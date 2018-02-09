Картина дня: открытие Олимпиады, негодование автоперевозчиков и уменьшение суммы возвращаемого подоходного налога

Открытие Олимпиады в Пхенчхане

Сегодня в корейском Пхенчхане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских Игр. Нас ждет нечто совершенно удивительное, поскольку Южная Корея – страна не бедная, для нас экзотическая, к тому же на подготовку этой Олимпиады у страны ушло около десяти лет. Читайте далее... Смотрите фотографии выхода сборной Эстонии на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Смотреть фото... Керсти Кальюлайд горячо приветствовала эстонских спортсменов с трибуны. Смотрите видео... А вот российские спортсмены на открытии Олимпиады. Смотрите фото...

Фото и видео: яркий праздник на площади Вабадузе в честь открытия Олимпийских игр

Сегодня, 9 февраля, в Пхенчхане стартуют Зимние Олимпийские игры, которые благодаря Eesti Meedia можно смотреть на экранах на площади Вабадузе в Таллинне вместе с друзьями и знакомыми. Читайте далее...

Крах российских надежд: CAS не увидел дискриминации и не допустил россиян на Олимпиаду

Суд постановил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). Читайте далее...

МОК и адвокат Родченкова благодарят CAS, Губерниев негодует

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на допуск до Игр-2018. Читайте далее...

Автоперевозчики негодуют

Эстонские собственники грузового транспорта бьют во все колокола, пытаясь достучаться до авторов закона и доказать, что новый налог, мягко говоря, несправедлив. Читать далее...

Тяжелые аварии заставляют пересмотреть требования к обслуживанию дорог

Министерство экономики и коммуникаций планирует изменить требования к обслуживанию дорог зимой таким образом, чтобы в некоторых случаях обслуживание начиналось раньше, чем сейчас, а в некоторых – происходило быстрее, чем сейчас. Читать далее...

Ожидающих возврата подоходного налога ждет неприятный сюрприз

Изменения в порядке расчета не облагаемого налогом дохода приведут к тому, что возвращаемая многим налогоплательщикам сумма переплаченного подоходного налога в этом году окажется меньше, чем в прошлые годы. Читать далее...

Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новеньком Volvo S90

Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новом служебном автомобиле Volvo S90, стоимость которого составляет почти 50 000 евро. Читать далее...

Больничная касса требует от людей, чтобы они вернули деньги за лечение

И хотя у всех жителей Эстонии, имеющих официальное место работы, есть медицинская страховка, каждый год Больничная касса требует почти от тысячи пациентов оплату счетов за лечение. Счета делятся на две категории: у тех, кто нанес вред здоровью другому человеку, требуют оплату счетов за лечение потерпевшего, а еще есть люди, которые использовали европейскую карту медицинского страхования, на самом деле не имея на родине необходимой страховки. Читайте далее...

Предприятие Eesti Raudtee повздорило с одним из участников гостендера