Картина дня: антирекорд по числу заболевших, Эстония на грани коронавирусной катастрофы и скандал с воспитательницей

Эстония обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8753 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1347. Трое скончались. Читать далее...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 〉 Департамент здоровья: мы на грани катастрофы. Весеннего уровня госпитализации больницы не выдержат

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 Вакцинационное давление растет

Правительство решило, что с понедельника будут применяться дополнительные коронавирусные ограничения: например, отрицательного теста на коронавирус уже будет недостаточно для того, чтобы попасть во многие места - потребуется предъявить паспорт вакцинации или справку, подтверждающую перенесенную болезнь. Кроме того, было принято решение, что после школьных каникул вступит в силу новый упрощенный режим карантина: вместо нынешних двух тестов понадобится только один тест - PCR-тест. Возрастное ограничение для тестирования также отменяется. Читать далее...

Партия реформ получила то, что хотела, а Кийк – отсрочку

Несмотря на то, что раньше Центристская партия выступала против дополнительных ограничений для невакцинированных людей, через два дня после завершения муниципальных выборов она достигла договоренности с Партией реформ. Хотя речь идет о единодушном решении членов правительства, план журналистам представила лишь премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас. Читать далее...

В Таллинне началась вакцинация учителей бустерными дозами

Вчера стартовала вакцинация столичных школьных работников бустерными дозами. На данный момент получить третью дозу изъявили желание уже более 1200 человек из более чем 30 школ. Читать далее...

Обладательница титула «Воспитательница года» трясла и била детей

На удостоенную в прошлом году в Пярнумаа титула воспитательницы года сотрудницу детского сада "Лихула" Кайе Раудкиви легла тень: в то время, пока она одной рукой принимала цветы и награду, другой она трясла и наносила удары своим маленьким подопечным. Читать далее...

Чулпан Хаматова: это наше высказывание о человеке, который изменил мир

За полтора часа до спектакля «Горбачев» состоялась короткая встреча с его создателями: режиссером Алвисом Херманисом и артистами Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Вот некоторые выдержки из того, что говорилось на встрече. Читать далее...

Портрет героя: влюбленный Горбачев

В этом году главное украшение театрального фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» — спектакль-байопик латвийского режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев». Организаторы позиционировали постановку как хедлайнера фестиваля неслучайно: сложно представить зрителя, которому совсем не придется по вкусу трогательная история любви Михаила и Раисы, развивающаяся на фоне политических потрясений конца XX века. Роли филигранно исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Читать далее...