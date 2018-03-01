Картина дня: подробности аварийной посадки самолета, супероружие Путина и ядерный реактор под боком у Эстонии

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Под боком у Эстонии запущен новый ядерный реактор
Ядерная реакция запущена на только что построенном первом энергоблоке новой АЭС в Сосновом Бору, что в сорока километрах от Санкт-Петербурга и в сотне километров от эстонской границы. Читайте далее...
Расследование: самолет Smartlynx при отработке посадки задел полосу
По предварительным данным расследования, совершивший в среду вечером экстренную посадку на Таллиннском аэродроме самолет Airbus A320-214 авиакомпании Smartlynx ранее, отрабатывая посадку, столкнулся со взлетно-посадочной полосой, но смог вновь подняться и затем совершил экстренную посадку. Читайте далее...
На борту совершившего экстренную посадку самолета был представитель авиационного департамента
На борту совершившего в среду вечером экстренную посадку на Таллиннском аэродроме самолета Airbus A320-214 авиакомпании Smartlynx находился представитель авиационного департамента Эстонии. Читайте далее...
Граждане Эстонии могут ходатайствовать о компенсации российских виз
Министр государственного управления Яак Ааб открыл прием ходатайств о компенсации российских виз на 2018 год, выделенные с этой целью 61 000 евро предназначены для выплаты людям, которые посещают родственников или их могилы на расположенных вблизи эстонской границы российских территориях. Читайте далее...
Путин пригрозил новым ядерным оружием
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию почти час представлял новые фантастические виды вооружений РФ как ответ страны на развертывание США систем ПРО и их выхода из Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений. Читайте далее...
Хотите мяса с червями и десерт с личинками? Добро пожаловать на паромы Viking Line
Начиная с 5 апреля всех путешествующих из Хельсинки в Стокгольм на паромах компании Viking Line будет ждать необычный эксперимент, к которому лучше подготовиться заранее. Читайте далее...
Райво Варе: скандалы с отмыванием денег в Эстонии – последний этап зачистки финансового поля со стороны американцев
Очередной скандал с эстонской «дочкой» Danske Bank, которая могла служить «прачечной» для отмывания денег, опять поднял вопрос относительно того, насколько государство контролирует деятельность зарубежных банков в Эстонии. Вредит ли происходящее имиджу страны? Смотрите видео!
Эксперты: Эстония успешно интегрировала около 90% этнических русских
По словам экспертов, Эстония успешно интегрировала семь из восьми этнических русских, как с гражданством, так и с постоянным местом жительства. Читайте далее...
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" почти пять миллиардов долларов
Арбитражный суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу Украины" в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 млрд долларов. Читайте далее...
"Газпром" отказался поставлять газ Украине
"Газпром" отказался начать поставки газа "Нафтогазу Украины" с 1 марта, несмотря на то, что украинская компания внесла предоплату. Перечисленные средства были оперативно возвращены украинской стороне. Читайте далее...
Фото и видео: обвиняемый в убийстве 17-летней девушки предстал перед судом
В четверг, 1 марта, в Вильяндиском доме Тартуского уездного суда за закрытыми дверями состоялось первое заседание по делу 22-летнего Тайро Поопуу, которого обвиняют в изнасиловании и умышленном убийстве 17-летней девушки. Читайте далее...
Средняя брутто-зарплата за год выросла до 1221 евро
В прошлом году средняя месячная брутто-зарплата составила 1221 евро, что на 6,5 процента больше, чем в 2016 году. В четвертом квартале прошлого года брутто-зарплата выросла до 1271 евро, что на 7,5 процента больше показателей 2016 года. Читайте далее...
Удивительное рядом: в Эстонии есть места, где зарплаты падают
Хотя официальная статистика гласит, что в последнее время эстонская экономика процветала, а средняя зарплата росла, есть уезды и сферы деятельности, где зарплаты не растут, а наоборот, падают. Читайте далее...
Полицейский: убийца сам позвонил в полицию и сказал, что все эти дни плакал над трупом
В прошлом году утром 22 декабря зазвонил мобильный телефон участкового Пярнумаа Рауно Ленсмента: ему звонил человек, убивший свою жену. Читайте далее...
Глава Nortal о росте экономики: сейчас мы пируем со всеми, но похмелье будет долгим и болезненным
Исполнительный директор крупнейшего в странах Балтии ИТ-предприятия Nortal Прийт Аламяэ прокомментировал данные нового экономического роста за 2017 год. По его словам, поскольку маленькая Эстония зависит от мировой экономики, сейчас мы пируем со всеми остальными, но наступит момент, когда рост экономики прекратится, а похмелье будет долгим и болезненным. Читайте далее...
Пропавший в Таллинне 50-летний Александр найден мертвым
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сообщил, что объявленный на этой неделе в розыск 50-летний Александр вчера в первой половине дня был найден мертвым вблизи своего дома. Признаков насилия на его теле обнаружено не было, причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Читайте далее...
Яна Тоом: как я «похулила» президентскую речь
На приеме по случаю столетия Республики в Эстонском национальном музее меня спросили, понравилась ли мне речь президента. Я ответила, что не понравилась – и что такая речь больше подошла бы председателю Союза Отечества образца 1995 года (год рождения этой партии, позднее влившейся в IRL). Читайте далее...
Весна отменяется? Синоптики дали пугающий прогноз на март
По прогнозу службы погоды в марте продолжатся суровые холода, даже в середине месяца температура воздуха может опускаться до -20 градусов. Читайте далее...