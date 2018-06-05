вт, 05.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
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Картина дня: трагедия в Мустамяэ, неожиданный поворот в деле Сависаара и инцидент с самолетом Nordica

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Tairo Lutter

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.

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