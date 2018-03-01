Картина дня: подробности аварийной посадки самолета, супероружие Путина и ядерный реактор под боком у Эстонии

В четверг, 1 марта, в Вильяндиском доме Тартуского уездного суда за закрытыми дверями состоялось первое заседание по делу 22-летнего Тайро Поопуу, которого обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве 17-летней девушки. Читайте далее...

Средняя брутто-зарплата за год выросла до 1221 евро

В прошлом году средняя месячная брутто-зарплата составила 1221 евро, что на 6,5 процента больше, чем в 2016 году. В четвертом квартале прошлого года брутто-зарплата выросла до 1271 евро, что на 7,5 процента больше показателей 2016 года. Читайте далее...

Удивительное рядом: в Эстонии есть места, где зарплаты падают

Хотя официальная статистика гласит, что в последнее время эстонская экономика процветала, а средняя зарплата росла, есть уезды и сферы деятельности, где зарплаты не растут, а наоборот, падают. Читайте далее...

Полицейский: убийца сам позвонил в полицию и сказал, что все эти дни плакал над трупом

В прошлом году утром 22 декабря зазвонил мобильный телефон участкового Пярнумаа Рауно Ленсмента: ему звонил человек, убивший свою жену. Читайте далее...

Глава Nortal о росте экономики: сейчас мы пируем со всеми, но похмелье будет долгим и болезненным

Исполнительный директор крупнейшего в странах Балтии ИТ-предприятия Nortal Прийт Аламяэ прокомментировал данные нового экономического роста за 2017 год. По его словам, поскольку маленькая Эстония зависит от мировой экономики, сейчас мы пируем со всеми остальными, но наступит момент, когда рост экономики прекратится, а похмелье будет долгим и болезненным. Читайте далее...

Пропавший в Таллинне 50-летний Александр найден мертвым

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сообщил, что объявленный на этой неделе в розыск 50-летний Александр вчера в первой половине дня был найден мертвым вблизи своего дома. Признаков насилия на его теле обнаружено не было, причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Читайте далее...

Яна Тоом: как я «похулила» президентскую речь

На приеме по случаю столетия Республики в Эстонском национальном музее меня спросили, понравилась ли мне речь президента. Я ответила, что не понравилась – и что такая речь больше подошла бы председателю Союза Отечества образца 1995 года (год рождения этой партии, позднее влившейся в IRL). Читайте далее...

Весна отменяется? Синоптики дали пугающий прогноз на март