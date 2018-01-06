Картина дня: подробности убийства в Ласнамяэ, пропажа пассажира парома и загадка биткойна

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Жестокое убийство в Ласнамяэ: друг погибшего рассказал, что на самом деле произошло в баре Hausberg
Харьюский уездный суд в пятницу продолжил рассматривать дело мужчин, которые обвиняются в произошедшем почти 15 лет назад убийстве с целью грабежа. Но что на самом деле произошло в баре между финнами и русскоязычными жителями Эстонии? Выживший после нападения рассказал спустя 15 лет, что тогда произошло. Читайте далее...
Пассажир упал за борт парома Viking Line
В ночь на 5 января упал за борт пассажир парома Amorella компании Viking Line. Найти его так и не удалось. Читайте далее...
Ильвес назвал постыдным высказывание Могерини о Кубе
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал в соцсетях высказывание представителя Европейского союза по политике безопасности Федерики Могерини о Кубе, назвав его постыдным. Читайте далее...
Пентагон опубликовал видео сопровождения российских истребителей в небе над Балтикой
На портале Минобороны США появились записи сопровождения российских истребителей в небе над Балтикой. Самолеты не подавали диспетчерам требуемые сигналы и не предоставляли план полета. Читайте далее...
Датские работодатели в беде: жители Восточной Европы не едут в страну на заработки
Датские работодатели оказались в непростой ситуации, так как им становится все сложнее нейти граждан ЕС, готовых приехать в страну на заработки. Читайте далее...
Преподаватель Тартуского университета - создатель биткойна?
Член правления Союза криптовалюты Ассе Сауга надеется, что личность создателя биткойна, самой известной в мире криптовалюты, навсегда останется мистической тайной. Читайте далее...
Загадочные домики в центре Таллинна
Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году. Читайте далее...
Политик с уголовным прошлым вступил в Центристскую партию
На этой неделе бывший мэр Палдиски и экс-президент Эстонского хоккейного союза Яан Мельдер вступил в Центристскую партию. В 2013 году он был наказан в уголовном порядке. Читайте далее...
Апелляция Навального на решение Верховного суда отклонена
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в субботу, 6 января, признала законным решение Центризбиркома России, который отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. Читайте далее...
Дело Autorollo: Кейт Пентус-Розиманнус придется снова явиться в суд
Таллиннский окружной суд на своем заседании 17 января повторно рассмотрит гражданское дело о банкротстве компании Autorollo. В роли ответчиков по делу проходят члены Партии реформ Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус. Читайте далее...