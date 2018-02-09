Картина дня: открытие Олимпиады, негодование автоперевозчиков и уменьшение суммы возвращаемого подоходного налога

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями пятницы.
Открытие Олимпиады в Пхенчхане
Сегодня в корейском Пхенчхане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских Игр. Нас ждет нечто совершенно удивительное, поскольку Южная Корея – страна не бедная, для нас экзотическая, к тому же на подготовку этой Олимпиады у страны ушло около десяти лет. Читайте далее... Смотрите фотографии выхода сборной Эстонии на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Смотреть фото... Керсти Кальюлайд горячо приветствовала эстонских спортсменов с трибуны. Смотрите видео... А вот российские спортсмены на открытии Олимпиады. Смотрите фото...
Фото и видео: яркий праздник на площади Вабадузе в честь открытия Олимпийских игр
Сегодня, 9 февраля, в Пхенчхане стартуют Зимние Олимпийские игры, которые благодаря Eesti Meedia можно смотреть на экранах на площади Вабадузе в Таллинне вместе с друзьями и знакомыми. Читайте далее...
Крах российских надежд: CAS не увидел дискриминации и не допустил россиян на Олимпиаду
Суд постановил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Читайте далее...
МОК и адвокат Родченкова благодарят CAS, Губерниев негодует
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на допуск до Игр-2018. Читайте далее...
Автоперевозчики негодуют
Эстонские собственники грузового транспорта бьют во все колокола, пытаясь достучаться до авторов закона и доказать, что новый налог, мягко говоря, несправедлив. Читать далее...
Тяжелые аварии заставляют пересмотреть требования к обслуживанию дорог
Министерство экономики и коммуникаций планирует изменить требования к обслуживанию дорог зимой таким образом, чтобы в некоторых случаях обслуживание начиналось раньше, чем сейчас, а в некоторых – происходило быстрее, чем сейчас. Читать далее...
Ожидающих возврата подоходного налога ждет неприятный сюрприз
Изменения в порядке расчета не облагаемого налогом дохода приведут к тому, что возвращаемая многим налогоплательщикам сумма переплаченного подоходного налога в этом году окажется меньше, чем в прошлые годы. Читать далее...
Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новеньком Volvo S90
Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новом служебном автомобиле Volvo S90, стоимость которого составляет почти 50 000 евро. Читать далее...
Больничная касса требует от людей, чтобы они вернули деньги за лечение
И хотя у всех жителей Эстонии, имеющих официальное место работы, есть медицинская страховка, каждый год Больничная касса требует почти от тысячи пациентов оплату счетов за лечение. Счета делятся на две категории: у тех, кто нанес вред здоровью другому человеку, требуют оплату счетов за лечение потерпевшего, а еще есть люди, которые использовали европейскую карту медицинского страхования, на самом деле не имея на родине необходимой страховки. Читайте далее...
Предприятие Eesti Raudtee повздорило с одним из участников гостендера
У госпредприятия Eesti Raudtee произошел конфликт с одним из участников гостендера, разочаровавшемся в его условиях. Победа досталась финской фирме, среди сотрудников которой числится бывший консультант Eesti Raudtee Киммо Эрн. Читайте далее...
Шикарная жизнь необычного кибермошенника
Очевидно, найдется немного жителей Эстонии, которые своими глазами видели победный гол Марио Гётеце в финальной игре чемпионата мира между Германией и Аргентиной. Читайте далее...
Партия реформ хочет сделать все детские сады эстоноязычными
Фракция Партии реформ Таллиннского городского собрания готовит законопроект, согласно которого обучение эстонскому языку в столице начиналось бы уже с детского сада. Читайте далее...
Проблема с ИД-картой может привести к незапланированным расходам
Решение технической проблемы с ID-картой оказалось делом не только сложным, но и слегка затратным для одного жителя Нарвы, который потом обратился за компенсацией расходов в Департамент полиции и погранохраны, а затем еще и в редакцию Rus.Postimees. Читайте далее...
Circle K и R-kiosk подняли цену на кофе
В социальных сетях серьезно обсуждают Circle K и R-kiosk, которые подняли цену на кофе. Читайте далее...
В Таллиннском аэропорту запустят новую систему анализа рисков
Министерство внутренних дел надеется к маю частично запустить систему, которая будет автоматически проводить анализ рисков в отношении пассажиров Таллиннского аэропорта. Читайте далее....
В Ласнамяэ из квартиры вынесли украшения на несколько тысяч евро
В четверг, 8 февраля, в столичном районе Ласнамяэ из квартиры были украдены украшения, общая стоимость которых превышает 3000 евро. Читайте далее...
Сегодня налоговики начнут рассылать жителям Эстонии важные извещения
Налогово-таможенный департамент (НТД) начиная с пятницы направит 310 000 лицам в общей сложности 370 000 извещений об уплате земельного налога. 80 процентов извещений поступит по электронной почте. Читайте далее...