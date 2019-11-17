Картина дня: содержание угроз в адрес Каллас, инцидент в столичной школе и странный чек Maxima

Кае Каллас угрожали, что ее изнасилуют 20-30 уголовников

В четверг председатель Партии реформ Кая Каллас получила изложенную в грубой форме угрозу убийства. В распоряжении Postimees оказался скриншот сообщения. Читать далее...

Клиент Maxima в возмущении: после использования льготной карты сумма чека увеличилась!

Совершив покупки в пярнском магазине сети Maxima, Сандер Пярн столкнулся с неприятным сюрпризом: после регистрации карты клиента итоговая сумма чека не уменьшилась, а напротив, увеличилась. По его словам, такое случалось и раньше. Читать далее...

В Таллинне полиции пришлось вмешаться в ссору между учителем и учеником

В полицию поступило сообщение, что в одной таллиннской школе на прошлой неделе произошла ссора между учеником и учителем. Читать далее...

Водитель два дня подряд садился пьяным за руль и получил шоковое наказание

В среду 31-летний Артур Хест отправился из зала суда на месяц в тюрьму, поскольку два раза подряд попался полиции за рулем в нетрезвом виде. Читать далее...

Фото: как выглядит новая улица Рейди-теэ за полторы недели до открытия

Дорога Рейди-теэ будет полностью открыта для движения транспорта 29 ноября, в этот же день будет запущен и новый автобусный маршрут №66. Читать далее...

Фото и видео: спасенные из собачьей колонии щенки нашли новые дома по всей Эстонии

В конце сентября 30 собак оказались в пярнуском приюте для бездомных животных после того, как их хозяйка попала в больницу. Pärnu Postimees узнал, что произошло с собаками дальше. Читать далее...

Медсестры: ВИЧ случайно получают от жен даже мужья

Хотя бытует мнением, что мужья, изменяя женам, могут принести ВИЧ в семью, практика показывает, что случайно получить инфекцию от жены могут и мужья. Читать далее...

Они купили дом в Сицилии за один евро. Чем это закончилось?

Несколько покупателей домов рассказали, как изменилась их жизнь после приобретения резиденции за евро. Читать далее...

«На хрена нам такой союз?» Лукашенко в день выборов высказался об интеграции с Россией

Пока не будут решены вопросы с поставками в Беларусь углеводородов и снятием торговых барьеров, на подписание дорожных карт по интеграции с Россией можно не рассчитывать, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Читать далее...

В России военный беспилотник рухнул рядом с жилыми домами