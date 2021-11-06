Картина дня: страшные побочки от вакцины, нехватка сиделок, топ-100 фирм и пугающие счета за энергию

"Я этого не вынесу!": после вакцины у женщины пошатнулось здоровье, ущерб никто не компенсирует

Ее первая мысль, когда медицинский консилиум пригласил ее на целую неделю вернуться в больницу, была тревожной: «Помогите, я больше не вынесу! Снова уколы, снова лечение». Непрерывный путь страданий матери двоих детей продолжается по сей день. За это время она четыре раза навещала ЕМО, дважды вызывала скорую помощь и провела в больнице более двух недель. Она сделала девять обследований и ей выписали 14 лекарств. Читать далее...

Вирус быстрее вакцины: в доме престарелых заразились почти все работники и жильцы

Заведующая Пайдеским пансионатом Хелле Кюлльястинен сказала, что третья волна коронавируса прошла через их дом настолько сильно, что лишь немногие сотрудники и клиенты в итоге не заразились вирусом. Читать далее...

Требование закона не позволяет дому престарелых нанять украинских сиделок

В то время как эстонские больницы и дома престарелых обращаются за помощью к волонтерам, в Вильяндиском уезде вместо временной помощи нужна постоянная рабочая сила. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1524 заболевших COVID-19, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8 500 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1524 Скончались 14 человек. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Страшный выбор: кому жить, а кому умереть?

На этой неделе главной новостью, которая вызвала бурную реакцию в обществе, стало обращение Союза врачей Эстонии к правительству с предложением ввести предельное количество койко-мест для ковидных больных, при заполнении которых при приеме в больницу начнет применяться триаж, то есть разделение пациентов по состоянию и прогнозу. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 СПАсибо партии за это

Как гром среди ясного неба в начале этой недели прогремела новость о том, что полиция заподозрила нарвского политика Сергей Горлача (Партия реформ) в скупке голосов во время муниципальных выборов. Горлач на выборах шел вторым номером по "Списку Катри Райк", его кандидатуру собирались выдвинуть на пост председателя Нарвского горсобрания. Читать далее...

"Остается лишь молиться, чтобы эта зима была теплой, мокрой и ветреной"

Эксперт по энергетике Райво Варе заявил в прямом эфире Postimees, что в случае холодной зимы в Европе может возникнуть дефицит энергии, что взвинтит цены до потолка. «Нам остается лишь молиться, чтобы зима была теплой, мокрой и ветреной», - сказал он. Читать далее...

Встреча президентов Эстонии и Латвии: почему ограничения не сработали и когда ждать поезд Тарту-Рига

Вчера президент Латвии Эгил Левитс впервые встретился с главой Эстонского государства Аларом Карисом. Их встреча должна была состояться еще в октябре в Риге, но тогда она была отменена, так как президент Латвии заразился коронавирусом. Теперь местом встречи была выбрана Эстония, и во время экскурсии главы двух государств посетили Отепя и Тарту. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Из-за неполадки с кабелем почти целый город погрузился во тьму

Вчера в 18.20 во многих домах города Выру пропало электричество. В 18.45 электроснабжение было восстановлено в некоторых пострадавших домах, а к 22.15 неисправности устранены по всему городу Выру. Читать далее...

ТОП-100 〉 Крупные предприятия Эстонии пережили коронакризис лучше, чем мелкие

Пандемия, вызванная коронавирусом, поразила каждую отрасль по-разному, и некоторые сферы экономики пострадали сильно, такие как транспорт, гостиничный бизнес, общественное питание и другие виды деятельности, связанные с туризмом. Читать далее...

Опасный инцидент: эстонские военнослужащие открыли огонь по британским союзникам