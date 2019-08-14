Картина дня: подробности инцидента с самолетом Шойгу, сокращения в полиции и на Нарвских электростанциях

СМИ: в НАТО не знали, что истребитель приблизился к самолету Шойгу

В НАТО не располагают информацией, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата организации. Читать далее...

Калле Лаанет: слова ведущих политиков EKRE расходятся с делами

Сегодняшняя новость о масштабных сокращениях бюджета Департамента полиции и погранохраны в ближайшие годы указывает на то, что обещания, с которыми EKRE и ее лидер Март Хельме выступали перед выборами, теперь не сходятся с делами. Читать далее...

Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Партии реформ снизилась

Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat Eesti в сотрудничестве с Институтом общественных исследований, поддержка Партии реформ снизилась впервые с июня этого года, а Центристской партии, наоборот, увеличилась. Читать далее...

Что будет, если в машину ударит молния? Некоторые автомобили в зоне риска

Точной статистики, насколько велик риск попадания молнии в машину, нет. По словам экспертов, обычно такие случаи происходят редко. И все же происходят. Rus.Postimees выяснил, какие автомобили в зоне риска, что будет, если в машину ударит молния и покроет ли ущерб страховка? Читать далее...

Трамп пригрозил выходом из ВТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Читать далее...

Ширится-растет инкассо-фирма: количество долгов у эстонцев стало меньше, но суммы больше

По словам директора недавно расширившейся крупнейшей в Эстонии инкассо-фирмы Julianus Inkasso Юлара Маапалу, количество долгов у эстонцев уменьшилось, но теперь их суммы в несколько раз больше. Читать далее...

В Facebook признали прослушку разговоров пользователей

Для расшифровки голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих Facebook, были задействованы сотни посторонних компаний. Концерн признал это в ответ на запрос агентства Bloomberg. Читать далее...

Одного из псковских медведей удалось поймать и отправить в Таллиннский зоопарк

Полторы недели слежки оказались довольно утомительными, но полными приключений, и медведя, наконец, нашли на ферме в деревне Кулли. Читать далее...

Бывший работник ARK: очереди на экзамен по вождению – это результат плохой работы

Департамент шоссейных дорог постоянно говорит о безопасности дорожного движения, но его собственная телега едет против движения, пишет бывший руководитель сферы дорожного движения Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Раймо Ронимойс. Читать далее...

Маклер: куда движется недвижимость

Таллиннские покупатели недвижимости становятся все более требовательными к качеству жизни. Новые тренды показывают, что пока вся Эстония стремится в Таллинн, сами жители столицы переселяются за границы города, считает маклер бюро недвижимости Nordic Brokers Кирилл Смирнов. Читать далее...

Будет ли в Эстонии легализована марихуана? Отвечают представители партий

Партии Рийгикогу не поддерживают легализацию марихуаны в Эстонии и лишь несколько представителей некоторых партий видят необходимость проводить в обществе дебаты на эту тему. Читать далее...

У фирмы по вывозу мусора сломались обе машины. В результате биоотходы ждали вывоза три недели

Три недели назад по техническим причинам вышла из строя одна из работающих на сжиженном газе машин, перевозящих бытовые и биологические отходы в Лыунаском регионе обслуживания компании Eesti Keskkonnateenused. Неделей позже сломалась и вторая машина. Читать далее...

Сокращения на Нарвских электростанциях будут заметно меньше заявленных ранее