Картина дня: предпраздничная Эстония, стрельба в центре Цюриха и рассказ беженца из Ласнамяэ

Фигурное катание на Rus.Postimees: Алина Загитова принесла России золото

Россиянка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, обыграв свою соперницу и подругу по группе Этери Тутберидзе Евгению Медведеву. Читать далее...

Жуткий случай в автобусе: хулиганы довели ребенка до шокового состояния

Жительница Пярну в понедельник была в ужасе, когда увидела в руках у пришедшего домой растерянного сына сгоревшую игрушку. Читать далее...

Видео: беженец из Ласнамяэ рассказал о своей жизни в Эстонии

Очередным героем рубрики Postimees "Иностранец на горизонте" стал 21-летний беженец Хассан аль-Шехмохамед. Его дом в Сирии разрушил вертолет. Год назад он прибыл в Эстонию, выучил государственный язык и служит добровольцем. Читать далее...

Фото: в Таллинне перед парадом приводят в порядок броневики

В пятницу утром бронемашины проехались по Петербури-теэ до мойки, где их перед субботним парадом начистили до блеска. Читать далее...

В Таллинне 23 и 24 февраля меняется организация движения

Парад по случаю столетия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе в 11.00, генеральная репетиция состоится там же в 21.30. Ограничения движения и остановки транспорта, а также передвижения пешеходов начнут действовать 23 февраля в 15.00 и продлятся до 24.00 24 февраля. Читать далее... Меняется маршрут и общественного транспорта в Таллинне. Читать далее...

Наталья Забияко: люблю свою родину, но безумно счастлива, что представляю Россию

Фигуристка из Таллинна Наталья Забияко возвращается с Олимпиады с серебряной медалью. Rus.Postimees удалось пообщаться с нашей бывшей соотечественницей после успешных для нее соревнований. Читать далее...

Не пропустите: завтра в Таллинне весь день будут проходить различные мероприятия

Таллинн отметит столетие Эстонской Республики множеством праздничных мероприятий. Читать далее...

В Нарве сына подозревают в убийстве отца

Вчера после обеда полиция Нарвы получила вызов повышенного приоритета. По предварительной информации речь шла о возможном убийстве. Читать далее...

Чехи биты, дорога к золоту открыта

Подопечные Олега Знарка обыграли в драматическом матче полуфинала олимпийского хоккейного турнира команду Чехии 3:0 и вышли в первый за 20 лет финал Олимпиады. Читать далее...

Российская бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхенчхане-2018. Факт наличия запрещенного препарата в тесте Сергеевой подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Читать далее...

Ласнамяэские страсти: житель Таллинна обратился к учительнице с огромного баннера

Романтический баннер появился сегодня днем на одной из улиц в Ласнамяэ. Таким необычным способом таллинец хочет вернуть свою возлюбленную. Читать далее...

Стрельба в центре Цюриха: два человека погибли

В центре Цюриха, недалеко от главного городского вокзала были застрелены два человека. Других жертв нет. Обстоятельства инцидента пока неясны, но в полиции заявляют, что не видят причин рассматривать инцидент как теракт. Читать далее...