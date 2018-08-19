Картина дня: утонувший дайвер, беспредел на фестивале Weekend и визит шведской кронприцессы

Пропавший вблизи острова Мохни дайвер найден мертвым

18 июля около шести часов вечера в Центр морского спасения Департамента полиции и погранохраны поступило сообщение, что в Харьюмаа вблизи острова Мохни пропал дайвер. Читайте далее...

Галерея: после фестиваля Weekend Пярну превратился в настоящую свалку

Ранним утром воскресенья в парке и на пляже Пярну еще можно было увидеть продолжавших веселиться участников фестиваля Weekend. Читайте далее...

Алкоголь и наркотики: на фестивале Weekend задержали 140 несовершеннолетних

Во время фестиваля Weekend, на который приехали десятки тысяч человек, полиции действительно пришлось потрудиться. Однако, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов. Читайте далее...

Галерея: в Эстонию с официальным визитом прилетела шведская кронпринцесса Виктория

Сегодня кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниель прилетели в Эстонию с официальным визитом. Читайте далее...

«Мои права ущемляют»: заключенного возмутили действия Тартуской тюрьмы

Заключенный Тартуской тюрьмы Марко Лемсалу уже некоторое время в тюрьме занимается предпринимательством — он предлагал другим заключенным возможность общаться со своими близкими через услугу автоответчика. Читайте далее...

Спасателей вызвали в магазин Maxima

Сегодня около 9 утра спасатели получили вызов в Раквере в магазин Maxima. Читайте далее...

Волшебная галерея: световое представление "Белая ночь в Кейла-Йоа"

Вчера вечером в честь столетия ЭР прошло световое представление под названием "Белая ночь в Кейла-Йоа". Читайте далее...

Неужели осень наступает? Читайте прогноз погоды на понедельник

В ночь на понедельник в Эстонии, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь. Читайте далее...

Жители Эстонии совместным хоровым выступлением отметят столетие республики