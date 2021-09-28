Картина дня: выводы экспертов о крушении "Эстонии", антирекорд по числу зараженных и рост цен на топливо
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 сентября.
Сегодня, 28 сентября, в 11:30 в Стокгольме пресс-конференцию дали участвовавшие в расследовании крушения парома «Эстония» ученые и чиновники, которые пообещали раскрыть новые подробности катастрофы, произошедшей 27 лет назад. Читать далее...
В спецпередаче Kanal 2 «Эстония — 27 лет вопросов без ответов» свою историю рассказали родители пропавших в результате крушения парома «Эстония» двойняшек Ханки-Ханники и Ханнели Вейде. На протяжении 27 лет отец Юло и мать Айно верят, что однажды дети вернутся домой. Читать далее...
У финского писателя Юхани Тамминена этой осенью на финском и эстонском языках выходит книга, посвященная крушению парома "Эстония". Некоторые подробности, описанные в этой книге, до сих пор умалчивались от общественности, рассказывает программа Kuuuurija.
Юрий Васк работал на пароме «Эстония» в одном из магазинов tax-free. Своими воспоминаниями он поделился. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 796. Пятеро скончались. Читать далее...
Цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов за баррель. Нефть за неделю подорожала более чем на одну десятую. Рост цен уже частично перекинулся на розничный рынок Эстонии, где сегодня цены выросли на 2-5 центов, в зависимости от сети АЗС и вида топлива, а в ближайшем будущем цены на топливо могут стать еще дороже. Читать далее...
В Великобритании четвертый день подряд продолжается масштабный топливный кризис. На заправочных станциях выстроились огромные очереди людей, которые пытаются наполнить свои баки, опасаясь нехватки бензина и дизельного топлива. В случае необходимости для перевозки цистерн с горючим могут быть задействованы военнослужащие. Читать далее...
По сообщению предприятий, занимающихся криптовалютой, Бюро данных по отмыванию денег (RAB) задерживает выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальной валюты, из-а счего последние обратились в суд против государства. Иск против бюро подали восемь компаний. Читать далее...
Если минувшим летним сезоном гостиничные компании Эстонии могли остаться довольны, то зима, по прогнозам, будет совсем иным делом: деловой и конференц-туризм не восстановились, а немногие иностранные отдыхающие или местные туристы в зимний сезон не смогут предложить отелям достаточную заполняемость для обеспечения прибыльности бизнеса. Читать далее...
Председатель парламентской фракции партии EKRE Хенн Пыллуаас подтвердил Postimees, что голосование по вынесению вотума недоверия министру здравоохранения и труда Танелю Кийку в Рийгикогу состоится, но, скорее всего, не на этой неделе: «Точной даты назвать не могу. Но вотум точно будет. Еще работаем над текстом». Он отметил, что если в целом все согласны, то над деталями еще придется потрудиться. Читать далее...
Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оштрафовало Кристо Кяэрманна, соучредителя действующей в Лондоне финансовой компании Wise, на 365 651 фунтов стерлингов или 428 650 евро за уклонение от уплаты налогов, что может поставить под угрозу его роль в управлении Wise. Читать далее...
4 октября в 10.00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Для регистрации откроется 41 учебная группа, где начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 510 человек. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Читать далее...
По данным различных исследований, почти половина из забравших свои пенсионные деньги собиралась инвестировать их в недвижимость. Но реальность оказалась другой: магазины электроники ломятся от покупателей телевизоров, а сентябрьский рынок недвижимости спокойнее обычного. Читать далее...
Сегодня утром в 6 часов экипаж экспедиции к месту крушения парома "Эстония" собрался на палубе и организовал минуту молчания в память о жертвах катастрофы, произошедшей в Балтийском море в этот день 27 лет назад. Читать далее...
В годовщину гибели парома «Эстония» родственники погибших собрались у памятника «Эстонии», установленного на холме Раннавярава в Таллинне, где прошла поминальная церемония. Читать далее...
Андресу Рейнарту (36) было предъявлено обвинение в убийстве трех человек общеопасным способом, после того, как он в январе 2020 году, находясь в состоянии алкогольного обвинения, спровоцировал столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, тяжелые травмы получил еще один человек. Читать далее...
Вчера поздно вечером в Лионе, Франция, завершился финальный тур всемирного кулинарного конкурса Bocuse d'Or, по итогам которого Артур Казарицкий занял седьмое место. Это – самая высокая позиция Эстонии за всю историю конкурсов. Призовые места распределились следующим образом: Франция (золото), Дания (серебро) и Норвегия (бронза). Читать далее...
На выборах в ФРГ, прошедших в воскресенье, с небольшим перевесом победила Социал-демократическая партия, набрав 25,7% голосов избирателей. Их главный соперник, консервативный альянс христианских демократов и Христианско-Социальный союз Баварии набрал 24,1%. Читать далее...
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выступила с критикой государственной гимназии, работающей в этом городе. По мнению мэра, молодежи не обеспечивается доступ к образованию в родном городе, ведь около 40% гимназистов сейчас ездят учиться в Силламяэ. Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур считает, что учиться здесь могут все желающие, а основная проблема - в муниципальных школах, которые не готовят учеников на должном уровне. Читать далее...
Покинувшие вторую пенсионную ступень вкладчики в ближайшие дни получат на свои счета деньги, которые государство возместит после 14-месячного простоя своего взноса. Читать далее...
Тучи cгущаются над головой известного ляэне-вируского тренера по дзюдо и сумо Рихо Ранникмаа: заслуженного деятеля спорта обвиняют в недостойном поведении по отношению к ученикам. Читать далее...
Много споров вызывали утверждения, что непривитые солдаты получат в ближайшие дни извещение об освобождении. Также нет поблажек и для призывников, которым в этом году не разрешат пойти на службу без covid-сертификата. Но что же будет, если молодые люди сознательно уклоняются от 8-11 месяцев военной службы и поэтому не позволяют себя вакцинировать? Читать далее...
Среди кандидатов в волостное собрание Вильяндимаа есть те, кто был наказан в уголовном порядке за насильственные действия. Есть также несколько пьяных водителей и один мужчина, который использовал свое влияние для секса с несовершеннолетним. Читать далее...
Сегодня около 18 часов в поселке Лаагри произошла авария, в ходе которой фургон Volkswagen врезался сзади в полицейскую машину. В результате несчастного случая пострадал находившийся в машине чиновник полиции. Читать далее...