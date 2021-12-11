Картина дня: трагедия в Виймси, откровения коронапациента и детали взрыва банкомата

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Электроэнергия как предмет роскоши

Рост цен на энергоносители под конец года, кажется, грозит оставить на втором плане даже коронавирусную статистику: население все меньше интересует, сколько человек попало в больницу и сдало положительный тест, и все больше - очередные ценовые рекорды на энергетической бирже и сравнение ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Торнадо в США: крыши зданий обрушиваются, люди оказываются в ловушке, уже известно о десятках погибших

Число жертв сопровождаемых торнадо сильных ураганов, обрушившихся на несколько штатов на юго-востоке и в центральной части США по всей вероятности превысит 100 человек. Читать далее...

Обратите внимание! Через SMS распространяется опасная для смартфонов программа

Мобильный оператор Elisa предупреждает пользователей о том, что в последнее время по всему миру распространяется смартфонный вирус Flubot, который может в ближайшее время попасть и в Эстонию. Эта вредоносная программа распространяется через SMS. Читать далее...

Цены на электроэнергию продолжают падать

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на воскресенье по сравнению с сегодняшним днем упали на 10,5 процента до 177,84 евро за мегаватт-час. Читать далее...

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА 〉 Полиция предупреждает: телефонные мошенники заговорили по-эстонски

Телефонные мошенники, пытающиеся выманить у людей деньги, вышли на новый уровень: к потенциальной жертве они теперь сначала обращаются на эстонском языке и спрашивают, говорит ли человек по-русски. Читать далее...

К ледяному дождю на сей раз подготовились лучше

Если в начале года внезапный ледяной дождь на улицах привел к множеству переломов и разбитых машин, то на этот раз редкое погодное явление учли заблаговременно, и уже в четверг государственная метеослужба дала предупреждение. Читать далее...

Крафтовая пивоварня с юго-востока Эстонии не хочет расти: удовольствие важнее

Пивоварня Käbliku, производящая крафтовое пиво недалеко от Саверна в Пыльваском уезде, не планирует существенно расширять производство, потому что в этом случае риск будет слишком велик. Читать далее...

Леннарт Мери был бы разъярен! Платный туалет на Балтийском вокзале не выдерживает критики

Наверняка многие помнят, как Леннарт Мери устроил пресс-конференцию в туалете Таллиннского аэропорта, чтобы продемонстрировать, в каком ужасном состоянии находится место, которое первым посещают прилетевшие в Эстонию пассажиры. И не случайно. Читать далее...

Новый вид рукодельной зависимости: гигантские бумажные цветы