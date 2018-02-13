Картина дня: причина крушения Ан-148, путь таллиннки Забияко к олимпийской медали и убийство у Певческого поля

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями вторника.
Названа причина крушения Ан-148
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением. Читайте далее...
Путь таллиннки Натальи Забияко к олимпийскому серебру: тяжелые травмы, кома, упорный труд и отказ от гражданства
Путь завоевавшей в командных выступлениях на Олимпиаде в Пхенчхане серебряную медаль фигуристки Натальи Забияко не был устлан розами. Из-за травмы, полученной на тренировке, она некоторое время была в коме. Завтра ей предстоит снова выйти на олимпийский лед. Читайте далее...
Убийство у Певческого поля: прокурор требует приговорить 21-летнюю Елизавету к 10 годам тюрьмы
Прокурор потребовал сегодня в Харьюском уездном суде признать 21-летнюю Елизавету в умышленном убийстве молодого человека и приговорить ее к 10 годам тюрьмы. Читайте далее...
В Сети распространяется мошенническая схема, замаскированная под сообщение популярной торговой сети
В социальных сетях и интернете распространяется реклама, сулящая бесплатные подарочные карты Coop. Сеть розничной торговли предупреждает, что речь идет о мошенничестве. Читайте далее...
YouTube требует удалить передачу Навального о Приходько, Дерипаске и Рыбке
Компания YouTube потребовала от владельцев канала "Навальный Live" удалить программу от 8 февраля, часть которой посвящена расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) про олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Читайте далее...
Саакашвили просит помощи у Меркель и ЕС
Оппозиционный политик Михаил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. Читайте далее...
Какой ужас: гуляющая женщина наткнулась на изуродованные трупы животных в пакетах
Эстонское общество защиты животных сообщает, что вчера на их электронный адрес поступило сообщение из Кохтла-Ярве женщины, которая отправилась гулять с собакой и обнаружила жуткую находку. Читайте далее...
В Эстонии появится новая торговая сеть PEPCO: первый магазин скоро откроется в Таллинне
Торговая сеть PEPCO, которая на данный момент распространена в странах Центральной Европы, появится в Эстонии, а первый магазин будет открыт уже в июне 2018 года. Читайте далее...
В деле обвиняемого в жестоком убийстве водителя с битой имеется видеодоказательство
Вчера в суде состоялось предварительное слушание по делу Урмаса Эйнрооса (43), известного общественности как ласнамяэский водитель с битой. Эйнроос обвиняется в избиении и убийстве своей сожительницы. В качестве доказательства у прокуратуры имеется жуткое видео, снятое самим обвиняемым. Читайте далее...
Третья медаль России: первая в истории бронза в керлинге
Стильная пара стильно обыграла норвежский микст и завоевала первую в истории российского керлинга медаль Олимпйских игр. Читайте далее...
Первый спортсмен в Пхенчхане попался на допинге
Офицеры ВАДА провели успешную операцию по поимке нарушителя антидопинговых правил. Читайте далее...
Испугавшись прихода Lidl, Prisma задумалась о покупке одной из эстонских торговых сетей
Приход на эстонский рынок немецкой торговой сети Lidl может привести к объединению действующих в стране торговцев. Первой о своей желании кого-нибудь приобрести заявила торговая сеть Prisma. Читайте далее...
Еврокомиссар пригрозила проблемами с финансированием проекта Rail Baltica
В связи с расхождением позицией акционеров совместного предприятия Балтийских стран RB Rail в отношении ее руководителя, государства Балтии должны найти консенсус по проекту железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, иначе могут возникнуть проблемы финансирования, предупредила член Еврокомиссии Виолета Булк. Читайте далее...
Postimees выяснил, сколько на самом деле зарабатывает в месяц обычный житель Эстонии
Налогово-таможенный департамент согласился поделиться с Postimees полученными на основании предварительно заполненных деклараций о доходах данными: сколько в прошлом году обычный житель Эстонии реально зарабатывал в месяц. Полученная сумма значительно отличается от данных статистики. Читайте далее...
Налоговики обнаружили большое количество контрабандных сигарет и алкоголя
В конце января сотрудники Налогово-таможенного департамента два раза обнаруживали в большом количестве контрабандные алкоголь и сигареты. Всего в двух случаях было конфисковано 955 литров спирта, 312 литров крепкого алкоголя и более 680 000 сигарет. Читайте далее...
Как такое возможно? Цены на нефть упали, а цены на топливо в Эстонии – нет
Несмотря на то, что на мировых рынках цена нефть упала на десять процентов, крупнейшие продавцы топлива в Эстонии не стали снижать цены на бензин и дизель. Читайте далее...
Американский дипломат рассекает по Таллинну на необычной машине
Работающий в посольстве США в Эстонии Брайан сделал себе к 30-летию необычный подарок – купил «жигули» 1987 года выпуска. Теперь необычную машину с дипломатическими номерами можно встретить на улицах Таллинна. Читайте далее...
Банда несовершеннолетних, избившая в Таллинне туриста, снова предстала перед судом
Двое из трех молодых людей, которые шесть лет назад в Таллинне будучи несовершеннолетними избили и ограбили туриста из Норвегии, вновь сегодня предстали перед судом. Читайте далее...
СМИ: в результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли более 200 российских наемников
В результате авиаудара сил международной антитеррористической коалиции во главе с США, нанесенного 7 февраля в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли более 200 российских наемников. Об этом агентству Bloomberg сообщили два осведомленных источника из РФ. По словам собеседника журналистов в Вашингтоне, количество погибших россиян в этот день составило около 100 человек, от 200 до 300 бойцов получили ранения. Читайте далее...