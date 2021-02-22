Картина дня: заявление премьер-министра, вакцинация учителей, обыск у адвоката и роковые сосульки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5781 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 829, то есть 14,3% от общего количества. Читать далее...
Сегодня, 22 февраля, специальная комиссия по контролю государственного бюджета пригласила на открытое заседание премьер-министра и министра здоровья и труда, чтобы получить информацию по борьбе с распространением коронавируса и вакцинации. Читать далее...
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство предпринимает неизбежные меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса. Основная цель – защитить от перегрузки медицинскую систему. Целью правительства, отметила Каллас, является увеличить количество ежедневно вакцинируемых. Читать дальше...
Сегодня продолжилась вакцинация работников столичных школ. Через час после начала процесса в Мустамяэском центре здоровья уже выстроилась солидная очередь. Пока молодежь присматривается и взвешивает, люди солидного возраста активно подставляют плечо. Впрочем, нельзя сказать, что молодые учителя отлынивают: "Конечно, вакцинироваться! Хватит уже этих изоляций". Читать далее...
Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек. Читать далее...
Оповещающее о близком контакте с коронавирусным зараженным приложение HOIA начало за здравие, но не сумело реализовать свой потенциал. По словам экспертов, провал HOIA был обусловлен несколькими ошибками. Однако Министерство социальных дел несмотря на ряд проблем считает его удачным. Читать далее...
Бывший министр образования Майлис Репс в пятницу официально стала подозреваемой в совершении преступления, в том числе ее подозревают в присвоении министерской кофемашины. Читать далее...
Харьюский уездный суд в понедельник утвердил соглашение Кайи Яппинен с прокуратурой, назначил задержанной в конце апреля за рулем в состоянии алкогольного опьянения некогда занимавшей пост вице-мэра Таллинна центристке Яппинен штраф в размере почти 6000, а также временно лишил ее водительских прав. Читать дальше...
Центральная криминальная полиция около двух недель назад провела обыск в одном из адвокатских бюро в Таллинне, известный адвокат Марко Тийман подозревается в совершении преступления. Читать дальше...
Часто это происходит из-за того, что человек не отдает себе отчет в том, что позже необходимо будет возвращать как мошенническим способом полученные деньги на основании больничных листов, так и возмещать расходы Больничной кассы на лечение телесных повреждений пострадавшего, вплоть до возмещения медицинских счетов людей, получивших травмы в ДТП. Читать далее...
К концу прошлой недели в Эстонии официально было почти 9500 человек с Covid-19, в среднем каждый день добавлялось почти 700 носителей вируса. Составленная профессором математической статистики Тартуского университета, академиком Кристой Фишер модель прогнозирования не обещает облегчения и на новой неделе. Читать далее...
Сразу несколько встревоженных читателей сообщили в редакцию Postimees, что забронировать время, чтобы сдать тест на коронавирус, практически невозможно, потому что наплыв желающих очень велик. Читать дальше...
По данным Департамента здоровья, в период с 27 декабря по 22 февраля было сделано 88 790 прививок против коронавируса. За этот период в Лекарственный департамент было отправлено 774 сообщения о побочных реакциях, из которых 665 были связаны с вакциной Pfizer, 5 - с вакциной Moderna и 104 - с AstraZeneca. Читать дальше...
На прошлой неделе неизвестный совершил нападение на автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы Яака Линда. Читать далее...
Вчерашнее потепление принесло большое расстройство нескольким владельцам транспортных средств - сосульки и снег падали с крыш домов прямо на автомобили, в некоторых случаях причинив большой ущерб. Читать дальше...
Обратившийся к Postimees читатель возмущен тем, что банк Luminor потерял данные о жилищных кредитах многих клиентов, и теперь нет возможности представить в налоговый департамент информацию и подать декларацию о доходах, чтобы получить обратно переплаченные налоги. Читать дальше...
С сегодняшнего дня вновь открывается возможность подавать ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора Российской Федерации. В этом году можно запросить компенсацию расходов за визы, которые были действительны в ноябре и декабре 2020 года и которые действительны в 2021 году. Читать далее...
Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам. Читать далее...
Консервативная народная партия (EKRE) решила не отказываться от проведения 24 февраля в Старом городе факельного шествия, но пообещала провести мероприятие с меньшим числом участников, чем обычно. Читать дальше...
Президент России Владимир Путин отправил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд письмо с поздравлениями по случаю 103-ей годовщины Эстонской Республики. Читать дальше...
В Эстонском театре драмы состоялась премьера спектакля «Мефисто», поставленного режиссером Керту Моппель по мотивам романа Клауса Манна. Читать далее...
Вирус Нипах, который передается человеку от животных или через зараженную пищу, может стать причиной новой смертоносной пандемии, которая будет гораздо опасней нынешней, уверены ученые. Вирус быстро распространяется и постоянно мутирует, вакцины от него не существует. Читать дальше...