Картина дня: новые очаги Covid-19, проверки соблюдения карантина и Rally Estonia

В Эстонии коронавирусом заразились еще 35 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 35 проб дали положительный результат. Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 22 человека. Читать далее...

Находящихся на карантине может проверить полиция

После окончания режима чрезвычайного положения полиция не проверяет выполнение требования изоляции каждый день. За последние несколько недель Департамент здоровья дважды обращался к полиции за помощью, чтобы та проверила, действительно ли люди, которые должны соблюдать требование об изоляции, это делают. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Результаты одиннадцати заездов Rally Estonia: Тянак - лидер, Брин отстает на 11,7 секунд

В субботу, 5 сентября, стартовал первый полноценный день соревнований Rally Estonia. Читать далее...

Репс: полностью закрывать школы из-за коронавируса мы не будем

Министр образования и науки Майлис Репс заявила, что если в какой-нибудь школе будет выявлен человек с положительным результатом теста на коронавирус, весь класс отправится на домашнее обучение на две недели, но вся школа закрываться не будет. Читать далее...

Из страха перед возможным карантином жители Эстонии бросились в Латвию скупать алкоголь

Из-за опасений, что правительство Латвии введет карантин для приезжающих из Эстонии, в приграничных латвийских магазинах, торгующих алкоголем, стало больше, чем обычно, покупателей из Эстонии. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ: консервативное порно – весело и задорно?

Бывший директор школы верховой езды Марко Виллемсон взят под стражу по подозрению в совращении несовершеннолетних. Писатель и бывший журналист, успевший побывать в том числе главредом Postimees Пеэтер Хельме, согласно материалам дела, признавался в сексе с совсем маленькими детьми. Глядя на новостную ленту, кажется, что эти случаи не так редки. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Алексей Навальный и человек, который решил его убить

Алексею Навальному, пожалуй, самому известному критику российской власти и лично президента Путина, 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Читать далее...

Курьер взялся перевезти котят в Эстонию через закрытую границу, но бросил умирать в камере хранения в Петербурге

Жительница Силламяэ Лилия купила котенка редкой породы Петерболд или Петербургский сфинкс у заводчицы из Северной столицы России Анны Осиповой. Еще одного котенка там же купила Алина из Таллинна. Женщины нашли курьера, который взялся перевести котят через закрытую границу, поскольку, якобы имел право въехать в Эстонию по работе. Но в Нарве курьер так и не появился, и есть большие сомнения, что он вообще пересекал границу. Читать далее...

Россия активизировалась в Балтийском регионе: Эстония купит радары, средства связи и мины