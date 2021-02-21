Картина дня: суд над приемными родителями, несчастный случай в Силламяэ и очередная жертва мошенников

Коронавирус выявлен еще у 583 человек, семь человек скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4589 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 583, то есть 12,7% от общего количества. За последние сутки скончались 7 человек. Читать дальше...

В Силламяэ девушка выпала из окна восьмого этажа

Днем в субботу 20 февраля в Силламяэ из окна девятиэтажного дома на улице Каяка выпала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Читать дальше...

ПЯТЬ ЛЕТ КОШМАРА 〉 Родители годами запирали детей в темной комнате на целые выходные

Во вторник Вируский уездный суд по принципу оппортунитета прекратил уголовное дело в отношении проживающих в Вирумаа мужчины и женщины, которые в течение пяти лет запирали двух несовершеннолетних детей в темной комнате на все выходные, выпуская их только на время приема пищи. Читать дальше...

Мошенники выманили у пожилой жительницы Эстонии 100 000 евро и оставили ее без крыши над головой

Интернет-мошенники ведут себя очень жестоко и не думают о последствиях своих действий для жертвы, говорит глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас. Читать дальше...

КАКИЕ ЕЩЕ РЕКОМЕНДАЦИИ? 〉 Турфирмы на школьных каникулах организуют дополнительные рейсы в жаркие страны

Хотя показатель заражения коронавирусом в Эстонии стремительно растет и, в соответствии с официальной рекомендацией правительства, путешествовать можно только в случае крайней необходимости, билеты на все запланированные туроператорами заранее на школьные каникулы рейсы проданы, и из-за большого спроса организуются дополнительные чартеры в жаркие страны. Читать дальше...

Александр Тавген: «Многие заключенные отказываются от УДО, чтобы не идти в социальные дома»

Многие заключенные отказываются от условно-досрочного освобождения, поскольку в качестве места жительства им предлагают либо религиозную организацию, куда они не хотят идти, либо места в социальных домах, где процветает воровство. Читать дальше...

С понедельника въезд в Эстонию без ограничений будет возможен из восьми стран Европы

С понедельника десятидневное ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из восьми европейских стран. Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 150 на 100 000 жителей. Читать дальше...

Вспышка коронавируса на финском заводе может замедлить строительство нового судна Tallink

Более, чем у сотни сотрудников судостроительного завода в финском Раума был диагностирован коронавирус, что может задержать передачу заказчику судна, которое должно быть построено к маю. Читать дальше...

ВИДЕО 〉 В Старом городе упавшая с крыши глыба льда разбила лобовое стекло дорогого автомобиля

Плюсовая температура и дождь спровоцировали массовое падение снега и льдин с крыш зданий. Жертвой погоды стал и припаркованный в Старом городе Jaguar, лобовое стекло которого не выдержало встречи с ледяной глыбой. Читать дальше...

Лидер белорусской оппозиции: мы проиграли на улицах

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Читать дальше...

Австрийские ученые назвали срок "гарантированного" иммунитета у переболевших ковидом