Картина дня: провалившийся под лед автомобиль, множество ДТП на дорогах Эстонии и скандальный концерт

Галерея: автомобиль провалился под лед, в нем оставались четыре человека

Сегодня около полудня Спасательный центр получил сообщение о том, что на административной территории города Пярну между островом Мания и Муналайдом под лед провалился микроавтобус. Читайте далее... Происшествие на льду с тяжелейшими последствиями в истории Эстонии: полиция раскрыла подробности операции. Читать далее... Спасатель: открыть двери машины под водой невозможно, но шанс выбраться есть. Читать далее...

Курс биткойна за ночь рухнул еще больше

Стоимость цифровой валюты биткойн утром во вторник, 6 февраля, опустилась до 5992 долларов США. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3000 долларов - более чем 20 процентов. Читайте далее...

Студия Postimees: есть ли подвижки в решении проблемы неграждан?

Два существенных пункта в Коалиционном соглашении о необходимости подвижек в предоставлении гражданства (детям – гражданство, взрослым – договор о гражданстве) станут недействительными уже через год. В чем причина промедления? Смотрите видео!

Галерея: авария на Ярвевана-теэ парализовала движение

Сегодня рано утром в Таллинне был закрыт для движения туннель на Ярвевана-теэ, поскольку около 8.20 неподалеку от него столкнулись два легковых автомобиля. Читайте далее...

Фото: в Сауга столкнулись пять автомобилей

Сегодня утром в Сауга в волости Тори произошла цепная авария - столкнулись пять автомобилей. Читайте далее...

Блог: погодные условия в Эстонии ухудшаются, снегопад провоцирует ДТП

Сегодня, 6 февраля, на территории Эстонии наблюдаются сильные снегопады. Из-за этого видимость на дорогах ограничена, утро началось с аварий. Ожидается, что выпадет до шести сантиметров снега. Информация о погодных и дорожных условиях доступна в нашем блоге!

Фото и видео: на Лаагна-теэ столкнулись автобус и внедорожник

Сегодня утром на Лаагна-теэ в Таллинне произошло ДТП - столкнулись автобус и автомобиль Toyota. Читайте далее...

Фото и видео: в центре Таллинна машина сбила пешехода

Сегодня около 17 часов в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и Лийвалайа автомобиль Toyota сбил на пешеходном переходе человека. Читать далее...

Реформисты критикуют решение эстонской гимназии отметить юбилей Эстонии концертом советской музыки

При активном участии директора Гимназии Густава Адольфа (GAG), члена партии IRL Хендрика Агура, в рамках празднования столетия Эстонской Республики готовится эстрадный концерт, предпочтение в котором будет отдано музыке советских времен. Читайте далее...

Метлев о скандальном концерте в эстонской школе: это удар серпом и молотом по голове!

Я очень уважаю гимназию Густава-Адольфа и ее директора, но такая историческая безграмотность – как удар серпом и молотом по голове, пишет Сергей Метлев об анонсированном концерте с использованием советской символики. Читайте далее...

Галерея: обвиняемая в убийстве мужчины у Певческого поля в Таллинне призналась в поножовщине

21-летняя Елизавета, которую обвиняют в том, что в июне прошлого года рядом с таллиннским Певческим полем она ударила ножом своего знакомого, призналась в применении оружия, но отрицает умысел на убийство. Читайте далее...

Девушка, пролетевшая на BMW более 30 метров и протаранившая дом, употребляла амфетамин, ЛСД и коноплю

23-летняя Хелери, которая в ноябре позапрошлого года в Вильянди пролетела на BMW более 30 метров и врезалась в дом, признана виновной в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения и причинении ущерба в размере более 43 000 евро. Читайте далее...

В Закон о подоходном налоге могут внести поправки

В Рийгикогу прошел первое чтение инициированный Партией реформ законопроект по внесению поправок в Закон о подоходном налоге. Читать далее...

Снегопады в Эстонии продолжатся и завтра

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет снег. Читайте далее...

Мировые рынки обрушились вслед за падением бирж США

Рекордный с 2011 года обвал на американском фондовом рынке вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы, передает "Интерфакс". Инвесторов беспокоят признаки роста инфляции и процентных ставок, отмечают аналитики. Читайте далее...

Фото и видео: на Тайване рухнул отель из-за мощного землетрясения