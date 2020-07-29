Картина дня: новые очаги коронавируса, поножовщина в Куусалу и невзгоды лесопромышленности

Коронавирус подтвержден еще у пяти жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 553 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, пять проб дали положительный результат. Читать дальше...

Лабиринт ошибок: игнорирование основных принципов привело ко вспышке коронавируса в таллиннской больнице

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице (LTK) с 12 марта по 5 мая заразились коронавирусом 24 сотрудника, а с 24 марта по 1 мая - 24 находившихся в больнице пациента. Три умерших пациента с коронавирусом заразились им, находясь в больнице. В результате 13 мая Департамент здоровья начал в больнице расследование. Было выявлено много ошибок. Читать дальше...

Департамент здоровья: в Эстонии образовалось два очага COVID-19

Во время сегодняшней пресс-конференции Департамент здоровья рассказал о случаях заражения, которые влияют на заболеваемость COVID-19 в Эстонии. Эту тему осветила советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Департамента здравоохранения Ирина Донченко. Читать дальше...

В детсаду отправлена на карантин целая группа вместе с воспитателями

В Йыхви целая семья заразилась коронавирусом, и, по данным Департамента здравоохранения, число зараженных в городе может увеличиться. Ребенок, который в понедельник провел весь день в детском саду, еще не проходил тестирование на Covid-19 - в его случае ждут появления симптомов. Читать дальше...

Департамент здоровья о коронанарушителе: в опасности все, кто находился с ним в длительном тесном контакте

Список стран, откуда в Эстонию был ввезен COVID-19, длинный. В то же время Департамент здоровья считает, что иностранные студенты могут прибывать в страну с целью учебы, если следующие две недели они проведут в самоизоляции. Читать дальше...

Cтоимость будущей вакцины от коронавируса вызывает тревогу

Хотя некоторые фармацевтические компании планируют продавать вакцину против коронавируса с нулевой прибылью, по крайней мере, до конца первоначальной вспышки, есть и те, кто хотел бы немедленно получить приличную прибыль. Читать дальше...

ФОТО 〉 В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый задержан

Во вторник вечером в полицию поступило сообщение о конфликте в Куусалу между знакомыми мужчинами. По предварительной информации, в ходе ссоры 38-летний мужчина нанес ножевые ранения 58-летнему и 61-летнему мужчинам. Читать дальше...

Эркки Баховски: что случится, если товары тирании будут лучше?

Те, кто жил в советское время, конечно, помнят, что такое дефицит и товар под прилавком. Товар, который всегда отсутствовал, и который нужно было выпрашивать у знакомого продавца, пишет колумнист Postimees Эркки Баховски. Читать дальше...

Владимир Пооль: если бы Эстония отказалась от ультиматума, нас бы попросту разбомбили

В издательстве Postimees вышла новая книга последнего зампреда КГБ ЭССР Владимира Пооля «Константин Пятс. Заключенный № 12». Автор при ее написании опирался на такие материалы, что любой историк от зависти заплачет. Читать дальше...

Поиск приключений на секс-портале закончился потерей шестизначной денежной суммы

Этим летом в пайдеском доме суда пярнуского уездного суда мужчина и женщина были признаны виновными в мошенничестве. Что делает этот случай необычным, так это суммы, полученные злоумышленниками с потерпевшего. Читать дальше...

Волк убил маленькую собачку на глазах у хозяина

По словам хозяина хутора, хотя собаку загрызли в нескольких метрах от него, на улице уже было так темно, что он ничего не видел. Хозяин не сомневается, что маленькая собака была убита волком, потому что в этом районе часто бродят волки. Читать дальше...

Тяжелый год сильно ударил по одной из важнейших отраслей промышленности Эстонии

Многие крупные лесопромышленные компании, работающие в Эстонии, были вынуждены в прошлом году смириться с двойным давлением, и лишь немногие осмелились выплатить дивиденды. Читать дальше...

В центре Таллинна откроется уникальная гостиница

1 августа в центре Таллинна в квартале Porto Franco откроет свои двери принадлежащий норвежской гостиничной сети отель Citybox, который станет первой в Эстонии гостиницей с абсолютно новой концепцией. Читать дальше...

ФОТО 〉 Исчезновение Мадлен Маккейн: немецкая полиция ищет в огороде в Ганновере