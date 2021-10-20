Картина дня: антирекорд по числу заболевших, Эстония на грани коронавирусной катастрофы и скандал с воспитательницей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8753 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1347. Трое скончались. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви. Читать далее...
Правительство решило, что с понедельника будут применяться дополнительные коронавирусные ограничения: например, отрицательного теста на коронавирус уже будет недостаточно для того, чтобы попасть во многие места - потребуется предъявить паспорт вакцинации или справку, подтверждающую перенесенную болезнь. Кроме того, было принято решение, что после школьных каникул вступит в силу новый упрощенный режим карантина: вместо нынешних двух тестов понадобится только один тест - PCR-тест. Возрастное ограничение для тестирования также отменяется. Читать далее...
Несмотря на то, что раньше Центристская партия выступала против дополнительных ограничений для невакцинированных людей, через два дня после завершения муниципальных выборов она достигла договоренности с Партией реформ. Хотя речь идет о единодушном решении членов правительства, план журналистам представила лишь премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас. Читать далее...
Вчера стартовала вакцинация столичных школьных работников бустерными дозами. На данный момент получить третью дозу изъявили желание уже более 1200 человек из более чем 30 школ. Читать далее...
На удостоенную в прошлом году в Пярнумаа титула воспитательницы года сотрудницу детского сада "Лихула" Кайе Раудкиви легла тень: в то время, пока она одной рукой принимала цветы и награду, другой она трясла и наносила удары своим маленьким подопечным. Читать далее...
За полтора часа до спектакля «Горбачев» состоялась короткая встреча с его создателями: режиссером Алвисом Херманисом и артистами Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Вот некоторые выдержки из того, что говорилось на встрече. Читать далее...
В этом году главное украшение театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» — спектакль-байопик латвийского режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев». Организаторы позиционировали постановку как хедлайнера фестиваля неслучайно: сложно представить зрителя, которому совсем не придется по вкусу трогательная история любви Михаила и Раисы, развивающаяся на фоне политических потрясений конца XX века. Роли филигранно исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Читать далее...
По словам Раймонда Кальюлайда, ведущего деятеля социал-демократов в регионе Таллинна, партии, прошедшие в горсобрание, ждут следующего шага самой крупной фракции - Центристской. Кристен Михал, кандидат в мэры от Партии реформ, вчера вечером также подтвердил, что к настоящему моменту ничего не изменилось. Центристская партия пообещала принять решение о желаемом партнере по коалиции на этой неделе. Читать далее...
Странное дело: когда показываешь читателям какие-нибудь страшные подвалы или рассказываешь о заброшенных катакомбах, на публикацию реагируют нормально: интересно, говорят, увлекательно и познавательно. А когда отправляешься на экскурсию в тюрьму, то, извините за просторечие, огребаешь по полной: зачем об этом надо писать, от тюрьмы не зарекайся, зачем туда полезла… Читать далее...
За два дня до локдауна часть населения Латвии спешит сделать покупки, посетить спортивные клубы и получить разнообразные услуги. Вакцинированные от Covid-19 понимают, что необходимо уменьшить контакты, но обеспокоены тем, что локдаун может затянуться на несколько месяцев. Читать далее...
Решения относительно ограничений сейчас принимаются с учетом одного показателя – возможностей медицинской системы, заявил председатель Центристской партии Юри Ратас. Читать далее...
Руководство Клиники Тартуского университета приняло сегодня решение остановить с 25 октября все плановое стационарное лечение, чтобы покрыть потребности увеличившегося лечения от Covid-19 и укрепить свои лечебные мощности. Читать далее...
В связи с очень широким распространением коронавируса с четверга нельзя будет посещать отделения стационара Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Читать далее...
Во вторник стражи порядка Камбоджи задержали в провинции Кампот напавшего на местных полицейских Райво Лойге, которого в начале прошлого года эстонская полиция объявила в розыск. Читать далее...
Харьюский уездный суд вынес решение по давнему спору между Bolt и их мальтийскими деловыми партнерами. Читать далее...