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Картина дня: новый скандал вокруг Talleke ja Pullike, ДТП с известной мотогонщицей и смерть эстонца в Таиланде

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.

В Таиланде умер 20-летний эстонец

Гражданин Эстонии был обнаружен мертвым в провинции Районг (Таиланд). Местная полиция предполагает, что причиной его смерти могла стать передозировка. Читать далее...

Клиента Tele2 шокировал счет за отсутствующий интернет

В последние месяцы клиенты Tele2 получают неожиданные счета: мобильный оператор ежедневно продает им дневные интернет-билеты, их об этом не оповещая. Читать далее...

В канун государственных праздников

Трудовая инспекция напоминает, что 23 и 31 декабря у всех работающих трудовой день сократится на 3 часа. 24, 25, 26 декабря и 1 января — государственные праздники, которые, как правило, являются для работников выходными. Читать далее...

Talleke ja Pullike снова в центре внимания

Несколько часов назад в группе «Книга жалоб» в Facebook появился пост, в котором утверждается, что ресторан Talleke ja Pullike Õismäe вводит клиентов в заблуждение, обещая, что в новогоднюю ночь там выступит легендарная группа «Земляне». На самом же деле гостей будет развлекать Contrast Blues Band - коллектив, перепевающий хиты прошлых лет. Читать далее...

На Эстонию надвигается шторм

Активная ложбина низкого давления смещается сегодня через Эстонию на восток, определяя сильный ветер на побережье. Порывы юго-западного ветра достигнут 16 м/с. Читать далее...

Известная мотогонщица устроила ДТП

Сегодня ночью в Тапа произошла авария, в которой пострадали четверо человек. За рулем попавшего в ДТП автомобиля оказалась одна из сильнейших мотогонщиц Балтийских стран Кейти Мейер. Читать далее...

Сирийские войска взяли Алеппо

Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии Алеппо, отдельные районы которого около четырех лет контролировались повстанцами. Читать далее...

Языковая инспекция собирается тщательнее контролировать языковые школы для взрослых

В 2017 году Языковая инспекция ужесточит контроль за фирмами, предлагающими языковое обучение для взрослых. Читать далее...

В церкви Олевисте состоялась рождественская служба для бедных и бездомных

Сегодня днем в церкви Олевисте состоялась традиционная ежегодная служба для бездомных и бедных. Смотрите галерею...

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