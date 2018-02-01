Картина дня: хаос на дорогах Эстонии, перемены в пенсионной системе и решение CAS по российским олимпийцам

На шоссе Таллинн-Тарту лоб в лоб столкнулись автобус и фургон

На шоссе Таллинн-Тарту, не доезжая до Имавере, лоб в лоб столкнулись автобус и фургон. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось вырезать водителя фургона из деформированной машины. Читайте далее...

Блог о ситуации на дорогах Эстонии: множество ДТП, полиция просит водителей не спешить

В четверг, 1 февраля, в Эстонии будет в основном облачно. Снег, мокрый снег, метель. На западе и юге Эстонии будет и дождь, гололед. Во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится. Читайте далее...

Пентагон описал сценарии возможных войн с Россией и Китаем

Минобороны США прорабатывает варианты возможных военных столкновений с Россией и Китаем, которых в Вашингтоне считают главными конкурентами на международной арене. При этом два сценария во многом отличаются друг от друга в зависимости от того, с какой из стран Соединенные Штаты будут в состоянии военного конфликта. Читайте далее...

Отругавшей чужого ребенка женщине удалось избежать суда

В ноябре прошлого года в Пярну произошел конфликт между двумя мальчиками, один из которых позвонил маме и пожаловался, что его обидели. Рассерженная мама поспешила на помощь сыну, чтобы призвать обидчика к порядку. Закончилось все разбирательством в полиции. Читайте далее...

На шоссе Таллинн-Пярну-Икла съехали в кювет грузовики и фургон

Сегодня утром в центр тревоги сообщили о ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где в кювет съехали грузовики и фургон. Читайте далее...

Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика Aries

Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Видео продолжительностью несколько секунд опубликованы в аккаунте 6-го флота ВМС США на YouTube. Читайте далее...

CAS отменил дисквалификацию и оправдал 28 российских олимпийцев

Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласил решение по апелляциям 39 отстраненных российских спортсменов. Читайте далее...

На цены лучше не смотреть: сегодня поднялся акциз на алкоголь

В четверг в Эстонии поднялся акциз на алкоголь, его рост вполовину ниже, чем планировалось ранее. Читайте далее...

Стало известно, где в Ласнамяэ появится новый пункт обмена шприцев

Институт развития здоровья планирует установить временное модульное здание для пункта обмена шприцев в Ласнамяэ. Читайте далее...

Пенсионную систему ждут существенные изменения

Министерство социальных дел направило на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы, который призван сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Читайте далее...

Устроившие беспорядки в тюрьме заключенные были доставлены в суд, но заседание не состоялось