена звания «Мать года», а теперь обвиняется в жестоком обращении со своими приемными детьми. Читать далее...