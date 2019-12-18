Картина дня: протестная акция аптек, мощный шторм и российские автоподставщики

Протест против реформы: сетевые аптеки закрываются до завтра

Входящие в Эстонское объединение сети аптек Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek закроются сегодня в 14.00, чтобы показать, что, по их мнению, произойдет, если аптечная реформа будет реализована в нынешнем виде. Так называемые сетевые аптеки будут закрыты до завтра. Исключением станут только дежурные аптеки. Читать далее...

Российские мошенники подстраивали в Таллинне аварии на перекрестках с круговым движением

Отдел по предотвращению мошенничества Vienna Insurance Group выявил в странах Балтии группировку из России, которая инсценировала ДТП. В частности мошенники орудовали на перекрестках с круговым движением в Таллинне. Читать далее...

БЛОГ И ФОТО 〉 В Эстонии бушует шторм: деревья падают, остановки сносит, дома остаются без света

Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение второго уровня. Rus.Postimees следил за всеми изменениями погоды и освещал связанные со штормом инциденты. Читайте подробнее здесь.

Спасателям уже поступило более 400 вызовов, на двух детей упало дерево

В Спасательный департамент по состоянию на 20.00 поступило более 400 связанных со штормом вызовов, без электричества остались более 37 500 домохозяйств. Читать далее...

В Эстонии восстановят бункер лесных братьев. На это может уйти до 100 тысяч евро

Волость Вильянди надеется в следующем году восстановить и открыть для посетителей бункер лесных братьев из Эннуксе, уничтоженный пожаром три года назад. Читать далее...

Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 27-летнюю женщину

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 27-летней Тайри, которая покинула свой дом в Йыгевамаа в одиночку, хотя нуждается в постоянной посторонней помощи. Читать далее...

Тийт, Терье и Данель благодарят бога за то, что попали в тюрьму

Нет работы, нет друзей, нет семьи, нет дома, только долги и страхи - это багаж большинства освобожденных из тюрьмы, когда железная дверь за ними закрывается, и жизнь на свободе начинается снова. Читать далее...

На эстонских прилавках будет больше креветок? В Брюсселе принято важное для Эстонии решение

В следующем году эстонские суда смогут снова ловить креветок в северо-западной части Атлантического океана, а в северо-восточной части Атлантического океана удвоится квота на вылов палтуса. Читать далее...

В морских водах Эстонии обнаружены вредные чужеродные виды: их распространение будет ограничено

Сегодня эксперты морской отрасли из стран регионов Балтийского моря и северо-восточного побережья Атлантики встретятся в Таллинне, чтобы ограничить распространение чужеродных видов с балластными водами судов. В течение последних десяти лет в морских водах Эстонии было обнаружено 14 вредных чужеродных биологических видов, наиболее известным из которых является бычок-кругляк. Читать далее...

Эстонская IT-фирма - об опыте работы в Польше: все в 30 раз больше и в разы медленнее

У эстонской IT-фирмы Finestmedia ушло два года, прежде чем ей удалось основательно закрепиться в Польше. Читать далее...

Надвигается шторм: таллиннское кризисное руководство обратилось к общественности

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что рабочая группа по ликвидации последствий сложных погодных условий находится в режиме повышенной готовности. Читать далее...

Первые рестораны Burger King откроются в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste

В начале второго квартала следующего года Tallink Grupp откроет в Таллинне первые рестораны всемирной сети быстрого питания Burger King, сперва в торговом центре Rocca al Mare, а затем в Ülemiste. Читать далее...

КаПо: никто из находящихся в Сирии не изъявил желание вернуться в Эстонию

По данным Полиции безопасности (КаПо), ни один из находящихся в Сирии и связанных с нашей страной людей не сообщал о желании вернуться в Эстонию. Читать далее...

СМИ: Генштаб РФ считает, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе. Читать далее...

Выдано разрешение на открытие в Таллинне уникальных экспресс-клиник