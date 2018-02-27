Картина дня: нелегкая судьба Миланы Каштановой, деньги окружения Путина в эстонском банке и резня в отеле

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Жертва петербургской глыбы льда Милана: восемь лет терпения и маленьких побед
Восемь лет назад с крыши дома на учившуюся в Петербурге Милану Каштанову упала глыба льда. Виновниками этого происшествия оказались рабочие, которые, занимаясь очисткой крыши, забыли установить предупредительные знаки. Врачи признали состояние Миланы безнадежным, однако борьба, которую родители многие годы вели за свою дочь, принесла ощутимые плоды. Читайте далее...
The Guardian: через Эстонию отмывали деньги родственников Путина и ФСБ
Деньги, которые отмывали посредством эстонского филиала Danske Bank, были связаны с семьей российского президента Владимира Путина и ФСБ, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на просочившиеся данные. Читайте далее...
Новые санкции США в отношении РФ будут введены в течение месяца
Вашингтон введет новый пакет санкций в отношении РФ в течение ближайших 30 дней. Читайте далее...
Награжденный медалью за спасение жизни стал серийным поджигателем
Середина сентября 2016 года. Таллинн, аудитория в музее «KUMU». Атмосфера праздничная. В воздухе носится тонкий аромат духов. Поет Элина Нечаева. Ханно Певкур, последние месяцы находящийся на посту министра внутренних дел, - правда, сам он об этом еще не знает - жмет руки собравшимся. Рядом с ним генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Читайте далее...
Страшные цифры: в феврале в Эстонии от обморожения погибли семь человек
На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас также отметил, что морозы прибавили скорой помощи работы, и что каждый день в столице и окрестностях приходится в среднем оказывать помощь пяти-десяти людям с риском обморожения. Читайте далее...
Глава Европарламента выступил за сближение РФ и ЕС
Глава Европарламента Антонио Таяни выступил за сближение Евросоюза и России. Как заявил Таяни в интервью немецкому изданию Welt во вторник, 27 февраля, президент РФ Владимир Путин должен уважать договоренности, однако Россия должна иметь связи с Европой. Читайте далее...
Метлев: сталкивать русских с эстонцами отрывками военных песен глупо и гнусно
По словам руководителя сферы информирования института исторической памяти Сергея Метлева, раздуваемый конфликт по поводу якобы исполнения песней лесных братьев в эстонской армии не имеет под собой основания и с исторической точки зрения неуместен. Читайте далее...
Обрушившиеся на Европу холода унесли жизни семи человек
В целом ряде европейских стран были побиты температурные рекорды. Циклон пришел к нам из Сибири. Сильные снегопады приводят к перекрытию дорог, перебоям с электричеством и мобильной связью. Читайте далее...
Важная информация для обладателей ИД-карт
Департамент государственных инфосистем (RIA) разработал новое приложение DigiDoc - решение, которое предназначено для создания, использования, передачи и проверки цифровых подписей. Читайте далее...
Резня в отеле под Таллинном: человек погиб от одного удара ножом
Во вторник в Таллинне продолжился судебный процесс над мужчиной, который, согласно обвинению, умертвил знакомого, нанеся ему ножевое ранение в ногу. Читайте далее...
Канцлер юстиции: выделение церквям денег из резерва противоречило конституции
Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что принятое в декабре прошлого года решение правительства выделить церквям из резервного фонда реформы собственности почти 8 млн евро не имеет под собой законодательных оснований и противоречит Конституции. Читайте далее...
Сегодня в Radar: русская мафия основала свою штаб-квартиру в Эстонии
Организованная преступная группировка из России, занимавшаяся в Эстонии крупными банковскими мошенничествами и контрабандой сигарет, действовала настолько продуманно и масштабно, что даже приобрела здесь недвижимость. Читайте далее...
Фото: бизнесмен с неоднозначной репутацией Меэлис Лао обсудил в суде свои полумиллионные долги
Скандальный бизнесмен, некогда считавшийся одним из лидеров преступного мира Эстонии, Меэлис Лао обсуждал сегодня за закрытыми дверями в Харьюском уездном суде свой долг по налогам, достигший полумиллиона евро. Читайте далее...
Видео: ворота предполагаемой дачи дочери Путина во Франции обклеили лозунгами против коррупции
Во французском городе Биарриц активисты устроили пикет у ворот особняка, который называют дачей дочери президента РФ Владимира Путина Катерины. В ходе акции ворота обклеили лозунгами с обвинениями в коррупции, а оператору удалось заглянуть во двор пустынной резиденции. Читайте далее...
Галерея и видео: люди на острове Прангли оказались в ледяной ловушке, на помощь вылетел вертолет ВВС
Поскольку судоходное сообщение между Прангли и материком сейчас прервано из-за тяжелых погодных условий, вице-старейшина волости Виймси обратился за помощью к военно-воздушным силам с просьбой отправить на остров вертолет для переправы людей. Ходатайство было удовлетворено, и представители ВВС вылетели к острову. Читайте далее...
По всей Европе изымают лекарство, убивающее пациентам печень
Европейский союз прекращает продажу лекарств, содержащих вещество флупиртин, поскольку получаемая от него польза не сравнима с тем вредом, который оно наносит печени. Читайте далее...
Морозы охватили страну: в ближайшие дни ожидается до -29 °C, в Таллинне ночлежки открыты круглосуточно
В ближайшие дни синоптики обещают морозы местами до 29 градусов. Во время холодов все столичные ночлежки для бездомных будут открыты круглые сутки, и там будут предлагать и горячую пищу. Читайте далее...
Андрей Ларьков: "Честно говоря, астматиков у норвежцев я не заметил"
Бронзовый призер ОИ-2018 в классическом лыжном марафоне рассказал корреспонденту "Татар-Информ" о подготовке к Олимпиаде и о соперничестве с норвежскими гонщиками, которые принимают противоастматические препараты. Читайте далее...
Видео: в Таллинне построят колесо обозрения, не имеющее аналогов в Европе
Неподалеку от артерии, соединяющей Таллиннский аэропорт и новый железнодорожный вокзал, построят колесо обозрения, аналогов которому еще нет в Европе. Предполагается, что новый аттракцион принесет семь миллионов евро туристического дохода в год. Читайте далее...
На Палдиском шоссе столкнулись два автомобиля, три человека доставлены в больницу
Сегодня вечером на одиннадцатом километре дороги Таллинн-Кейла столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека. Читайте далее...
Деньги за отмененный почти два года назад концерт Эроса Рамаццотти так и не вернули. Но появился шанс
К счастью, в Эстонии не так часто возникают неприятные ситуации, когда по тем или иным причинам отменяются концерты или представления, билеты на которые уже распроданы. Скандалов, связанных с тем, что деньги за них не возвращают, еще меньше. Тем не менее, около двух сотен жителей Эстонии уже почти два года ждут, а многие уже потеряли надежду дождаться, когда им вернут деньги за концерт Эроса Рамаццотти, который должен был состояться еще в марте 2016 года. Читайте далее...
Ратас вступился в Facebook за Осиновского: акцизы на алкоголь — не самая большая проблема государства
Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) вступился в соцсетях за министра здоровья и труда Евгения Осиновского, который был раскритикован за повышение акцизов на алкоголь. Читайте далее...
В Йыгевамаа загорелся жилой дом
Сегодня вечером в Йыгевамаа загорелся одноэтажный жилой дом. По первоначальным данным, пострадавших нет. Читайте далее...