Картина дня: подробности убийства в Ласнамяэ, пропажа пассажира парома и загадка биткойна

Жестокое убийство в Ласнамяэ: друг погибшего рассказал, что на самом деле произошло в баре Hausberg

Харьюский уездный суд в пятницу продолжил рассматривать дело мужчин, которые обвиняются в произошедшем почти 15 лет назад убийстве с целью грабежа. Но что на самом деле произошло в баре между финнами и русскоязычными жителями Эстонии? Выживший после нападения рассказал спустя 15 лет, что тогда произошло. Читайте далее...

Пассажир упал за борт парома Viking Line

В ночь на 5 января упал за борт пассажир парома Amorella компании Viking Line. Найти его так и не удалось. Читайте далее...

Ильвес назвал постыдным высказывание Могерини о Кубе

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал в соцсетях высказывание представителя Европейского союза по политике безопасности Федерики Могерини о Кубе, назвав его постыдным. Читайте далее...

Пентагон опубликовал видео сопровождения российских истребителей в небе над Балтикой

На портале Минобороны США появились записи сопровождения российских истребителей в небе над Балтикой. Самолеты не подавали диспетчерам требуемые сигналы и не предоставляли план полета. Читайте далее...

Датские работодатели в беде: жители Восточной Европы не едут в страну на заработки

Датские работодатели оказались в непростой ситуации, так как им становится все сложнее нейти граждан ЕС, готовых приехать в страну на заработки. Читайте далее...

Преподаватель Тартуского университета - создатель биткойна?

Член правления Союза криптовалюты Ассе Сауга надеется, что личность создателя биткойна, самой известной в мире криптовалюты, навсегда останется мистической тайной. Читайте далее...

Загадочные домики в центре Таллинна

Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году. Читайте далее...

Политик с уголовным прошлым вступил в Центристскую партию

На этой неделе бывший мэр Палдиски и экс-президент Эстонского хоккейного союза Яан Мельдер вступил в Центристскую партию. В 2013 году он был наказан в уголовном порядке. Читайте далее...

Апелляция Навального на решение Верховного суда отклонена

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в субботу, 6 января, признала законным решение Центризбиркома России, который отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. Читайте далее...

Дело Autorollo: Кейт Пентус-Розиманнус придется снова явиться в суд

Таллиннский окружной суд на своем заседании 17 января повторно рассмотрит гражданское дело о банкротстве компании Autorollo. В роли ответчиков по делу проходят члены Партии реформ Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус. Читайте далее...