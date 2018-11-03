Картина дня: создание новой партии, приключения солдат в эстонской армии и претензия к Elektrilevi

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
В Эстонии создана новая партия
Основанная сегодня партия «Эстония-200» на общем собрании утвердила свою программу под названием «Ветры перемен». В программе обозначены политические ценности и позиции партии. В течение ближайших недель будет создана предвыборная программа «Эстония-200» на выборах в парламент. Читайте далее...
Ансип: кто, черт возьми, повышает пивной акциз на 70 процентов?! Подняли бы сразу на 700!
Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне - вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип жестко раскритиковал экономическую и акцизную политику действующего правительства, назвав ее экспериментом над государством. Читайте далее...
Приключения солдат в эстонской армии: принесенная в лес пицца и забытое в ночном клубе снаряжение
В Эстонии солдат срочной службы арестовывали из-за принесенной в лес пиццы, зависимости от смартфона и забытого в ночном клубе снаряжения. Читайте далее...
Жизнь после диагноза: когда до конца осталось полтора года
В марте этого года один их лучших хирургов-онкологов в России Андрей Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка. Вероятность выздоровления на третьей стадии онкологии не слишком большая. 39-летний врач в этой ситуации повел себя очень решительно, он основал благотворительную организацию CancerFund и начал вести видеоблог о своем лечении. Павленко рассказал журналисту Postimees Таави Миннику о том, как преодолеть страх перед раком и смертью. Читайте далее...
Вот это цифры! Недовольный клиент требует у Elektrilevi самую большую в истории сумму возмещения ущерба
В среду Общество потребителей Вильянди (Viljandi Tarbijate Ühistu) подало Elektrilevi требование о компенсации ущерба, поскольку магазин Konsum в Кольга-Яани четыре дня был без электричества. Читайте далее...
Спасатели приехали тушить пожар и столкнулись со странной ситуацией. Все закончилось полицией и разборками
Выруским спасателям и скорой помощи поступили в ночь на субботу два вызова в деревню Яэрвере, где в плите с закрытой задвижкой при неясных обстоятельствах был разведен огонь. Читайте далее...
Такое бывает раз в сто лет: в Харьюмаа продается дом на самом берегу моря
В волости Йыэляхтме продается дом, стоящий на расстоянии всего 35 метров от моря, с пляжем буквально во дворе. Подобные предложения встречаются не часто. Читайте далее...
Разница в пять евро: смотрите, в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие
В ноябре самая дешевая продуктовая корзина в магазине Grossi, а самая дорогая — Selver. Читайте далее...
У туристов на границе России с Эстонией и Финляндией изъяли полтонны продуктов
Минувший октябрь был ознаменован для сотрудников таможенного контроля плодотворной работой с мелкими нарушителями, везущими в Россию еду. Читайте далее...
Видео: в США бывший учитель открыл стрельбу в студии йоги, есть погибшие
В городе Таллахасси, Флориде, США, бывший учитель устроил стрельбу в студии йоги. Он убил двоих, ранил четверых и покончил с собой. Читайте далее...
Найденный близ Осло все-таки не является пропавшим эстонцем
Мужчина, найденный 26 июля в пригороде городка Лиер близ Осло, все-таки не является пропавшим эстонцем, как это предполагалось раньше, пишет газета Drammens Tidende. Читайте далее...
Назван вероятный преемник Меркель
Фридрих Мерц "определенно имеет хорошие шансы" сменить Ангелу Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС), считает экс-глава Социал-демократической партии (СДПГ) и МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Об этом Габриэль заявил в субботу, 3 ноября, в интервью информагентству dpa. Читайте далее...
Порошенко и Константинопольский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве
Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Читайте далее...
В Египте разбился МиГ-29
В Египте при выполнении тренировочного полета потерпел аварию один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Читайте далее...
В Кохтла-Ярве торжественно открыли Лесной парк
В пятницу Лесной парк на самой северной окраине Кохтла-Ярве официально открыли руководители города. Пешеходно-велосипедные дорожки здесь проложены прямо через большой лесной массив. Еще до открытия жители близлежащего микрорайона оценили новый спортивно-оздоровительный объект, и начали использовать его, например, для бега, ходьбы с палками и просто для прогулок. Читайте далее...
В Нарве появится первый СПА-центр
Отель «Нарва» в ходе расширения построит первый в приграничном городе водно-банный центр, который будет открыт не только для постояльцев отеля, но и для всех желающих. Читать далее...
Предприниматель о кризисе рабочей силы в Эстонии: особенно наивны строительные фирмы
По словам сааремааского предпринимателя, руководителя фирмы Kalla Mööbel Роберта Паюссаара, эстонские строительные фирмы, которые хотят вырасти вдвое и надеются найти для этого рабочих, очень наивны. Потому что свободных рабочих рук просто нет. Читайте далее...
Строительная фирма выиграла в суде у города 50 000 евро
Город Нарва проиграл судебную тяжбу с фирмой, выполнившей строительные работы в пляжной зоне в Липовой ямке, и теперь должен выплатить строителю около 50 тысяч евро. Читайте далее...