Картина дня: братская могила под шоссе, перепалка Мадисона с избирателями и скандальное ДТП на Украине

Под шоссе нашли братскую могилу

В Марамаа, под Тарту, идет строительство дороги, которое должно сделать этот участок рядом с новым поселком более безопасным. Но в среду утром земляные работы по расширению Ранна-теэ для обгона неожиданно пришлось прекратить. Читать далее...

Видео: дочь украинского бизнесмена на Lexus сбила насмерть пять человек

В среду, 18 октября, в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова в результате наезда внедорожника погибли пять человек, еще шестеро, в том числе беременная женщина, попали в больницу в очень тяжелом состоянии. Читать далее...

Видео: в центре Таллинна Яак Мадисон обматерил избирателей

Рано утром в день выборов член фракции EKRE Яак Мадисон в Старом городе в Таллинне вступил в перепалку с компанией молодых людей, во время беседы были слышны и нецензурные слова и угрозы. Читать далее...

Фото: мужчины избивали жертву битой на глазах маленьких детей

В Пярну мужчины избивали жертву бейсбольной битой, а рядом с ними играли два маленьких ребенка. Читать далее...

Рынок съемного жилья в Таллинне ждут потрясения

Собственники съемных квартир должны приготовиться к уменьшению своих доходов. Предложений о сдаче квартир внаем и так переизбыток, сказал аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Читать далее...

Пять вечеров Сергея Гармаша в Таллинне, и причем здесь «Матильда»?

Один из ведущих актеров московского театра «Современник», известный киноактер, народный артист России Сергей Гармаш – редкий гость в Таллинне. За всю свою жизнь он насчитал лишь три приезда в наш город, от силы – пять вечеров. Читать далее...

Новая неделя может принести в Эстонию первый снег

По данным службы погоды Эстонии, на выходных ожидается солнечная погода, а в начале следующей недели может выпасть первый снег. Читать далее...

Сегодня ожидается красивейший звездопад

Астрономы обещают жителям Земли звездопад в ночь на 21 октября: в час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона. Читать далее...