Картина дня: хаос на дорогах Эстонии, перемены в пенсионной системе и решение CAS по российским олимпийцам

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На шоссе Таллинн-Тарту лоб в лоб столкнулись автобус и фургон
На шоссе Таллинн-Тарту, не доезжая до Имавере, лоб в лоб столкнулись автобус и фургон. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось вырезать водителя фургона из деформированной машины. Читайте далее...
Блог о ситуации на дорогах Эстонии: множество ДТП, полиция просит водителей не спешить
В четверг, 1 февраля, в Эстонии будет в основном облачно. Снег, мокрый снег, метель. На западе и юге Эстонии будет и дождь, гололед. Во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится. Читайте далее...
Пентагон описал сценарии возможных войн с Россией и Китаем
Минобороны США прорабатывает варианты возможных военных столкновений с Россией и Китаем, которых в Вашингтоне считают главными конкурентами на международной арене. При этом два сценария во многом отличаются друг от друга в зависимости от того, с какой из стран Соединенные Штаты будут в состоянии военного конфликта. Читайте далее...
Отругавшей чужого ребенка женщине удалось избежать суда
В ноябре прошлого года в Пярну произошел конфликт между двумя мальчиками, один из которых позвонил маме и пожаловался, что его обидели. Рассерженная мама поспешила на помощь сыну, чтобы призвать обидчика к порядку. Закончилось все разбирательством в полиции. Читайте далее...
На шоссе Таллинн-Пярну-Икла съехали в кювет грузовики и фургон
Сегодня утром в центр тревоги сообщили о ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где в кювет съехали грузовики и фургон. Читайте далее...
Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика Aries
Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика EP-3 Aries над Черным морем. Видео продолжительностью несколько секунд опубликованы в аккаунте 6-го флота ВМС США на YouTube. Читайте далее...
CAS отменил дисквалификацию и оправдал 28 российских олимпийцев
Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласил решение по апелляциям 39 отстраненных российских спортсменов. Читайте далее...
На цены лучше не смотреть: сегодня поднялся акциз на алкоголь
В четверг в Эстонии поднялся акциз на алкоголь, его рост вполовину ниже, чем планировалось ранее. Читайте далее...
Стало известно, где в Ласнамяэ появится новый пункт обмена шприцев
Институт развития здоровья планирует установить временное модульное здание для пункта обмена шприцев в Ласнамяэ. Читайте далее...
Пенсионную систему ждут существенные изменения
Министерство социальных дел направило на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы, который призван сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Читайте далее...
Устроившие беспорядки в тюрьме заключенные были доставлены в суд, но заседание не состоялось
В четверг, 1 февраля, в Вируском уездном суде должен был начаться процесс по делу о беспорядках в Вируской тюрьме летом 2015 года. Читайте далее...