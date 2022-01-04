Картина дня: НАТО созывает экстренное совещание, подробности драки в Мяннику и смерть Руты Арумяэ

НАТО созывает экстренное совещание министров иностранных дел

Главная контора НАТО разослала извещение о том, что в эту пятницу министры иностранных дел альянса созываются на экстренное совещание. Читать далее...

Рейнсалу об экстренном совещании НАТО: дело совершенно вышло из-под контроля

Бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ("Отечество") пояснил Postimees, что на экстренном заседании НАТО министры иностранных дел обязательно обсудят тезисы предстоящей встречи Россия-НАТО, а также проект соглашения президента России Владимира Путина. Читать далее...

Драка в Мяннику: разборки в стиле 1990-х, сломанные кости и до сих пор поступающие угрозы

В первый день нового года в поселке Мяннику и на улице с аналогичным названием произошли две массовые драки, успокаивать которые пришлось полиции. Оба раза дрались одни и те же люди, к которым присоединялось подкрепление. Стороны конфликта обвиняют друг друга, а боксерский клуб обещает разъяснительную беседу. Читать далее…

Ушла из жизни экономический аналитик Рута Арумяэ 19 декабря скончалась экономический аналитик и бывший советник премьер-министра по экономическим вопросам Рута Арумяэ. Читать далее…

Обстоятельства трагедии в Куутсемяэ указывают на обслуживание подъемника во время его работы

Работавший еще в прошлом десятилетии на снежных склонах Отепя бывший слаломист Ааре Тамме, который 15 лет назад привез в эстонскую зимнюю столицу из Австрии первый подъемник, при несчастном случае в Куустемяэ с аналогичным оборудованием не мог и представить, что он может кого-то убить. «Это настолько безопасный подъемник, что на нем можно спать, ничего с тобой не произойдет», - сказал Тамме. Он добавил, что не слышал ни об одном инциденте в мире, который закончился бы чей-то смертью. Читать далее…

Штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне, но это лишь фасад

Летом прошлого года появилась новость о том, что при расположенном в Таллинне ИТ-агентстве Европейского Союза будет создан канал обмена данными E-Codex. Само по себе это не такое уж и большое дело, но хорошо, что будет создано хотя бы это. Ведь без этой разработки, ситуация была бы и вовсе печальной, ведь по бумагам штаб-квартира Европейского ИТ-агентства расположена в Таллинне уже девять лет, а на деле - это здание, скорее, фасад. Ведь все важные дела и решения принимаются во Франции. Читать далее...

Скользкое удовольствие особенно прилично обойдется в Ласнамяэ

В разгаре зимние каникулы, это значит, что свободное время нужно заполнять всевозможной активностью, благо зима в этом году удалась. Катание на коньках с каждым годом становится все популярнее, но назвать это удовольствие в Таллинне, особенно в Ласнамяэ, дешевым никак нельзя. Читать далее…

А осень нынче наступит зимой…