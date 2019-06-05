Картина дня: страсти вокруг Лаагна-теэ, новое пришествие кори и обстановка в Ида-Вирумаа

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Михаил Кылварт рассказал, в каком случае возможно полное закрытие Лаагна-теэ из-за съемок фильма
На состоявшейся сегодня пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что перекрытие Лаагна-теэ для съемок фильма Кристофера Нолана летом этого года возможно только при выполнении выдвинутых столичной мэрией условий. Читать далее...
Рейди-теэ все же могут построить по первоначальному проекту
На этой неделе по итогам проведенного исследования ученые из Таллиннского технического университета пришли к выводу, что в случае первоначального варианта строительства улицы Рейди-теэ в загруженные часы суммарное время ожидания на перекрестке уменьшится в два раза. Читать далее...
Настоящее пекло впереди! Завтра температура воздуха поднимется до 30 градусов
Российский антициклон прочно удерживает свои позиции, оставляя Прибалтику в своей западной части, сообщает Служба погоды Эстонии. Читать далее...
Новое пришествие кори: заразную болезнь завозят украинцы
За сто лет в Эстонии корью переболело свыше 300 000 человек. Это крайне заразная болезнь, сопровождающаяся высокой температурой и сыпью, может привести к летальному исходу. Если еще лет десять назад казалось, что корь в Эстонии полностью ликвидирована и дети от нее привиты, то теперь болезнь атакует снова. Читать далее...
Портал Rus.Õhtuleht, ранее «Вечёрка», закрывается
Õhtuleht закрывает свой русскоязычный портал Rus.Ohtuleht.ee, ранее носивший название «Вечёрка» и существовавший с 1 сентября 2015 года. Читать далее...
Адвокаты распространяют очерняющую генпрокурора Эстонии анонимку
Адвокаты начали распространять по госучреждениям очерняющие госпрокурора Лавли Перлинг материалы и провели беседу в кабинете председателя парламентской правовой комиссии центриста Яануса Карилайда. Сам Карилайд отказывается сообщить, кто стоит за лоббистской работой, пишет Postimees. Читать далее...
Многокилометровые пробки в Таллинне отменяются
Паром Eckerö Line Finbo Cargo начнет курсировать между Мууга и Вуосаари в конце июня. Рейс займет 2 часа 45 минут. В дополнение к грузу Finbo Cargo также примет на борт и пассажиров на автомобилях, для которых это новая возможность два раза в день быстро и недорого пересечь Финский залив. Читать далее...
Бывший министр Урве Пало трудоустроилась в казино
Бывший член Социал-демократической партии Урве Пало с июня приступила к работе на посту исполнительного директора предприятия Novoloto, которое действует в Эстонии под брендом Fenikss Casino. Читать далее...
Новые знаки и разметка создают опасные ситуации
Асфальтирование на круговом перекрестке Сыпрузе в Тарту завершились почти месяц назад. Пару недель назад на нем появилась новая дорожная разметка и новые дорожные знаки, которые вызывают у участников движения замешательство, поскольку именно на том отрезке, где можно перестроиться, между двумя рядами красуется запрещающая маневр линия, а новые дорожные знаки рябят перед глазами. Читать далее...
Лидер профсоюза энергетиков: «Иначе мы приедем в столицу и отнимем рабочие места у таллиннцев»
Вчера концерн Eesti Energia сообщил, что из-за повышения цен на квоты на выбросы и увеличение объемов российского электричества на бирже сокращения 450 рабочих мест на Нарвских электростанциях недостаточно, в принудительный отпуск придется отправить и остальных 1300 работников. Но повышение цен новостью не было, а предельные нормы на выбросы двуокиси углерода (СО2), то есть квоты, Европейский союз утвердил еще 14 лет назад. Читать далее...
Иван Макаров: Eesti Energia как промежуточное звено гибридной войны
У Eesti Energia много преимущества как у государственной компании, и зарплаты руководства могут быть космическими, но статус предполагает и ответственность на государственном уровне. Государственная компания должна не только зарабатывать прибыль, но и преследовать социальные цели, что значительно более широкое понятие, чем благотворительность и образование молодежи в области энергетики, пишет колумнист Postimees Иван Макаров.
Жить невыносимо: 17-летняя девушка, жестоко изнасилованная в детстве, прибегла к эвтаназии
17-летняя жительница Нидерландов Ноа Потховен, несколько лет назад ставшая жертвой изнасилования, добилась права на уход из жизни при помощи эвтаназии. Процедура была проведена 2 июня у девушки дома. Читать далее...
Центристская партия поддержала кандидатуру Кадри Симсон в еврокомиссары
По данным ERR, правительство рассчитывает на то, что Симсон станет еврокомиссаром не временно, до осени, когда истекает срок полномочий действующего состава Европейской комиссии, но и на последующие пять лет. Читать далее...
Непомерно высокая стоимость страховки заставила таксистов обратиться к государству
СМИ ранее неоднократно писали о том, что многие таксисты сталкиваются с тем, что страхование автомобиля обходится им в кругленькую сумму. Так, тартуские таксисты и вовсе заподозрили страховые фирмы в картельном сговоре, что побудило водителей обратиться за помощью к государству. Читать далее...
Председатель Фонда дорожного страхования: мы понимаем таксистов, но изменить ситуацию может только государство
Разозлившиеся на высокие страховые взносы таксисты вчера отправили докладную записку в Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов и канцлеру юстиции, которой требуют, чтобы были обеспечены обоснованные и понятные, а также гибкие страховые тарифы для легковых автомобилей, которые оказываются таксоуслуги, а также для их водителей. Читать далее...
Почти 120 000 евро: сотни пассажиров airBaltic получат солидную компенсацию
Предприятие по востребованию компенсаций за полеты Skycop, на основании регламента ЕС № 261/2004, в прошлом году подало в суд на airBaltic, потребовав выплатить компенсации за полеты 385 пассажирам из всего мира из-за задержки, отмены полета или сверхпродажи билетов. Читать далее...