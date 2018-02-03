Картина дня: убийство в Нарве, поднятые по тревоге самолеты и конфликт с Omniva

В Нарве совершено убийство

В четверг вечером в Нарве около одного из жилых домов был обнаружен труп мужчины с признаками насилия. Читайте далее...

В Ласнамяэ автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на бок

В четверг, 1 февраля, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадала 18-летняя девушка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читайте далее...

Военные самолеты США продолжат полеты над Черным морем

Несмотря на инцидент с Су-27, США не намерены прекращать полеты своих военных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем. Читайте далее...

В Эмари из-за подозрительного самолета были подняты по тревоге истребители НАТО

Вчера после полудня из Центра воздушных операций НАТО поступил приказ базирующимся в Эмари итальянским пилотам идентифицировать самолет, вошедший в балтийское воздушное пространство. Читайте далее...

Читательница возмущена действиями Omniva: «Из-за обычной посылки меня чуть не довели до инфаркта»

Потраченные нервы и время, множество телефонных звонков и обращение в СМИ – все это из-за небольшого оружейного сейфа, доставившего жителям Пярнумаа кучу хлопот. Читайте далее...

В школе взорвался пищевой котел

Сегодня, 2 февраля, в 09.46 в валгаской школе Прийметса на кухне взорвался пищеварочный котел. Читайте далее...

Небывалое насилие: конфликт среди мигрантов перерос в массовую драку и перестрелку

Во французском городе Кале произошла массовая драка со стрельбой между двумя группами мигрантов - афганцами и эритрейцами. Читайте далее...

Выезд на встречку привел к столкновению двух автомобилей

Сегодня днем в Ракреверской волости в Каривярава произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля. Читайте далее...

В Хельсинки тысячи демонстрантов протестует против попыток правительства заставить безработных искать работу

Стражи правопорядка опубликовали свои данные о количестве участников акции протеста под названием "Голос безработному". Читайте далее...

Департамент о глубоких канавах: они созданы не для того, чтобы поиздеваться над водителями

Благодаря построенным по евростандартам кюветам, которые могут показаться водителям опасными, дороги Эстонии сохраняются дольше, в их обслуживание нужно меньше инвестировать и они обеспечивают безопасность, пояснил глава Департамента шоссейных дорог Прийт Саук. Читайте далее...

Лаар: надежда заработать на ступенчатом подоходном налоге — такая же сказка, как «Али-Баба и 40 разбойников»

Попытки исправить введенную еще в 1994 году систему единообразного подоходного налога заранее обречены на провал, пишет Март Лаар, бывший премьер-министром Эстонии в 1992-1994 годах. Читайте далее...

Синоптики предупреждают: вновь грядут снегопады

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются минусовая температура воздуха и небольшие снегопады. Читайте далее...

Видео: на борту самолета компании "Аэрофлот" вспыхнул пожар

На борту самолета А320 после посадки в аэропорту Волгограда начался пожар, пассажиры были эвакуированы. Инцидент произошел 31 января. Читайте далее...

Видео: вручение Валерию Корбу звания почетного гражданина Кохтла-Ярве обернулось скандалом

На прошедшей в Кохтла-Ярве сессии городского собрания 13 депутатов из 25 проголосовало за присвоение лидеру местных центристов Валерию Корбу звания почетного гражданина города. Читайте далее...

Академия МВД заключила договор о проектировании колледжа в Нарве

Академия МВД и архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ в четверг, 1 февраля, заключили договор по проектированию здания Нарвского учебного центра академии. Читайте далее...

Эльмар Вахер о строительстве границы: мы воспользовались политическим интересом

По словам гендиректора департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, подчинявшийся ему департамент в 2014 году воспользовался вспыхнувшим в связи со случаем Эстона Кохвера интересом для обустройства границы и поэтому максимально быстро представил предварительную калькуляцию цены. Читайте далее...

Очередная поножовщина в российской школе: ученик напал на одноклассника и выпрыгнул в окно