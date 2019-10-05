Картина дня: дискриминация рожениц, кризис в медицине и полицейская погоня

Рожающие в конце года должны будут доплатить государству

Государство своей налоговой политикой стало уменьшать долю стрельцов и козерогов. В январе выяснилось, что женщины, уходящие в отпуск по рождению ребенка в так называемое неправильное время, должны будут доплатить государству подоходный налог. Читать далее...

Насилие и изъятие ребенка из семьи: что на самом деле скрывает прогремевшая на всю Эстонию история?

Прозвучавшие в телепередаче «Kuuuurija» утверждения стали поводом для терроризирования волостных работников и могут стать помехой для уголовного производства. Больше всех от этого страдает десятилетний ребенок. Читать далее...

Кризис в медицине: тысячи жителей Эстонии останутся без семейного врача

Об очередном кризисе в здравоохранении - нехватке семейных врачей — говорят уже давно. Но со следующего года жители одного уезда на себе прочувствуют эту проблему. Читать далее...

Бешеные гонки в поле: водитель бросил машину в лесу и сбежал от полиции в неизвестном направлении

Вчера вечером полицейские проводили рейд для поимки пьяных водителей. Один водитель решил не останавливаться и скрылся в поле. Читать далее...

Фото: под покровом ночи в Таллинне были устранены последние напоминания о банке Danske

Danske Bank официально прекратил свою деятельность в Эстонии - ночью с таллиннской конторы был снят логотип. Читать далее...

Названы номинанты премии «Учитель года»

В субботу в Йыхвиском концертном доме пройдет гала-вечер «Учитель года: Эстония учится и благодарит», где будут вручены награды и премии учителям и работникам сферы образования. Читать далее...

Видео из эстонского училища шокировало Сеть: ученики облапали преподавателя прямо на уроке и сняли это на видео?