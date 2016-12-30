Картина дня: празднование Нового года, нападения в Стамбуле и труп в Ида-Вирумаа

В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб

На один из ночных клубов в Стамбуле совершено вооруженное нападение. Число жертв уже возросло до 39 человек. Читать далее...

У обрыва Онтика обнаружен труп мужчины

В воскресенье, 1 января, у подножия обрыва Онтика был обнаружен труп мужчины 35-40 лет. Читать далее...

Тоом: становиться кандидатом в мэры Нарвы я не собираюсь

Депутат Европарламента Яна Тоом подумывает о том, чтобы баллотироваться на местных выборах в Нарве. Однако ее выдвижения в мэры третьего по величине города страны не планируется. Читать далее...

Большая галерея: огненная феерия над Эстонией

Эстония встретила Новый год фейерверками различной степени грандиозности. Читать далее...

Реформа трудоспособности вступила в силу: чего ожидать?

С 1 января реформа трудоспособности вступает в силу в полном объеме: Касса по безработице будет оценивать трудоспособность лиц с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать им пособие в связи с недостаточной или частичной трудоспособностью. Читать далее...

Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

По данным метеорологов, в середине следующей недели в Эстонию могут прийти двадцатиградусные морозы. Читать далее...

Рейд по отлову нетрезвых водителей

Завтра полиция планирует проверить многих водителей транспорта на трезвость. Читать далее...

Трудности перевода

Русский перевод новогодней речи супруги президента Латвии вызвал скандал. Читать далее...

Стрельба в мечети: есть раненые

В Стамбуле 1 января днем неизвестный открыл огонь по мечети. Читать далее...

МВД рекомендует поставить в машину видеорегистратор и не перегружать полицию

Руководитель отдела охраны порядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар рекомендует всем водителям записывать свои поездки на автомобиле на видеорегистратор, который в случае аварии даст необходимые доказательства. Читать далее...

На трассе в Германии столкнулись 11 автомобилей

На юге Германии на автобане произошла крупная автокатастрофа: на трассе А7 столкнулись сразу 11 автомобилей, в том числе три грузовика. Погибли шесть человек, большинство - в одной из легковушек, которую буквально расплющило в результате ДТП. Читать далее...

Пожар на пароме в Индонезии: более 20 погибших

Не менее 23 человек погибли в Индонезии, после того как на борту парома, доставлявшего туристов на небольшой остров близ Джакарты, начался пожар. 17 человек получили ожоги. Читать далее...