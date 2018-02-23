Картина дня: предпраздничная Эстония, стрельба в центре Цюриха и рассказ беженца из Ласнамяэ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Фигурное катание на Rus.Postimees: Алина Загитова принесла России золото
Россиянка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, обыграв свою соперницу и подругу по группе Этери Тутберидзе Евгению Медведеву. Читать далее...
Жуткий случай в автобусе: хулиганы довели ребенка до шокового состояния
Жительница Пярну в понедельник была в ужасе, когда увидела в руках у пришедшего домой растерянного сына сгоревшую игрушку. Читать далее...
Видео: беженец из Ласнамяэ рассказал о своей жизни в Эстонии
Очередным героем рубрики Postimees "Иностранец на горизонте" стал 21-летний беженец Хассан аль-Шехмохамед. Его дом в Сирии разрушил вертолет. Год назад он прибыл в Эстонию, выучил государственный язык и служит добровольцем. Читать далее...
Фото: в Таллинне перед парадом приводят в порядок броневики
В пятницу утром бронемашины проехались по Петербури-теэ до мойки, где их перед субботним парадом начистили до блеска. Читать далее...
В Таллинне 23 и 24 февраля меняется организация движения
Парад по случаю столетия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе в 11.00, генеральная репетиция состоится там же в 21.30. Ограничения движения и остановки транспорта, а также передвижения пешеходов начнут действовать 23 февраля в 15.00 и продлятся до 24.00 24 февраля. Читать далее... Меняется маршрут и общественного транспорта в Таллинне. Читать далее...
Наталья Забияко: люблю свою родину, но безумно счастлива, что представляю Россию
Фигуристка из Таллинна Наталья Забияко возвращается с Олимпиады с серебряной медалью. Rus.Postimees удалось пообщаться с нашей бывшей соотечественницей после успешных для нее соревнований. Читать далее...
Не пропустите: завтра в Таллинне весь день будут проходить различные мероприятия
Таллинн отметит столетие Эстонской Республики множеством праздничных мероприятий. Читать далее...
В Нарве сына подозревают в убийстве отца
Вчера после обеда полиция Нарвы получила вызов повышенного приоритета. По предварительной информации речь шла о возможном убийстве. Читать далее...
Чехи биты, дорога к золоту открыта
Подопечные Олега Знарка обыграли в драматическом матче полуфинала олимпийского хоккейного турнира команду Чехии 3:0 и вышли в первый за 20 лет финал Олимпиады. Читать далее...
Российская бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу
Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхенчхане-2018. Факт наличия запрещенного препарата в тесте Сергеевой подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Читать далее...
Ласнамяэские страсти: житель Таллинна обратился к учительнице с огромного баннера
Романтический баннер появился сегодня днем на одной из улиц в Ласнамяэ. Таким необычным способом таллинец хочет вернуть свою возлюбленную. Читать далее...
Стрельба в центре Цюриха: два человека погибли
В центре Цюриха, недалеко от главного городского вокзала были застрелены два человека. Других жертв нет. Обстоятельства инцидента пока неясны, но в полиции заявляют, что не видят причин рассматривать инцидент как теракт. Читать далее...
В Пярну уже начали праздновать столетие Эстонской республики
Пярну уже находится в эпицентре празднования столетия Эстонской республики, ведь именно в этом городе сто лет назад был составлен и публично зачитан Манифест о независимости Эстонии. Читать далее...
Ильвес: у Европы нет четкого плана, как двигаться дальше
По словам предыдущего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, хотя жители Эстонии могут не особенно беспокоиться о происходящем в мире, тем не менее, надо быть начеку. По его словам, у Европы отсутствует видение, в каком направлении двигаться дальше, сообщает Rus.err.ee. Читать далее...
Ледовое побоище: Россия будет играть в финале с командой Германии
Сенсационно подопечные Марко Штурма вышли в финал Олимпийского хоккейного турнира. Читать далее...
Луйк назвал доставку установки Patriot в Эстонию символическим шагом
По словам министра обороны Юри Луйка, доставка в Эстонию ракетной установки Patriot является со стороны союзников символическим шагом. Офицеры противозенитного командования США обсудили с военнослужащими ВВС Эстонии проведение совместных учений. Читать далее...
Выпущенные к столетию Эстонской республики сувенирные монеты распроданы
Выпущенные к столетию Эстонской республики сувенирные монеты на сегодняшний день распроданы. По оценке Банка Эстонии, интерес к сувенирным монетам оказался выше предполагаемого. Читать далее...
Видео: смотрите, какой была праздничная процессия в Пярну с высоты птичьего полета
Фотограф Pärnu Postimees Майлис Оллино сняла праздничную процессию в Пярну, которая проходила от кладбища Алеви до школы, расположенной по улице Кунинга. Читать далее...
Американка посчитала победу Загитовой на Олимпиаде незаслуженной
По мнению американской журналистки Кристин Бреннан, золотая медаль Олимпийских игр в соревнованиях по фигурному катанию досталась «не той русской». Материал опубликован в издании USA Today, передает «Лента.ру». Читать далее...