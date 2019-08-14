Картина дня: подробности инцидента с самолетом Шойгу, сокращения в полиции и на Нарвских электростанциях

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
СМИ: в НАТО не знали, что истребитель приблизился к самолету Шойгу
В НАТО не располагают информацией, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата организации. Читать далее...
Калле Лаанет: слова ведущих политиков EKRE расходятся с делами
Сегодняшняя новость о масштабных сокращениях бюджета Департамента полиции и погранохраны в ближайшие годы указывает на то, что обещания, с которыми EKRE и ее лидер Март Хельме выступали перед выборами, теперь не сходятся с делами. Читать далее...
Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Партии реформ снизилась
Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat Eesti в сотрудничестве с Институтом общественных исследований, поддержка Партии реформ снизилась впервые с июня этого года, а Центристской партии, наоборот, увеличилась. Читать далее...
Что будет, если в машину ударит молния? Некоторые автомобили в зоне риска
Точной статистики, насколько велик риск попадания молнии в машину, нет. По словам экспертов, обычно такие случаи происходят редко. И все же происходят. Rus.Postimees выяснил, какие автомобили в зоне риска, что будет, если в машину ударит молния и покроет ли ущерб страховка? Читать далее...
Трамп пригрозил выходом из ВТО
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Читать далее...
Ширится-растет инкассо-фирма: количество долгов у эстонцев стало меньше, но суммы больше
По словам директора недавно расширившейся крупнейшей в Эстонии инкассо-фирмы Julianus Inkasso Юлара Маапалу, количество долгов у эстонцев уменьшилось, но теперь их суммы в несколько раз больше. Читать далее...
В Facebook признали прослушку разговоров пользователей
Для расшифровки голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих Facebook, были задействованы сотни посторонних компаний. Концерн признал это в ответ на запрос агентства Bloomberg. Читать далее...
Одного из псковских медведей удалось поймать и отправить в Таллиннский зоопарк
Полторы недели слежки оказались довольно утомительными, но полными приключений, и медведя, наконец, нашли на ферме в деревне Кулли. Читать далее...
Бывший работник ARK: очереди на экзамен по вождению – это результат плохой работы
Департамент шоссейных дорог постоянно говорит о безопасности дорожного движения, но его собственная телега едет против движения, пишет бывший руководитель сферы дорожного движения Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Раймо Ронимойс. Читать далее...
Маклер: куда движется недвижимость
Таллиннские покупатели недвижимости становятся все более требовательными к качеству жизни. Новые тренды показывают, что пока вся Эстония стремится в Таллинн, сами жители столицы переселяются за границы города, считает маклер бюро недвижимости Nordic Brokers Кирилл Смирнов. Читать далее...
Будет ли в Эстонии легализована марихуана? Отвечают представители партий
Партии Рийгикогу не поддерживают легализацию марихуаны в Эстонии и лишь несколько представителей некоторых партий видят необходимость проводить в обществе дебаты на эту тему. Читать далее...
У фирмы по вывозу мусора сломались обе машины. В результате биоотходы ждали вывоза три недели
Три недели назад по техническим причинам вышла из строя одна из работающих на сжиженном газе машин, перевозящих бытовые и биологические отходы в Лыунаском регионе обслуживания компании Eesti Keskkonnateenused. Неделей позже сломалась и вторая машина. Читать далее...
Сокращения на Нарвских электростанциях будут заметно меньше заявленных ранее
Волна сокращений в секторе энергетики, планируемая в связи с кризисом в сланцевой энергетике Эстонии, может оказаться меньше предполагаемой, утверждает председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) Пеэп Петерсон. По его словам, под сокращение могут попасть до 350 человек, и до сентября будут пытаться найти решение, чтобы уменьшить и эту цифру. Читайте далее...