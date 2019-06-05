Картина дня: страсти вокруг Лаагна-теэ, новое пришествие кори и обстановка в Ида-Вирумаа

Михаил Кылварт рассказал, в каком случае возможно полное закрытие Лаагна-теэ из-за съемок фильма

На состоявшейся сегодня пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что перекрытие Лаагна-теэ для съемок фильма Кристофера Нолана летом этого года возможно только при выполнении выдвинутых столичной мэрией условий. Читать далее...

Рейди-теэ все же могут построить по первоначальному проекту

На этой неделе по итогам проведенного исследования ученые из Таллиннского технического университета пришли к выводу, что в случае первоначального варианта строительства улицы Рейди-теэ в загруженные часы суммарное время ожидания на перекрестке уменьшится в два раза. Читать далее...

Настоящее пекло впереди! Завтра температура воздуха поднимется до 30 градусов

Российский антициклон прочно удерживает свои позиции, оставляя Прибалтику в своей западной части, сообщает Служба погоды Эстонии. Читать далее...

Новое пришествие кори: заразную болезнь завозят украинцы

За сто лет в Эстонии корью переболело свыше 300 000 человек. Это крайне заразная болезнь, сопровождающаяся высокой температурой и сыпью, может привести к летальному исходу. Если еще лет десять назад казалось, что корь в Эстонии полностью ликвидирована и дети от нее привиты, то теперь болезнь атакует снова. Читать далее...

Портал Rus.Õhtuleht, ранее «Вечёрка», закрывается

Õhtuleht закрывает свой русскоязычный портал Rus.Ohtuleht.ee, ранее носивший название «Вечёрка» и существовавший с 1 сентября 2015 года. Читать далее...

Адвокаты распространяют очерняющую генпрокурора Эстонии анонимку

Адвокаты начали распространять по госучреждениям очерняющие госпрокурора Лавли Перлинг материалы и провели беседу в кабинете председателя парламентской правовой комиссии центриста Яануса Карилайда. Сам Карилайд отказывается сообщить, кто стоит за лоббистской работой, пишет Postimees. Читать далее...

Многокилометровые пробки в Таллинне отменяются

Паром Eckerö Line Finbo Cargo начнет курсировать между Мууга и Вуосаари в конце июня. Рейс займет 2 часа 45 минут. В дополнение к грузу Finbo Cargo также примет на борт и пассажиров на автомобилях, для которых это новая возможность два раза в день быстро и недорого пересечь Финский залив. Читать далее...

Бывший министр Урве Пало трудоустроилась в казино

Бывший член Социал-демократической партии Урве Пало с июня приступила к работе на посту исполнительного директора предприятия Novoloto, которое действует в Эстонии под брендом Fenikss Casino. Читать далее...

Новые знаки и разметка создают опасные ситуации

Асфальтирование на круговом перекрестке Сыпрузе в Тарту завершились почти месяц назад. Пару недель назад на нем появилась новая дорожная разметка и новые дорожные знаки, которые вызывают у участников движения замешательство, поскольку именно на том отрезке, где можно перестроиться, между двумя рядами красуется запрещающая маневр линия, а новые дорожные знаки рябят перед глазами. Читать далее...

Лидер профсоюза энергетиков: «Иначе мы приедем в столицу и отнимем рабочие места у таллиннцев»