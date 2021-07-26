Картина дня: министр культуры в центре внимания, скандал в профучилище и неудача эстонских пловцов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 июля.
Приехавшая в понедельник в Вильянди министр культуры Аннели Отть считает, что правительство должно сделать вакцинацию и сдачу тестов более доступной. Также министр, которая по данным Eest Päevaleht, является единственным непривитым от коронавируса членом правительства, подчеркнула, что у каждого должен быть свободный выбор, делать ли прививку, и это решение нужно принимать взвешенно. Читать далее...
Бихевиорист и психолог Андеро Уусберг, член научного совета, объяснил, что молчание министра культуры Аннели Отть (Центристская партия) о том, сделала ли она прививку, может иметь не самый худший эффект — определенная группа общества может даже идентифицировать себя с ней. Читать далее...
Postimees публикует письмо эксперта по биомедицинским технологиям Райниса Вента, адресованное министру культуры Аннели Отть, которая отказалась сообщать общественности, сделала она прививку от коронавируса или нет. Читать далее...
Бывший премьер-министр Андрус Ансип считает, что поведение министра культуры Аннели Отть в отношении вакцинации неприемлемо для министра, и он не оставил бы ее в своем правительстве. Читать далее...
Директор Центра профессионального образования Вырумаа Танель Линнус подозревается в незаконном злоупотреблении школьным имуществом и незаконном сокращении сотрудников. Министерство образования и науки обратилось за помощью в полицию. Читать далее...
В понедельник ранним утром на Олимпийских играх в Токио эстонские пловцы Крегор Зирк и Энели Ефимова приняли участие в полуфинале на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м брассом соответственно. Пробиться в финал им, увы, не удалось. Rus.Postimees вел прямую трансляцию с этих соревнований. Читать далее...
До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, и департаменты образования жалуются, что у них нет представления о том, сколько учителей и какая доля школьного персонала вакцинированы от коронавируса. От Министерства образования и науки не поступило и точных инструкций о том, как будет проходить учебная работа, если общеобразовательные школы в сентябре все-таки откроются. Читать далее...
Благодаря неравнодушным жителям Эстонии борющийся с опухолью спинного мозга Тони уже в среду отправится на лечение в Германию. Операцию проведут в четверг в местной больнице. Читать далее...
Центр надзора за дорожным движением напоминает на своей странице в Facebook, что при пересечении проезжей части на велосипеде или самокате действует ряд правил. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1925 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 66, то есть 3,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Сегодня, незадолго до празднования тридцатой годовщины восстановления государственного суверенитета Эстонской Республики, вопрос этот звучит все чаще. Справедливости ради следует сказать, что звучит он не только сейчас, но и всякий раз в преддверии очередной государственной даты; и чем она круглее, тем интенсивнее его повторяемость. Читать далее...
Год назад предприимчивый таллиннский школьник Артём Белков создал клуб для изучения английского языка Youth English Club, которому 16 июля исполнился год. За это время проект успел удостоиться таких наград, как Европейская премия гражданина и Suured teod. Цель же клуба состоит далеко не только в изучении английского языка. Молодой человек хотел создать такую площадку, которая сможет объединить людей разных культур, национальностей, традиций и мнений. Читать далее...
В воскресенье, 25 июля утонули двое мужчин, оба они перед купанием употребляли алкоголь. Читать далее...
Полиция задержала в Таллинне двух молодых людей: есть основания подозревать их в стрельбе из окна хостела с применением похожего на огнестрельное оружие предмета. Читать далее...
На прошлой неделе в различных воинских частях Эстонии к службе приступили около 2000 призывников, почти половина из которых уже были вакцинированы от COVID-19, когда поступили на службу, а большинство из тех, кто не был вакцинирован, готовы сделать это. Читать далее...
В поселке Лоо под Таллинном сегодня вечером случился пожар на крыше ремонтируемого многоквартирного дома, который спасателям удалось быстро взять под контроль. Читать далее...
В четверг руководство Viru Keemia Grupp встретится с членами НКО Eesti Metsa Abiks, которые борются за сохранение лесов Эстонии. Защитники леса волнуются, что планируемый целлюлозный завод может быть опасен для природы. VKG также по собственной инициативе пригласил к разговору экологических активистов из Кохтла-Ярве. Вице-мэр этого города Виталий Бородин рассказал, что у него также есть множество вопросов к планируемому заводу. Читать далее...
В деревне Выхмассааре, Вильяндимаа, разгорелся лесной пожар, который охватил примерно три с половиной гектара лесной территории. Читать далее...