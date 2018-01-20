Картина дня: полиция высадила семью из машины, нападения собаки в Мустамяэ и условия в в Вируской тюрьме

Полиция высадила семью из автомобиля посреди улицы

Когда врач Раквереской больницы Тынис Прулер 28 декабря прошлого года с тремя детьми и женой поехал в Таллинн, чтобы навестить родственников, то он не подозревал, какой поворот приобретет эта поездка. Читать далее...

Мужчина ехал из Ласнамяэ в Кристийне и пропал

Жительница Таллинна Римма через социальные сети просит помощи в поиске своего отца. Читать далее...

В каких условиях живут заключенные в Вируской тюрьме

Начальство Вируской тюрьмы говорит, что вместо изоляции их цель — ресоциализация, то есть подготовка заключенных к жизни на свободе со дня их прибытия в тюрьму. Читать далее...

Жестокие нападения собаки в Мустамяэ

В Таллинне в Мустамяэ на улице Вильде в понедельник большая собака минимум четыре раза нападала на других собак и их хозяев. Одного из них напавшее животное укусило за лицо. Читать далее...

Успешная фирма обанкротилась, потеряв 400 000 евро

Успешное предприятие стало неплатежеспособным и вынуждено было подать заявление о банкротстве. Процесс длился четыре года, а 43 кредиторам удалось из 440 000 евро спасти только 27 000. Читать далее...

Жителя Эстонии наказали за угрозы

58-летний житель Пярну Уудо угрожал убить женщину, а спустя два дня после этого предстал перед судом. Читать далее...

Руководства на случай войны для гражданского населения