Картина дня: суд над приемными родителями, несчастный случай в Силламяэ и очередная жертва мошенников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4589 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 583, то есть 12,7% от общего количества. За последние сутки скончались 7 человек. Читать дальше...
Днем в субботу 20 февраля в Силламяэ из окна девятиэтажного дома на улице Каяка выпала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Читать дальше...
Во вторник Вируский уездный суд по принципу оппортунитета прекратил уголовное дело в отношении проживающих в Вирумаа мужчины и женщины, которые в течение пяти лет запирали двух несовершеннолетних детей в темной комнате на все выходные, выпуская их только на время приема пищи. Читать дальше...
Интернет-мошенники ведут себя очень жестоко и не думают о последствиях своих действий для жертвы, говорит глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас. Читать дальше...
Хотя показатель заражения коронавирусом в Эстонии стремительно растет и, в соответствии с официальной рекомендацией правительства, путешествовать можно только в случае крайней необходимости, билеты на все запланированные туроператорами заранее на школьные каникулы рейсы проданы, и из-за большого спроса организуются дополнительные чартеры в жаркие страны. Читать дальше...
Многие заключенные отказываются от условно-досрочного освобождения, поскольку в качестве места жительства им предлагают либо религиозную организацию, куда они не хотят идти, либо места в социальных домах, где процветает воровство. Читать дальше...
С понедельника десятидневное ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из восьми европейских стран. Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 150 на 100 000 жителей. Читать дальше...
Более, чем у сотни сотрудников судостроительного завода в финском Раума был диагностирован коронавирус, что может задержать передачу заказчику судна, которое должно быть построено к маю. Читать дальше...
Плюсовая температура и дождь спровоцировали массовое падение снега и льдин с крыш зданий. Жертвой погоды стал и припаркованный в Старом городе Jaguar, лобовое стекло которого не выдержало встречи с ледяной глыбой. Читать дальше...
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Читать дальше...
Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгль, который стал одним из эпицентров заражения инфекцией в Европе в прошлом году. Результаты показали, что у большинства переболевших иммунитет сохраняется как минимум 8 месяцев. Читать дальше...