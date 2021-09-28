Картина дня: выводы экспертов о крушении "Эстонии", антирекорд по числу зараженных и рост цен на топливо

Заявление шведских экспертов: на визоре парома «Эстония» есть следы взрыва

Сегодня, 28 сентября, в 11:30 в Стокгольме пресс-конференцию дали участвовавшие в расследовании крушения парома «Эстония» ученые и чиновники, которые пообещали раскрыть новые подробности катастрофы, произошедшей 27 лет назад. Читать далее...

Родители двойняшек, пропавших при крушении «Эстонии»: сестры звонили после катастрофы

В спецпередаче Kanal 2 «Эстония — 27 лет вопросов без ответов» свою историю рассказали родители пропавших в результате крушения парома «Эстония» двойняшек Ханки-Ханники и Ханнели Вейде. На протяжении 27 лет отец Юло и мать Айно верят, что однажды дети вернутся домой. Читать далее...

Была ли затонувшая "Эстония" рухлядью, на которой нельзя выходить в море?

У финского писателя Юхани Тамминена этой осенью на финском и эстонском языках выходит книга, посвященная крушению парома "Эстония". Некоторые подробности, описанные в этой книге, до сих пор умалчивались от общественности, рассказывает программа Kuuuurija.

Спасшийся с «Эстонии»: останки судна - это не могила

Юрий Васк работал на пароме «Эстония» в одном из магазинов tax-free. Своими воспоминаниями он поделился. Читать далее...

Новый печальный рекорд: коронавирус выявлен у 796 человек, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 796. Пятеро скончались. Читать далее...

Заправки Эстонии подняли цены на топливо до рекордного уровня

Цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов за баррель. Нефть за неделю подорожала более чем на одну десятую. Рост цен уже частично перекинулся на розничный рынок Эстонии, где сегодня цены выросли на 2-5 центов, в зависимости от сети АЗС и вида топлива, а в ближайшем будущем цены на топливо могут стать еще дороже. Читать далее...

Топливный кризис в Британии. На заправках по-прежнему очереди, армия готовится помогать

В Великобритании четвертый день подряд продолжается масштабный топливный кризис. На заправочных станциях выстроились огромные очереди людей, которые пытаются наполнить свои баки, опасаясь нехватки бензина и дизельного топлива. В случае необходимости для перевозки цистерн с горючим могут быть задействованы военнослужащие. Читать далее...

Эстонские криптофирмы подали в суд на государство

По сообщению предприятий, занимающихся криптовалютой, Бюро данных по отмыванию денег (RAB) задерживает выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальной валюты, из-а счего последние обратились в суд против государства. Иск против бюро подали восемь компаний. Читать далее...

Гостиничный бизнес готовится к тяжелому зимнему сезону

Если минувшим летним сезоном гостиничные компании Эстонии могли остаться довольны, то зима, по прогнозам, будет совсем иным делом: деловой и конференц-туризм не восстановились, а немногие иностранные отдыхающие или местные туристы в зимний сезон не смогут предложить отелям достаточную заполняемость для обеспечения прибыльности бизнеса. Читать далее...