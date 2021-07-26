Картина дня: министр культуры в центре внимания, скандал в профучилище и неудача эстонских пловцов

ИНТЕРВЬЮ 〉 Министр культуры: я не могу гарантировать, что вакцина подходит всем

Приехавшая в понедельник в Вильянди министр культуры Аннели Отть считает, что правительство должно сделать вакцинацию и сдачу тестов более доступной. Также министр, которая по данным Eest Päevaleht, является единственным непривитым от коронавируса членом правительства, подчеркнула, что у каждого должен быть свободный выбор, делать ли прививку, и это решение нужно принимать взвешенно. Читать далее...

Психолог и член научного совета: теперь у сомневающихся в вакцине появился союзник на уровне правительства

Бихевиорист и психолог Андеро Уусберг, член научного совета, объяснил, что молчание министра культуры Аннели Отть (Центристская партия) о том, сделала ли она прививку, может иметь не самый худший эффект — определенная группа общества может даже идентифицировать себя с ней. Читать далее...

Ученый написал письмо министру культуры, скрывающей свой вакцинационный статус

Postimees публикует письмо эксперта по биомедицинским технологиям Райниса Вента, адресованное министру культуры Аннели Отть, которая отказалась сообщать общественности, сделала она прививку от коронавируса или нет. Читать далее...

Андрус Ансип: в моем правительстве Аннели Отть уже бы не работала

Бывший премьер-министр Андрус Ансип считает, что поведение министра культуры Аннели Отть в отношении вакцинации неприемлемо для министра, и он не оставил бы ее в своем правительстве. Читать далее...

Злоупотребление и незаконное сокращение: директор эстонского центра профобразования попал под подозрение

Директор Центра профессионального образования Вырумаа Танель Линнус подозревается в незаконном злоупотреблении школьным имуществом и незаконном сокращении сотрудников. Министерство образования и науки обратилось за помощью в полицию. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Зирк и Ефимова не сумели пробиться в финал Олимпиады

В понедельник ранним утром на Олимпийских играх в Токио эстонские пловцы Крегор Зирк и Энели Ефимова приняли участие в полуфинале на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м брассом соответственно. Пробиться в финал им, увы, не удалось. Rus.Postimees вел прямую трансляцию с этих соревнований. Читать далее...

Керсна: директор школы должен знать, кто из персонала вакцинирован

До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, и департаменты образования жалуются, что у них нет представления о том, сколько учителей и какая доля школьного персонала вакцинированы от коронавируса. От Министерства образования и науки не поступило и точных инструкций о том, как будет проходить учебная работа, если общеобразовательные школы в сентябре все-таки откроются. Читать далее...

Тони, который борется с опухолью спинного мозга, в среду отправляется на лечение в Германию

Благодаря неравнодушным жителям Эстонии борющийся с опухолью спинного мозга Тони уже в среду отправится на лечение в Германию. Операцию проведут в четверг в местной больнице. Читать далее...