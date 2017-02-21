Картина дня: жителя Пярнумаа взяли в рабство, всплеск радиации над Европой и нападение в Тартуской тюрьме

Европу накрыла радиация

По сообщениям европейских специалистов по радиации и ядерной энергии, во многих местах в атмосфере зафиксировано распространение радиоактивного йода. Его происхождение пока неизвестно. Читать далее...

Руководитель AS Narva Soojusvõrk подал в отставку

В предприятии, входящем в состав Eesti Energia и обеспечивающем теплом город Нарва, произошли серьезные кадровые изменения. Один из членов правления дочернего предприятия госфирмы подал в отставку после того, как суд признал его вину в совершении уголовно наказуемого преступления. Читать далее...

Эстонские государственные порталы рухнули

Эстонские государственные порталы eesti.ee и riik.ee, предоставляющие э-услуги, несколько часов были недоступны из-за технического сбоя. На данный момент работа сайтов возобновилась, однако по-прежнему недоступен e-maksuamet / e-toll. Читать далее...

ЧП в Тартуской тюрьме

На прошлой неделе в Тартуской тюрьме заключенный, отбывающий пожизненное наказание, напал на охранника с лезвием бритвы, последний получил ранения лица и шеи. Читать далее...

В Кохтла-Ярве началась массовая деприватизация квартир

Обесценившиеся и обросшие долгами квартиры в жилых домах Кохтла-Ярве будут и дальше переписываться в собственность государству. Минфин подсчитал: если за прошлые годы в целом по Эстонии случалось в среднем 10 отказов от недвижимости в год, то в 2016 году отказов было 38, а за один месяц нового года и того больше - в основном в Ида-Вирумаа. Читать далее...

Жителя Пярнумаа взяли в рабство

«Я его очень боялся и делал все, что он приказывал», - признался мужчина, который более двух месяцев находился в рабстве у случайного знакомого. Читать далее...

Тоом согласна стать кандидатом в мэры Таллинна

Евродепутат Яна Тоом согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру. Читать далее...