Картина дня: вакцинация учителей, провал Hoia и вероятность шведского сценария

За сутки в Эстонии прибавилось 829 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5781 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 829, то есть 14,3% от общего количества. Читать далее...

Заседание спецкомиссии Рийгикогу: в Эстонии может повториться шведский сценарий

Сегодня, 22 февраля, специальная комиссия по контролю государственного бюджета пригласила на открытое заседание премьер-министра и министра здоровья и труда, чтобы получить информацию по борьбе с распространением коронавируса и вакцинации. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Учителя на вакцинации: «Это прежде всего нужно нам самим»

Сегодня продолжилась вакцинация работников столичных школ. Через час после начала процесса в Мустамяэском центре здоровья уже выстроилась солидная очередь. Пока молодежь присматривается и взвешивает, люди солидного возраста активно подставляют плечо. Впрочем, нельзя сказать, что молодые учителя отлынивают: "Конечно, вакцинироваться! Хватит уже этих изоляций". Читать далее...

Очередь за солнцем: куда людям удалось улететь и есть ли шансы на отпуск

Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек. Читать далее...

Череда неудач: как провалилось приложение HOIA

Оповещающее о близком контакте с коронавирусным зараженным приложение HOIA начало за здравие, но не сумело реализовать свой потенциал. По словам экспертов, провал HOIA был обусловлен несколькими ошибками. Однако Министерство социальных дел несмотря на ряд проблем считает его удачным. Читать далее...

Майлис Репс официально стала подозреваемой

Бывший министр образования Майлис Репс в пятницу официально стала подозреваемой в совершении преступления, в том числе ее подозревают в присвоении министерской кофемашины. Читать далее...

Легкомыслие подвело: жители Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму

Часто это происходит из-за того, что человек не отдает себе отчет в том, что позже необходимо будет возвращать как мошенническим способом полученные деньги на основании больничных листов, так и возмещать расходы Больничной кассы на лечение телесных повреждений пострадавшего, вплоть до возмещения медицинских счетов людей, получивших травмы в ДТП. Читать далее...

Недельный прогноз: каждый день будут нуждаться в госпитализации по 70 зараженных коронавирусом

К концу прошлой недели в Эстонии официально было почти 9500 человек с Covid-19, в среднем каждый день добавлялось почти 700 носителей вируса. Составленная профессором математической статистики Тартуского университета, академиком Кристой Фишер модель прогнозирования не обещает облегчения и на новой неделе. Читать далее...

На автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы совершено нападение

На прошлой неделе неизвестный совершил нападение на автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы Яака Линда. Читать далее...

Начался прием ходатайств о компенсации российских виз

С сегодняшнего дня вновь открывается возможность подавать ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора Российской Федерации. В этом году можно запросить компенсацию расходов за визы, которые были действительны в ноябре и декабре 2020 года и которые действительны в 2021 году. Читать далее...

Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам. Читать далее...

Актер, который надеялся обыграть дьявола