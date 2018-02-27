Картина дня: нелегкая судьба Миланы Каштановой, деньги окружения Путина в эстонском банке и резня в отеле

Канцлер юстиции: выделение церквям денег из резерва противоречило конституции

Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что принятое в декабре прошлого года решение правительства выделить церквям из резервного фонда реформы собственности почти 8 млн евро не имеет под собой законодательных оснований и противоречит Конституции. Читайте далее...

Сегодня в Radar: русская мафия основала свою штаб-квартиру в Эстонии

Организованная преступная группировка из России, занимавшаяся в Эстонии крупными банковскими мошенничествами и контрабандой сигарет, действовала настолько продуманно и масштабно, что даже приобрела здесь недвижимость. Читайте далее...

Фото: бизнесмен с неоднозначной репутацией Меэлис Лао обсудил в суде свои полумиллионные долги

Скандальный бизнесмен, некогда считавшийся одним из лидеров преступного мира Эстонии, Меэлис Лао обсуждал сегодня за закрытыми дверями в Харьюском уездном суде свой долг по налогам, достигший полумиллиона евро. Читайте далее...

Видео: ворота предполагаемой дачи дочери Путина во Франции обклеили лозунгами против коррупции

Во французском городе Биарриц активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют дачей дочери президента РФ Владимира Путина Катерины. В ходе акции ворота обклеили лозунгами с обвинениями в коррупции, а оператору удалось заглянуть во двор пустынной резиденции. Читайте далее...

Галерея и видео: люди на острове Прангли оказались в ледяной ловушке, на помощь вылетел вертолет ВВС

Поскольку судоходное сообщение между Прангли и материком сейчас прервано из-за тяжелых погодных условий, вице-старейшина волости Виймси обратился за помощью к военно-воздушным силам с просьбой отправить на остров вертолет для переправы людей. Ходатайство было удовлетворено, и представители ВВС вылетели к острову. Читайте далее...

По всей Европе изымают лекарство, убивающее пациентам печень

Европейский союз прекращает продажу лекарств, содержащих вещество флупиртин, поскольку получаемая от него польза не сравнима с тем вредом, который оно наносит печени. Читайте далее...

Морозы охватили страну: в ближайшие дни ожидается до -29 °C, в Таллинне ночлежки открыты круглосуточно

В ближайшие дни синоптики обещают морозы местами до 29 градусов. Во время холодов все столичные ночлежки для бездомных будут открыты круглые сутки, и там будут предлагать и горячую пищу. Читайте далее...

Андрей Ларьков: "Честно говоря, астматиков у норвежцев я не заметил"

Бронзовый призер ОИ-2018 в классическом лыжном марафоне рассказал корреспонденту "Татар-Информ" о подготовке к Олимпиаде и о соперничестве с норвежскими гонщиками, которые принимают противоастматические препараты. Читайте далее...

Видео: в Таллинне построят колесо обозрения, не имеющее аналогов в Европе

Неподалеку от артерии, соединяющей Таллиннский аэропорт и новый железнодорожный вокзал, построят колесо обозрения, аналогов которому еще нет в Европе. Предполагается, что новый аттракцион принесет семь миллионов евро туристического дохода в год. Читайте далее...

На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу

Сегодня вечером на одиннадцатом километре дороги Таллинн-Кейла столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека. Читайте далее...

Деньги за отмененный почти два года назад концерт Эроса Рамаццотти так и не вернули. Но появился шанс

К счастью, в Эстонии не так часто возникают неприятные ситуации, когда по тем или иным причинам отменяются концерты или представления, билеты на которые уже распроданы. Скандалов, связанных с тем, что деньги за них не возвращают, еще меньше. Тем не менее, около двух сотен жителей Эстонии уже почти два года ждут, а многие уже потеряли надежду дождаться, когда им вернут деньги за концерт Эроса Рамаццотти, который должен был состояться еще в марте 2016 года. Читайте далее...

Ратас вступился в Facebook за Осиновского: акцизы на алкоголь — не самая большая проблема государства

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) вступился в соцсетях за министра здоровья и труда Евгения Осиновского, который был раскритикован за повышение акцизов на алкоголь. Читайте далее...

В Йыгевамаа загорелся жилой дом