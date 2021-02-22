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  • Эстония
  • Картина дня: заявление премьер-министра, вакцинация учителей, обыск у адвоката и роковые сосульки
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Картина дня: заявление премьер-министра, вакцинация учителей, обыск у адвоката и роковые сосульки

Вакцинация учителей. ФОТО: Sander Ilvest

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 февраля.

За сутки в Эстонии прибавилось 829 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 5781 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 829, то есть 14,3% от общего количества. Читать далее...

Заседание спецкомиссии Рийгикогу: в Эстонии может повториться шведский сценарий

Сегодня, 22 февраля, специальная комиссия по контролю государственного бюджета пригласила на открытое заседание премьер-министра и министра здоровья и труда, чтобы получить информацию по борьбе с распространением коронавируса и вакцинации. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Политическое заявление Каи Каллас: применяемые правительством ограничения неизбежны

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство предпринимает неизбежные меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса. Основная цель – защитить от перегрузки медицинскую систему. Целью правительства, отметила Каллас, является увеличить количество ежедневно вакцинируемых. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Учителя на вакцинации: «Это прежде всего нужно нам самим»

Сегодня продолжилась вакцинация работников столичных школ. Через час после начала процесса в Мустамяэском центре здоровья уже выстроилась солидная очередь. Пока молодежь присматривается и взвешивает, люди солидного возраста активно подставляют плечо. Впрочем, нельзя сказать, что молодые учителя отлынивают: "Конечно, вакцинироваться! Хватит уже этих изоляций". Читать далее...

Очередь за солнцем: куда людям удалось улететь и есть ли шансы на отпуск

Хотя эстонские турфирмы наперебой жалуются на катастрофическое падение оборотов и прибылей, вариантов отдыха на берегу моря или океана с вылетом из Таллинна, оказывается, все еще предостаточно на любой вкус и кошелек. Читать далее...

Череда неудач: как провалилось приложение HOIA

Оповещающее о близком контакте с коронавирусным зараженным приложение HOIA начало за здравие, но не сумело реализовать свой потенциал. По словам экспертов, провал HOIA был обусловлен несколькими ошибками. Однако Министерство социальных дел несмотря на ряд проблем считает его удачным. Читать далее...

Майлис Репс официально стала подозреваемой

Бывший министр образования Майлис Репс в пятницу официально стала подозреваемой в совершении преступления, в том числе ее подозревают в присвоении министерской кофемашины. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Бывшая вице-мэр Таллинна: сегодня у меня нет проблем с алкоголем

Харьюский уездный суд в понедельник утвердил соглашение Кайи Яппинен с прокуратурой, назначил задержанной в конце апреля за рулем в состоянии алкогольного опьянения некогда занимавшей пост вице-мэра Таллинна центристке Яппинен штраф в размере почти 6000, а также временно лишил ее водительских прав. Читать дальше...

Известному адвокату предъявлено подозрение в совершении преступления

Центральная криминальная полиция около двух недель назад провела обыск в одном из адвокатских бюро в Таллинне, известный адвокат Марко Тийман подозревается в совершении преступления. Читать дальше...

Легкомыслие подвело: жители Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму

Часто это происходит из-за того, что человек не отдает себе отчет в том, что позже необходимо будет возвращать как мошенническим способом полученные деньги на основании больничных листов, так и возмещать расходы Больничной кассы на лечение телесных повреждений пострадавшего, вплоть до возмещения медицинских счетов людей, получивших травмы в ДТП. Читать далее...

Недельный прогноз: каждый день будут нуждаться в госпитализации по 70 зараженных коронавирусом

К концу прошлой недели в Эстонии официально было почти 9500 человек с Covid-19, в среднем каждый день добавлялось почти 700 носителей вируса. Составленная профессором математической статистики Тартуского университета, академиком Кристой Фишер модель прогнозирования не обещает облегчения и на новой неделе. Читать далее...

Из-за роста заболеваемости коронавирусом ждать очереди на тестирование приходится несколько дней

Сразу несколько встревоженных читателей сообщили в редакцию Postimees, что забронировать время, чтобы сдать тест на коронавирус, практически невозможно, потому что наплыв желающих очень велик. Читать дальше...

На прошлой неделе вакцинация вызвала три серьезных побочных эффекта

По данным Департамента здоровья, в период с 27 декабря по 22 февраля было сделано 88 790 прививок против коронавируса. За этот период в Лекарственный департамент было отправлено 774 сообщения о побочных реакциях, из которых 665 были связаны с вакциной Pfizer, 5 - с вакциной Moderna и 104 - с AstraZeneca. Читать дальше...

На автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы совершено нападение

На прошлой неделе неизвестный совершил нападение на автомобиль заведующего хирургической клиникой Ида-Вируской центральной больницы Яака Линда. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Упавшие с крыш глыбы льда разбили вчера в Таллинне восемь машин

Вчерашнее потепление принесло большое расстройство нескольким владельцам транспортных средств - сосульки и снег падали с крыш домов прямо на автомобили, в некоторых случаях причинив большой ущерб. Читать дальше...

КЛИЕНТ ВОЗМУЩЕН 〉 Банк потерял данные об уплате процентов с ипотеки - как теперь подавать налоговую декларацию?

Обратившийся к Postimees читатель возмущен тем, что банк Luminor потерял данные о жилищных кредитах многих клиентов, и теперь нет возможности представить в налоговый департамент информацию и подать декларацию о доходах, чтобы получить обратно переплаченные налоги. Читать дальше...

Начался прием ходатайств о компенсации российских виз

С сегодняшнего дня вновь открывается возможность подавать ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора Российской Федерации. В этом году можно запросить компенсацию расходов за визы, которые были действительны в ноябре и декабре 2020 года и которые действительны в 2021 году. Читать далее...

Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам. Читать далее...

EKRE проведет факельное шествие

Консервативная народная партия (EKRE) решила не отказываться от проведения 24 февраля в Старом городе факельного шествия, но пообещала провести мероприятие с меньшим числом участников, чем обычно. Читать дальше...

Путин пожелал жителям Эстонии благополучия и успехов

Президент России Владимир Путин отправил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд письмо с поздравлениями по случаю 103-ей годовщины Эстонской Республики. Читать дальше...

Актер, который надеялся обыграть дьявола

В Эстонском театре драмы состоялась премьера спектакля «Мефисто», поставленного режиссером Керту Моппель по мотивам романа Клауса Манна. Читать далее...

Ученые: в мире может вспыхнуть пандемия гораздо опаснее нынешней

Вирус Нипах, который передается человеку от животных или через зараженную пищу, может стать причиной новой смертоносной пандемии, которая будет гораздо опасней нынешней, уверены ученые. Вирус быстро распространяется и постоянно мутирует, вакцины от него не существует. Читать дальше...

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