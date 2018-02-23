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  • Картина дня: предпраздничная Эстония, стрельба в центре Цюриха и рассказ беженца из Ласнамяэ

Картина дня: предпраздничная Эстония, стрельба в центре Цюриха и рассказ беженца из Ласнамяэ

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ФОТО: AFP / Scanpix

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