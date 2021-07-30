Картина дня: кража личных данных, проблемы cо счетами Elektrilevi и Covid-сертификаты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 июля.
В очередной раз жители Эстонии стали получать "письма счастья": на этот раз некоему злоумышленнику удалось найти брешь в услуге, которой управляет Департамент государственной инфосистемы (RIA), и скачать почти 300 000 фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов. Полиция заверила, что уже поймала преступника, ему не удалось воспользоваться полученными данными, и можно спать спокойно. Вот только это далеко не первый случай, когда Департамент государственной инфосистемы (RIA), которому мы вынуждены представлять свои данные, не может их сберечь. Читать далее...
У предприятия Elektrilevi возникают проблемы с составлением тысяч счетов, потому что показания нескольких тысяч дистанционно считываемых счетчиков электроэнергии не удается считать из-за шума в электросети. Читать далее...
Задержанные на прошлой неделе полицией в Тамсалу владельцы конопляной плантации повторили типичные ошибки преступников, оставив множество следов своей противозаконной деятельности. С целью выращивания сырья для производства наркотика было выбрано старое здание бани на улице Мюнтери, прославившееся благодаря пекарне Hagar. После ликвидации там пекарни большое здание пустовало, сменяя владельца за владельцем. Читать далее...
Правительство республики решило с понедельника ввести всеобщую обязанность ношения маски в общественном транспорте и снизило лимит для участников мероприятий без инфекционного контроля. Несмотря на рост инфекции, правительство хочет избежать дальнейших ограничений, надеясь, что проверка Covid-сертификатов в Эстонии будет успешной. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 197, то есть 2,5% от общего количества тестов. Из новых зараженных 158 человек, то есть 80,2% не были вакцинированы, восемь получили только один укол. Читать далее...
Микк Таррасте, прошлым летом открывший стрельбу в Лихула, и его защитник не стали оспаривать через окружной суд решение уездного суда, но это сделали прокурор и потерпевшие, добивающиеся для Таррасте пожизненного срока. Читать далее...
В связи с быстро распространяющимся индийским штаммом коронавируса "дельта" возникают споры о том, достаточен ли для достижения коллективного иммунитета 70-процентный охват вакцинацией. По мнению эстонских ученых, 70 процентов - это, конечно, лучше, чем ничего, но остановить распространение вируса помогло бы еще большее количество людей с антителами. Читать далее...
И Тартуский университет, и Тартуский колледж Таллиннского технологического университета, и Эстонский университет естественных наук направили своим студентам просьбы вакцинироваться от коронавируса до начала учебного года. Высшая школа искусств Палласе и Эстонская авиационная академия в ближайшем будущем намерены последовать этому примеру. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Юри Ратас в пятницу обсудил с председателями парламентских партий возможность выдвижения кандидатуры президента Академии наук Тармо Соомере на предстоящих выборах президента Эстонии. Читать далее...
Кто что-нибудь знал об Аннели Отть до нынешнего скандала, кроме жителей Выру, где она пару лет была мэром и председателем городского собрания? Ну, еще – да и то вряд ли всех – жителей столичного района Нымме, где она какое-то время прослужила заместителем старейшины. Ни в названных, ни в каких-либо других своих должностях, особой славы она не стяжала. Рутинная, невыразительная и скучная во всех отношениях работа. А так хотелось, чтобы её портрет застенчиво и строго глядел со всех газет… Читать далее...
Заключенный, отбывающий наказание в Вируской тюрьме, обратился в суд, чтобы отстоять свое право на более толстый матрас - и в конечном итоге это ему удалось. Подавший жалобу заключенный находился 24 января 2019 года на приеме у врача-ортопеда, который сделал следующую пометку о состоянии здоровья: "Нужен более толстый матрас из-за болей в спине, нынешний матрас слишком тонкий". Читать далее...
Перед началом масштабных строительных работ территория Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне вовсе не замерла в ожидании. В течение двух летних месяцев стены старейшей прядильной фабрики слышали не только скрежет ковшей экскаваторов, которые уже вовсю работают во дворе здания. Читать далее...
Эстонский легкоатлет Расмус Мяги легко справился с квалификацией и вышел в полуфинал олимпийского турнира по бегу с барьерами на дистанции 400 метров. 29-летней уроженец Тарту показал время 48,73 секунды. Читать далее...