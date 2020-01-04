Картина дня: новая услуга Больничной кассы, важные изменения 2020 года и протесты против США

Пособия, пенсии, компенсации и отцовский отпуск: смотрите, какие важные изменения нас ждут в этом году

В 2020 году вырастут пособия и минимальная зарплата, Больничная касса начнет финансировать новые услуги и компенсировать еще 19 лекарств, а также произойдет переход на систему провизорских аптек. Читать далее...

Больничная касса начала финансировать достойный уход из жизни

С этого года в списке услуг здравоохранения Больничной кассы также значится хоспис-услуга, которая помимо облегчения симптомов заболевания, предлагает душевную поддержку тем, чьи дни уже сочтены, а также их близким. Читать далее...

Основные шоссе Эстонии могут стать четырехполосными через 15 лет

Стоимость строительства полос 2+2 для трех основных шоссе Эстонии оценивается в 1,7 миллиарда евро, а на работы уйдет 15 лет. Читать далее...

«Смерть Америке!» Шииты хоронят иранского генерала Сулеймани и протестуют по всему миру

Шииты по всему миру оплакивают иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в пятницу американской ракетой в Багдаде, и протестуют против США. Тысячи человек прошли в субботу похоронной процессией за гробом генерала, скандируя "Смерть Америке!". Читать далее...

«Месть будет жестокой»: Иран требует доказательств, что Сулеймани был угрозой для США

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство Соединенными Штатами командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани будет военная акция. Читать далее...

Водитель бросил пострадавшего в ДТП человека в кювете и скрылся

Все тяжелые ДТП за прошедшие сутки произошли в Таллинне и Харьюмаа, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Чутье не подвело: молодая служебная собака спасла жизнь женщине

Полиция в пятницу искала пропавшую в Выру 92-летнюю Хельги. Свой вклад в спасение жизни внес двухлетний служебный пес Эрни. Читать далее...

Штрафы и тюрьма не помогают? Водитель грузовика продолжает пьяным садиться за руль

Неоднократно наказанный за вождение в нетрезвом виде, оставшийся без водительских прав и сидевший в тюрьме за вождение в пьяном виде 55-летний мужчина в середине декабря вновь был пойман пьяным за рулем большого грузовика. Читать далее...

Что делать жителю Эстонии, если цена товара на ценнике и на кассе не совпадает?

Иногда на кассе нас ждет неприятный сюрприз: взяв с полки какой-то товар, мы и не подозреваем о том, что на кассе его цена может неожиданно увеличиться. Читать далее...

Эксперт: детали договора купли-продажи недвижимости, о которых вы не знали