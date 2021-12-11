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  • Эстония
  • Картина дня: трагедия в Виймси, откровения коронапациента и детали взрыва банкомата

Картина дня: трагедия в Виймси, откровения коронапациента и детали взрыва банкомата

Место происшествия после взрыва банкомата. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 декабря.

Цепочку ошибок, которая привела к порче вакцины, компенсирует государство

Правительство решило компенсировать Больничной кассе ущерб, причиненный поломкой холодильной камеры Департамента здоровья, в размере почти 3,4 миллиона евро. За этим решением стоит, помимо прочего, желание избежать перекрестных претензий между государственными органами. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Взрыв банкомата в Эстонии: преступников выдали оставленные на месте происшествия фекалии

Расскажу вам одну (сказочную) историю. Основанную на реальных событиях. Современную. Такую, в которой герои сразу получают много денег, но это не приносит им счастья. История, в которой главных героев в итоге сажают в тюрьму, хотя само по себе приключение начиналось так хорошо... Читать далее...

За сутки выявлено 456 инфицированных коронавирусом, три человека скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5583 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 456. Среди новых заразившихся 302 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...

Коронапациент в интенсиве: «Такого даже врагу не пожелаю»

Третья волна коронавируса заставила больницу Тартуского университета реорганизовать свою обычную работу. Места для больных Covid-19 были созданы в клинике внутренних болезней, клинике заболеваний дыхательных путей, отделениях анестезиологии и травматологии. Читать далее...

Темная сторона идиллии: семейная ссора в Виймси закончилась трагедией

В последние годы за, казалось бы, идиллическим фасадом семейной жизни скрывалось частое употребление алкоголя. В гости больше не приходили даже друзья, утро в доме начиналось с пива. Жизнь продолжалась через пень-колоду, пока муж не убил свою жену. Читать далее...

Юри Ратас уходит на самоизоляцию

Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сообщил в соцсетях, что из-за положительного теста на Covid-19 в семье минимум пять дней он проведет в самоизоляции. Читать далее...

На пост лидера соцдемов рвутся старые конкуренты

Избирательная кампания за пост лидера Социал-демократической партии началась на этой неделе, когда свои кандидатуры официально выдвинули члены Рийгикогу Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Они баллотировались и два года назад. Тогда из них двоих более успешно выступил Ляэнеметс, вышедший во второй тур, но в итоге был выбран третий кандидат - Индрек Саар. Читать далее...

Нарушители могут вздохнуть спокойно? Волости не хотят ставить камеры контроля скорости

Хотя Рийгикогу на этой неделе одобрил предоставление городам и волостям права на установку камер контроля скорости, самоуправления не стремятся воспользоватьс этим правом: так, ни одно самоуправление Пярнуского уезда сейчас не хочет устанавливать у себя камеры контроля скорости стоимостью около 70 000 евро. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Двойной тариф работяги Мартина Репинского

Мартин Репинский, и прежде попадавший на страницы СМИ благодаря своим неординарным поступкам, на сей раз стал героем хроники новостей, совместив основную работу с побочной. Пару недель назад он признался журналистам, что в свободное от парламента время подрабатывает таксистом, чтобы быть поближе к обычному народу. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Электроэнергия как предмет роскоши

Рост цен на энергоносители под конец года, кажется, грозит оставить на втором плане даже коронавирусную статистику: население все меньше интересует, сколько человек попало в больницу и сдало положительный тест, и все больше - очередные ценовые рекорды на энергетической бирже и сравнение ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Торнадо в США: крыши зданий обрушиваются, люди оказываются в ловушке, уже известно о десятках погибших

Число жертв сопровождаемых торнадо сильных ураганов, обрушившихся на несколько штатов на юго-востоке и в центральной части США по всей вероятности превысит 100 человек. Читать далее...

Обратите внимание! Через SMS распространяется опасная для смартфонов программа

Мобильный оператор Elisa предупреждает пользователей о том, что в последнее время по всему миру распространяется смартфонный вирус Flubot, который может в ближайшее время попасть и в Эстонию. Эта вредоносная программа распространяется через SMS. Читать далее...

Цены на электроэнергию продолжают падать

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на воскресенье по сравнению с сегодняшним днем упали на 10,5 процента до 177,84 евро за мегаватт-час. Читать далее...

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА 〉 Полиция предупреждает: телефонные мошенники заговорили по-эстонски

Телефонные мошенники, пытающиеся выманить у людей деньги, вышли на новый уровень: к потенциальной жертве они теперь сначала обращаются на эстонском языке и спрашивают, говорит ли человек по-русски. Читать далее...

К ледяному дождю на сей раз подготовились лучше

Если в начале года внезапный ледяной дождь на улицах привел к множеству переломов и разбитых машин, то на этот раз редкое погодное явление учли заблаговременно, и уже в четверг государственная метеослужба дала предупреждение. Читать далее...

Крафтовая пивоварня с юго-востока Эстонии не хочет расти: удовольствие важнее

Пивоварня Käbliku, производящая крафтовое пиво недалеко от Саверна в Пыльваском уезде, не планирует существенно расширять производство, потому что в этом случае риск будет слишком велик. Читать далее...

Леннарт Мери был бы разъярен! Платный туалет на Балтийском вокзале не выдерживает критики

Наверняка многие помнят, как Леннарт Мери устроил пресс-конференцию в туалете Таллиннского аэропорта, чтобы продемонстрировать, в каком ужасном состоянии находится место, которое первым посещают прилетевшие в Эстонию пассажиры. И не случайно. Читать далее...

Новый вид рукодельной зависимости: гигантские бумажные цветы

Мы познакомились с Инной Старицыной на ярком и красивом гастрономическом празднике. «Обрати внимание на гигантские пионы! Вон стоит их автор», — сказал мне организатор. И на самом деле, необычные цветы ростом с человека привлекали внимание и делали довольно скромный интерьер, в котором проходило торжество, ярким и запоминающимся. Интересной оказалась и их создательница. Читать далее...

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