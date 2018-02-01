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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Картина дня: хаос на дорогах Эстонии, перемены в пенсионной системе и решение CAS по российским олимпийцам

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

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