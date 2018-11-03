Картина дня: создание новой партии, приключения солдат в эстонской армии и претензия к Elektrilevi

В Эстонии создана новая партия

Основанная сегодня партия «Эстония-200» на общем собрании утвердила свою программу под названием «Ветры перемен». В программе обозначены политические ценности и позиции партии. В течение ближайших недель будет создана предвыборная программа «Эстония-200» на выборах в парламент. Читайте далее...

Ансип: кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! Подняли бы сразу на 700!

Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне - вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип жестко раскритиковал экономическую и акцизную политику действующего правительства, назвав ее экспериментом над государством. Читайте далее...

Приключения солдат в эстонской армии: принесенная в лес пицца и забытое в ночном клубе снаряжение

В Эстонии солдат срочной службы арестовывали из-за принесенной в лес пиццы, зависимости от смартфона и забытого в ночном клубе снаряжения. Читайте далее...

Жизнь после диагноза: когда до конца осталось полтора года

В марте этого года один их лучших хирургов-онкологов в России Андрей Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка. Вероятность выздоровления на третьей стадии онкологии не слишком большая. 39-летний врач в этой ситуации повел себя очень решительно, он основал благотворительную организацию CancerFund и начал вести видеоблог о своем лечении. Павленко рассказал журналисту Postimees Таави Миннику о том, как преодолеть страх перед раком и смертью. Читайте далее...

Вот это цифры! Недовольный клиент требует у Elektrilevi самую большую в истории сумму возмещения ущерба

В среду Общество потребителей Вильянди (Viljandi Tarbijate Ühistu) подало Elektrilevi требование о компенсации ущерба, поскольку магазин Konsum в Кольга-Яани четыре дня был без электричества. Читайте далее...

Спасатели приехали тушить пожар и столкнулись со странной ситуацией. Все закончилось полицией и разборками

Выруским спасателям и скорой помощи поступили в ночь на субботу два вызова в деревню Яэрвере, где в плите с закрытой задвижкой при неясных обстоятельствах был разведен огонь. Читайте далее...

Такое бывает раз в сто лет: в Харьюмаа продается дом на самом берегу моря

В волости Йыэляхтме продается дом, стоящий на расстоянии всего 35 метров от моря, с пляжем буквально во дворе. Подобные предложения встречаются не часто. Читайте далее...

Разница в пять евро: смотрите, в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

В ноябре самая дешевая продуктовая корзина в магазине Grossi, а самая дорогая — Selver. Читайте далее...

У туристов на границе России с Эстонией и Финляндией изъяли полтонны продуктов

Минувший октябрь был ознаменован для сотрудников таможенного контроля плодотворной работой с мелкими нарушителями, везущими в Россию еду. Читайте далее...

Видео: в США бывший учитель открыл стрельбу в студии йоги, есть погибшие