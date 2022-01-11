Картина дня: астрономические счета за электричество, предложение о новых мерах помощи и смерть председателя Европарламента

В Эстонии скончался семилетний мальчик с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1981. Скончались три человека с коронавирусом, включая семилетнего ребенка. Читать далее…

Нейвельт: Эстония по примеру Норвегии могла бы установить потолок цен на электроэнергию

Если в Норвегии можно установить потолок цен на электроэнергию в размере 70 евро за МВтч, то же самое можно сделать и в Эстонии, поскольку обе страны ведут торги на одной бирже электроэнергии, считает предприниматель Индрек Нейвельт. Читать далее...

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару поднялась на пьедестал почета

На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле. Читать далее…

В ночь на среду похолодает до -23°С

В ночь на среду, 12 января, начиная с запада, уплотнится облачность. После полуночи на островах пойдет снег, метель. Утром снегопад распространится на материк, на островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Читать далее...

Житель Эстонии, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество, сдержал слово

Несколько дней назад пастор тартуского прихода Святого Павла Кристьян Лухаметс обратился в соцсетях с призывом: тот, кто заплатит его счет за электричество, получит взамен автомобиль пастора. Теперь Лухаметс признался в эфире программы «Ringvaade», что машина продана. Читать далее…

Рийгикогу не поддержал идею использования отрицательного теста как доказательства инфекционной безопасности

Парламент не поддержал законопроект Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), который позволил бы вновь использовать отрицательные результаты тестов в качестве доказательства инфекционной безопасности. При окончательном голосовании законопроект поддержали 30 депутатов, не стали голосовать 59. Читать далее...

Кошачий приют нуждается в помощи по оплате гигантского счета за электроэнергию

Большие счета за электроэнергию доставляют головную боль не только людям, но и сильно сказываются на повседневной жизни кошек. Читать далее...

Президент Карис: мы не можем бросить своих людей мерзнуть

Президент Эстонии Алар Карис с пониманием отнесся к возмущению жителей страны в связи удорожанием электроэнергии и призвал партии правящей коалиции не оставлять людей в холоде. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Владелец сети Grossi отметил 70-летний юбилей: поток поздравлений не иссякал с утра

Рабочий день предпринимателя Олега Гросса сегодня пошел насмарку - первые гости с поздравлениями по случаю юбилея стояли у дверей владельца сети магазинов Grossi уже около 10 утра, а телефон звонил не переставая. Читать далее...

Наводнившие Эстонию шакалы чувствуют себя здесь как дома

Главный специалист Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил совместно с ученым университета Тулузы Натаном Ранком, исследователем опубликовали в международном научном журнале Mammal Research статью об эстонских шакалах, в которой дан подробный обзор происхождения и развития популяции шакалов в Эстонии. Читать далее...

В пожаре погибла пожилая женщина: в доме не было дымового датчика

Сегодня, 11 января, в 14:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна второго этажа рядного дома в деревне Юльде волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда идет дым. Также сообщалось, что там проживает пожилая женщина. Читать далее...

Представитель США в Таллинне: мы не станем вести переговоры в обход Эстонии