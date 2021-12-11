Картина дня: трагедия в Виймси, откровения коронапациента и детали взрыва банкомата
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 декабря.
Правительство решило компенсировать Больничной кассе ущерб, причиненный поломкой холодильной камеры Департамента здоровья, в размере почти 3,4 миллиона евро. За этим решением стоит, помимо прочего, желание избежать перекрестных претензий между государственными органами. Читать далее...
Расскажу вам одну (сказочную) историю. Основанную на реальных событиях. Современную. Такую, в которой герои сразу получают много денег, но это не приносит им счастья. История, в которой главных героев в итоге сажают в тюрьму, хотя само по себе приключение начиналось так хорошо... Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5583 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 456. Среди новых заразившихся 302 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...
Третья волна коронавируса заставила больницу Тартуского университета реорганизовать свою обычную работу. Места для больных Covid-19 были созданы в клинике внутренних болезней, клинике заболеваний дыхательных путей, отделениях анестезиологии и травматологии. Читать далее...
В последние годы за, казалось бы, идиллическим фасадом семейной жизни скрывалось частое употребление алкоголя. В гости больше не приходили даже друзья, утро в доме начиналось с пива. Жизнь продолжалась через пень-колоду, пока муж не убил свою жену. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сообщил в соцсетях, что из-за положительного теста на Covid-19 в семье минимум пять дней он проведет в самоизоляции. Читать далее...
Избирательная кампания за пост лидера Социал-демократической партии началась на этой неделе, когда свои кандидатуры официально выдвинули члены Рийгикогу Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Они баллотировались и два года назад. Тогда из них двоих более успешно выступил Ляэнеметс, вышедший во второй тур, но в итоге был выбран третий кандидат - Индрек Саар. Читать далее...
Хотя Рийгикогу на этой неделе одобрил предоставление городам и волостям права на установку камер контроля скорости, самоуправления не стремятся воспользоватьс этим правом: так, ни одно самоуправление Пярнуского уезда сейчас не хочет устанавливать у себя камеры контроля скорости стоимостью около 70 000 евро. Читать далее...
Мартин Репинский, и прежде попадавший на страницы СМИ благодаря своим неординарным поступкам, на сей раз стал героем хроники новостей, совместив основную работу с побочной. Пару недель назад он признался журналистам, что в свободное от парламента время подрабатывает таксистом, чтобы быть поближе к обычному народу. Читать далее...
Рост цен на энергоносители под конец года, кажется, грозит оставить на втором плане даже коронавирусную статистику: население все меньше интересует, сколько человек попало в больницу и сдало положительный тест, и все больше - очередные ценовые рекорды на энергетической бирже и сравнение ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Читать далее...
Число жертв сопровождаемых торнадо сильных ураганов, обрушившихся на несколько штатов на юго-востоке и в центральной части США по всей вероятности превысит 100 человек. Читать далее...
Мобильный оператор Elisa предупреждает пользователей о том, что в последнее время по всему миру распространяется смартфонный вирус Flubot, который может в ближайшее время попасть и в Эстонию. Эта вредоносная программа распространяется через SMS. Читать далее...
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на воскресенье по сравнению с сегодняшним днем упали на 10,5 процента до 177,84 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Телефонные мошенники, пытающиеся выманить у людей деньги, вышли на новый уровень: к потенциальной жертве они теперь сначала обращаются на эстонском языке и спрашивают, говорит ли человек по-русски. Читать далее...
Если в начале года внезапный ледяной дождь на улицах привел к множеству переломов и разбитых машин, то на этот раз редкое погодное явление учли заблаговременно, и уже в четверг государственная метеослужба дала предупреждение. Читать далее...
Пивоварня Käbliku, производящая крафтовое пиво недалеко от Саверна в Пыльваском уезде, не планирует существенно расширять производство, потому что в этом случае риск будет слишком велик. Читать далее...
Наверняка многие помнят, как Леннарт Мери устроил пресс-конференцию в туалете Таллиннского аэропорта, чтобы продемонстрировать, в каком ужасном состоянии находится место, которое первым посещают прилетевшие в Эстонию пассажиры. И не случайно. Читать далее...
Мы познакомились с Инной Старицыной на ярком и красивом гастрономическом празднике. «Обрати внимание на гигантские пионы! Вон стоит их автор», — сказал мне организатор. И на самом деле, необычные цветы ростом с человека привлекали внимание и делали довольно скромный интерьер, в котором проходило торжество, ярким и запоминающимся. Интересной оказалась и их создательница. Читать далее...