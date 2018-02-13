Картина дня: причина крушения Ан-148, путь таллиннки Забияко к олимпийской медали и убийство у Певческого поля

Приход на эстонский рынок немецкой торговой сети Lidl может привести к объединению действующих в стране торговцев. Первой о своей желании кого-нибудь приобрести заявила торговая сеть Prisma. Читайте далее...

Еврокомиссар пригрозила проблемами с финансированием проекта Rail Baltica

В связи с расхождением позицией акционеров совместного предприятия Балтийских стран RB Rail в отношении ее руководителя, государства Балтии должны найти консенсус по проекту железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, иначе могут возникнуть проблемы финансирования, предупредила член Еврокомиссии Виолета Булк. Читайте далее...

Postimees выяснил, сколько на самом деле зарабатывает в месяц обычный житель Эстонии

Налогово-таможенный департамент согласился поделиться с Postimees полученными на основании предварительно заполненных деклараций о доходах данными: сколько в прошлом году обычный житель Эстонии реально зарабатывал в месяц. Полученная сумма значительно отличается от данных статистики. Читайте далее...

Налоговики обнаружили большое количество контрабандных сигарет и алкоголя

В конце января сотрудники Налогово-таможенного департамента два раза обнаруживали в большом количестве контрабандные алкоголь и сигареты. Всего в двух случаях было конфисковано 955 литров спирта, 312 литров крепкого алкоголя и более 680 000 сигарет. Читайте далее...

Как такое возможно? Цены на нефть упали, а цены на топливо в Эстонии – нет

Несмотря на то, что на мировых рынках цена нефть упала на десять процентов, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии не стали снижать цены на бензин и дизель. Читайте далее...

Американский дипломат рассекает по Таллинну на необычной машине

Работающий в посольстве США в Эстонии Брайан сделал себе к 30-летию необычный подарок – купил «жигули» 1987 года выпуска. Теперь необычную машину с дипломатическими номерами можно встретить на улицах Таллинна. Читайте далее...

Банда несовершеннолетних, избившая в Таллинне туриста, снова предстала перед судом

Двое из трех молодых людей, которые шесть лет назад в Таллинне будучи несовершеннолетними избили и ограбили туриста из Норвегии, вновь сегодня предстали перед судом. Читайте далее...

СМИ: в результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли более 200 российских наемников