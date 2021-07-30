Картина дня: кража личных данных, проблемы cо счетами Elektrilevi и Covid-сертификаты

Ошибочка вышла: данные жителей Эстонии регулярно утекают из государственных инфосистем

В очередной раз жители Эстонии стали получать "письма счастья": на этот раз некоему злоумышленнику удалось найти брешь в услуге, которой управляет Департамент государственной инфосистемы (RIA), и скачать почти 300 000 фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов. Полиция заверила, что уже поймала преступника, ему не удалось воспользоваться полученными данными, и можно спать спокойно. Вот только это далеко не первый случай, когда Департамент государственной инфосистемы (RIA), которому мы вынуждены представлять свои данные, не может их сберечь. Читать далее...

Загадочные глушилки мешают выставлять счета за электроэнергию тысячам клиентов

У предприятия Elektrilevi возникают проблемы с составлением тысяч счетов, потому что показания нескольких тысяч дистанционно считываемых счетчиков электроэнергии не удается считать из-за шума в электросети. Читать далее...

Наркоплантаторы в Тамсалу по небрежности допустили целый ряд ошибок

Задержанные на прошлой неделе полицией в Тамсалу владельцы конопляной плантации повторили типичные ошибки преступников, оставив множество следов своей противозаконной деятельности. С целью выращивания сырья для производства наркотика было выбрано старое здание бани на улице Мюнтери, прославившееся благодаря пекарне Hagar. После ликвидации там пекарни большое здание пустовало, сменяя владельца за владельцем. Читать далее...

Правительство Эстонии делает ставку на Covid-сертификаты

Правительство республики решило с понедельника ввести всеобщую обязанность ношения маски в общественном транспорте и снизило лимит для участников мероприятий без инфекционного контроля. Несмотря на рост инфекции, правительство хочет избежать дальнейших ограничений, надеясь, что проверка Covid-сертификатов в Эстонии будет успешной. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 197 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 197, то есть 2,5% от общего количества тестов. Из новых зараженных 158 человек, то есть 80,2% не были вакцинированы, восемь получили только один укол. Читать далее...

Прокурор и потерпевшие добиваются для лихулаского стрелка пожизненного срока

Микк Таррасте, прошлым летом открывший стрельбу в Лихула, и его защитник не стали оспаривать через окружной суд решение уездного суда, но это сделали прокурор и потерпевшие, добивающиеся для Таррасте пожизненного срока. Читать далее...

Дельта-штамм для достижения коллективного иммунитета требует большего охвата вакцинацией

В связи с быстро распространяющимся индийским штаммом коронавируса "дельта" возникают споры о том, достаточен ли для достижения коллективного иммунитета 70-процентный охват вакцинацией. По мнению эстонских ученых, 70 процентов - это, конечно, лучше, чем ничего, но остановить распространение вируса помогло бы еще большее количество людей с антителами. Читать далее...

Университеты призывают студентов спешить с вакцинацией