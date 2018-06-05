Картина дня: трагедия в Мустамяэ, неожиданный поворот в деле Сависаара и инцидент с самолетом Nordica

Суд прекратил производство по делу Эдгара Сависаара

Харьюский уездный суд сегодня прекратил производство по делу бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Читайте далее...

Трагедия в Мустамяэ: полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб

В субботу, 2 июня, около 15.30 из окна четвертого этажа, расположенного в жилом доме на Академия-теэ в Мустамяэ, выпал полуторагодовалый ребенок. Скорая помощь доставила ребенка в тяжелом состоянии в больницу, где, к сожалению, вчера он скончался. Читайте далее...

Фото: самолет Nordica прервал взлет из-за технической неисправности

Во вторник, 5 июня, в первой половине дня в Таллиннском аэропорту самолет Nordica прервал взлет из-за технической неисправности. Читайте далее...

Тяжелая депрессия лечится электричеством

В Эстонии депрессию лечат, прежде всего, психотерапией и лекарствами. Электроконвульсивная терапия применяется редко, поскольку знаний об этом методе не хватает ни у врачей, ни у пациентов. Читайте далее...

6 жестких вопросов Путину: о Пригожине, MH17 и фотографиях топлес

Президент России Владимир Путин во вторник посетит Австрию. Накануне он дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Вопросы ведущего Армина Вольфа оказались жестче, чем обычно задают Путину. Читайте далее...

Идиотизм и абсурд: Санкт-Петербург отреагировал на слова Ильвеса о гипотетической потере города Россией

В петербургском Законодательном собрании назвали безответственным заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией нескольких городов. По словам депутата Дениса Четырбока, оно сделано «в угоду конъюнктурным интересам». Читайте далее...

Александр Корнилов, названный КаПо российским агентом влияния, пошел на соглашение с прокуратурой

Сегодня, 5 июня, перед Харьюским уездным судом предстал обвиняемый в подделке документов издатель портала «Балтия» Александр Корнилов, который в ежегоднике КаПо был назван российским агентом влияния. Читайте далее...

Спешите приобрести: названы цены билетов на матч Суперкубка УЕФА в Таллинне

Цена заветного квиточка на матч между "Атлетико" и "Реалом", который состоится 15 августа в Таллинне, в зависимости от категории будет составлять 50, 90 и 130 евро. Читайте далее...

Цена грозы в Эстонии: тысячи сгоревших устройств и сотни тысяч потраченных евро

В минувшем году грозы натворили в Эстонии достаточно бед, нанеся значительный материальный ущерб тысячам семей. Сейчас, когда начинается сезон гроз, самое время напомнить, как защитить себя и свой дом от ущерба. Читайте далее...

К 2025 году в Таллинне построят новую больницу