Картина дня: бурные гуляния Ивановой ночи, приближение нового шторма и падение цен на клубнику

За сутки в Эстонии прибавилось 18 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1920 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 18, то есть 0,9% от общего количества тестов. Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 8 человек. Читать далее...

В сторону Эстонии движется новый мощный грозовой шторм

Разгул стихии в Прибалтике еще не успел закончиться, как новые грозы набирают силу, пишет в своей социальной сети cиноптик-любитель Кайро Кийтсак. Мощная гроза с градом надвигается со стороны Польши. Читать далее...

В этом году не рекомендуется купаться на трех пляжах

В этом году Департамент здоровья не рекомендует купаться на пляже Штромка в Таллинне, а также на пляжах Вана-Пярну и Раэкюла в Пярну, поскольку качество воды для купания в течение последних четырех лет здесь было очень низким. Читать далее...

Государство хочет быстро возвращать безработных на работу, чтобы не платить им пособия

Министерство социальных дел ищет в рамках конкурса партнера по проекту, который помог бы Кассе по безработице разработать мероприятия, позволяющие долгосрочным получателям пособия по безработице вернуться на работу до окончания периода выплаты пособия. Читать далее...

Работа полиции в Иванов день: 800 серьезных вызовов, 81 нетрезвый водитель

В праздник Иванова дня полиция получила много вызовов, связанных со злоупотреблением алкоголя и обусловленных этим опасных ситуациях и конфликтах. В течение двух дней полиция отреагировала на 108 случаев насилия в близких отношениях и отстранила от управления транспортными средствами 81 нетрезвого водителя. Читать далее...

ФОТО 〉 Таллинн после бурного празднования: чище, чем обычно, но можно и лучше

Традиционно после празднования Ивановой ночи в местах гуляний остается не убранный мусор. Rus.Postimees прошелся с утра по зоне отдыха у моста Иру, Штромке и Паэвялья и обнаружил, что его количество сильно отличается в зависимости от района. Читать далее...

Преступники, зверски убившие в Ирландии польского садовника, могут скрываться недалеко от Эстонии

Летом 2018 года в ходе расследования жестокого убийства поляка Миколая Вилка в ирландском городе Корк произошел новый поворот - правоохранители выявили возможных убийц, сообщает The Irish Sun. Вилк был убит в июне 2018 года - его на глазах у жены в семейной резиденции, где в то время находились и дети пары, ударили мачете. Жестокое и циничное нападение потрясло Ирландию. Читать далее...

Дефицит чипов стал повышать цены на компьютеры и повлияет на цены смартфонов

Глобальная нехватка чипов влияет на цены на ноутбуки и принтеры и угрожает повлиять и на другую популярную электронику, к примеру, на смартфоны, сообщает Wall Street Journal. Цены растут из-за нехватки материалов, и это отражается на всей цепочке поставок. В результате производители чипов и различных компонентов поднимают цену, которую платят производители компьютеров и другой электроники. Читать далее...

ФОТО 〉 Сюрприз после Ивановой ночи: цена на клубнику резко упала

Если вчера перед пайдеским магазином Maksimarket клубнику с экофермы Лыхмуса продавали по пять евро за килограмм, сегодня утром цена упала до трех евро. Владелец экофермы Янно Лыхмус сказал Järva Teataja, что он сбил цену и вместо того, чтобы получать прибыль, для него сейчас самое главное - быстро очистить поле от созревших ягод, чтобы не стала распространяться плесень. Читать далее...

Литовская компания по недвижимости потеснит конкурентов в Таллинне