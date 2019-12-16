Картина дня: скандал вокруг заявления Хельме, слезы тысяч украинцев и отказ от фейерверка

Март Хельме «налаживает» международные отношения

Вокруг министра от партии EKRE разворачивается очередной скандал, который грозит кончиться отставкой министра внутренних дел Марта Хельме, отличившегося на днях оскорбительными высказываниями в адрес своих финских коллег. Следите за развитием темы в блоге Rus.Postimees.

Через задворки Европы: треть экономического роста Эстонии оплачена слезами тысяч украинцев

Работников для Эстонии ищут на Украине через тысячи объявлений. В них обещают даже по 300 рабочих часов в месяц, то есть почти в два раза больше разрешенного. В то время как число иностранных работников бьет рекорды, недостача в налогах Эстонии достигает 16 миллионов евро, выяснилось в ходе расследования Postimees и сети журналистских расследований OCCRP. Читать далее...

Бывшего следователя полиции посадят на четыре года за убийство родной матери

Сегодня Тартуский уездный суд признал бывшего следователя полиции, а ныне художницу Тийу Крейм (62) виновной в убийстве своей 87-летней матери в июле прошлого года в Камбья, Тартумаа. Читать далее...

Ласнамяэ откажется от фейерверка на Новый год

Управа столичного района Ласнамяэ сделала заявление, что в этом году она не будет вкладывать средства в фейерверк, а направит их на украшение районных улиц и проведение развлекательных праздничных мероприятий. Читать далее...

Полиции пришлось пойти на крайние меры, чтобы угомонить шумную компанию

Нарвские стражи правопорядка призывают провести праздники так, чтобы вмешательства полиции не потребовалось. Читать далее...

Ущерб в 5000 евро: неизвестные разбили стекло и подожгли автомобиль

Вчера, 15 декабря, вечером в волости Тори огонь уничтожил припаркованный во дворе автомастерской автомобиль Mercedes-Benz. Читать далее...

Злостные нарушители ПДД получат от полиции черные открытки

В девятый раз Департамент полиции и погранохраны вышлет черные открытки злостным нарушителям Закона о дорожном движении, чтобы они задумались о своем поведении на дороге. «Этой предупреждающей рождественской открыткой мы напоминаем неоднократным нарушителям Закона о дорожным движении, что из-за их беспечности или намеренного нарушения правил в опасности оказываются другие участники дорожного движения», - сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Ханнес Кулламяэ. Читать далее…

Нарушение в работе Mobiil-ID

В понедельник утром была нарушена работа услуги Mobiil-ID, в настоящий момент фирма SK ID Solutions устранила проблему. Читать далее…

Финский политик выставил на продажу купленный в Эстонии отель

Финский политик, дважды министр внешней торговли Финляндии Пааво Вяюрюнен, похоже, решил покончить с гостиничным бизнесом в Эстонии. Пааво Вяюрюнен выставил на продажу купленный всего четыре года назад в Пярну отель Inge Villa. В 2015 году это была одна из самых дорогих сделок в сфере недвижимости в летней столице Эстонии. Читать далее…

Работник банка крал у клиентов деньги и хвалился богатством в соцсетях

В США арестован мужчина, которого федеральные власти обвиняют в краже более 88 000 долларов (79 000 евро) из сейфа банка Wells Fargo в Северной Каролине. Читать далее...

Синоптики: на Эстонию обрушится штормовой ветер, а к Рождеству может выпасть снег

На это неделе погода подготовила для жителей Эстонии штормовой ветер и дождь, но сохраняется надежда на снежное Рождество. Читать далее…

Автомобиль вылетел с дороги, перевернулся на крышу и приземлился возле реки

Сегодня, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги сообщили, что в волости Ныо в Вапрамяэ автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу. Фотографии смотрите здесь.

Жителя Эстонии, избившего женщину до полусмерти, отправили надолго в тюрьму

Тартуский уездный суд на прошлой неделе приговорил к восьми годам тюрьмы 45-летнего Павла Бастрыгина. Лыунаская окружная прокуратура обвинила Бастрыгина в том, что он 11 августа этого года в Тарту, в квартире на улице Яама, бил свою 50-летнюю сожительницу руками и ногами по животу. В результате избиения жертва получила тяжелые и опасные для жизни травмы, в результате которых была госпитализирована. Читать далее…

Россию внесли в тройку самых могущественных стран, но ее ключевые показатели — в хвосте