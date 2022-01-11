Картина дня: астрономические счета за электричество, предложение о новых мерах помощи и смерть председателя Европарламента
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 января.
Владелец мызы Пядасте Мартин Брейер сообщил в Facebook, что счет за электроэнергию в его отеле увеличился более чем в три раза: в декабре 2020 года нужно было заплатить за использованное электричество 2 646 евро, а в прошлом году за тот же месяц - 8 157 евро. Читать далее...
Водные центры, отели и рестораны пострадали от резкого роста цен на энергоносители в то время, когда из-за ограничений сектор еще далек от восстановления от пандемии. Клиентов ждет очередное повышения цен на услуги, поскольку предприятия вынуждены повышать цены, чтобы выжить. Читать далее...
Чтобы помочь людям и предприятиям справиться с ростом цен на энергоносители, Центристская партия предложит своему партнеру по коалиции ряд новых антикризисных мер поддержки. Такое решение было принято на собрании правления и парламентской фракции центристов вечеров во вторник. Читать далее...
Эта история любви могла не состояться - причем все могли решить всего 500 евро. Ровно такую сумму составила взятка, которую жена одного таллиннского строительного бизнесмена пыталась дать сотруднику полиции за высылку из страны нескольких работников-грузин. Postimees писал об этом случае в ноябре прошлого года. Теперь свой взгляд на события представила жена одного из этих работников. Читать далее…
Опрос, проведенный Norstat Eesti по заказу партии «Отечество», показывает, что 77 процентов населения поддерживают проведение реформы рынка электроэнергии, которая позволит домашним хозяйствам и мелким потребителям покупать электроэнергию вне биржи. Читать далее...
Вчера начал работу новый состав научного совета, которым руководит Тойво Майметс. Читать далее…
Умер председатель Европарламента Давид Сассоли
Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии в возрасте 65 лет. Читать далее…
В Женеве прошли первые переговоры России и США о гарантиях безопасности, которых требует Москва. Они прошли в закрытом формате. По итогам стороны сделали сдержанные заявления и выразили надежду на продолжение консультаций. Читать далее…
Российский писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) принял решение покинуть Россию в связи с возможным возбуждением уголовного дела по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина. Читать далее…
Большие счета за электричество и общественное негодование заставили политиков размышлять о том, как смягчить шок от роста цен. Предложения выдвигает оппозиция, работает над ними и Центристская партия. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1981. Скончались три человека с коронавирусом, включая семилетнего ребенка. Читать далее…
Если в Норвегии можно установить потолок цен на электроэнергию в размере 70 евро за МВтч, то же самое можно сделать и в Эстонии, поскольку обе страны ведут торги на одной бирже электроэнергии, считает предприниматель Индрек Нейвельт. Читать далее...
На состоявшемся накануне в США этапе Кубка мира в американском Маммот-Маунтине Сильдару одержала победу в слоупстайле. Читать далее…
В ночь на среду, 12 января, начиная с запада, уплотнится облачность. После полуночи на островах пойдет снег, метель. Утром снегопад распространится на материк, на островах осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Читать далее...
Несколько дней назад пастор тартуского прихода Святого Павла Кристьян Лухаметс обратился в соцсетях с призывом: тот, кто заплатит его счет за электричество, получит взамен автомобиль пастора. Теперь Лухаметс признался в эфире программы «Ringvaade», что машина продана. Читать далее…
Парламент не поддержал законопроект Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), который позволил бы вновь использовать отрицательные результаты тестов в качестве доказательства инфекционной безопасности. При окончательном голосовании законопроект поддержали 30 депутатов, не стали голосовать 59. Читать далее...
Большие счета за электроэнергию доставляют головную боль не только людям, но и сильно сказываются на повседневной жизни кошек. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис с пониманием отнесся к возмущению жителей страны в связи удорожанием электроэнергии и призвал партии правящей коалиции не оставлять людей в холоде. Читать далее...
Рабочий день предпринимателя Олега Гросса сегодня пошел насмарку - первые гости с поздравлениями по случаю юбилея стояли у дверей владельца сети магазинов Grossi уже около 10 утра, а телефон звонил не переставая. Читать далее...
Главный специалист Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил совместно с ученым университета Тулузы Натаном Ранком, исследователем опубликовали в международном научном журнале Mammal Research статью об эстонских шакалах, в которой дан подробный обзор происхождения и развития популяции шакалов в Эстонии. Читать далее...
Сегодня, 11 января, в 14:43 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна второго этажа рядного дома в деревне Юльде волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда идет дым. Также сообщалось, что там проживает пожилая женщина. Читать далее...
Временный поверенный США в Таллинне Брайан Рорафф заявил, что на этой неделе будет три диалога по кризису на Украине, но назвать их переговорами никак нельзя. Читать далее...