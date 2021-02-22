Картина дня: заявление премьер-министра, вакцинация учителей, обыск у адвоката и роковые сосульки

За сутки в Эстонии прибавилось 829 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5781 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 829, то есть 14,3% от общего количества. Читать далее...

Заседание спецкомиссии Рийгикогу: в Эстонии может повториться шведский сценарий

Сегодня, 22 февраля, специальная комиссия по контролю государственного бюджета пригласила на открытое заседание премьер-министра и министра здоровья и труда, чтобы получить информацию по борьбе с распространением коронавируса и вакцинации. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Политическое заявление Каи Каллас: применяемые правительством ограничения неизбежны

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство предпринимает неизбежные меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса. Основная цель – защитить от перегрузки медицинскую систему. Целью правительства, отметила Каллас, является увеличить количество ежедневно вакцинируемых. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Учителя на вакцинации: «Это прежде всего нужно нам самим»

Сегодня продолжилась вакцинация работников столичных школ. Через час после начала процесса в Мустамяэском центре здоровья уже выстроилась солидная очередь. Пока молодежь присматривается и взвешивает, люди солидного возраста активно подставляют плечо. Впрочем, нельзя сказать, что молодые учителя отлынивают: "Конечно, вакцинироваться! Хватит уже этих изоляций". Читать далее...

Очередь за солнцем: куда людям удалось улететь и есть ли шансы на отпуск

Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек. Читать далее...

Череда неудач: как провалилось приложение HOIA

Оповещающее о близком контакте с коронавирусным зараженным приложение HOIA начало за здравие, но не сумело реализовать свой потенциал. По словам экспертов, провал HOIA был обусловлен несколькими ошибками. Однако Министерство социальных дел несмотря на ряд проблем считает его удачным. Читать далее...

Майлис Репс официально стала подозреваемой

Бывший министр образования Майлис Репс в пятницу официально стала подозреваемой в совершении преступления, в том числе ее подозревают в присвоении министерской кофемашины. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Бывшая вице-мэр Таллинна: сегодня у меня нет проблем с алкоголем

Харьюский уездный суд в понедельник утвердил соглашение Кайи Яппинен с прокуратурой, назначил задержанной в конце апреля за рулем в состоянии алкогольного опьянения некогда занимавшей пост вице-мэра Таллинна центристке Яппинен штраф в размере почти 6000, а также временно лишил ее водительских прав. Читать дальше...

Известному адвокату предъявлено подозрение в совершении преступления

Центральная криминальная полиция около двух недель назад провела обыск в одном из адвокатских бюро в Таллинне, известный адвокат Марко Тийман подозревается в совершении преступления. Читать дальше...

Легкомыслие подвело: жители Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму