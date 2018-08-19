Картина дня: утонувший дайвер, беспредел на фестивале Weekend и визит шведской кронприцессы

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями воскресенья.
Пропавший вблизи острова Мохни дайвер найден мертвым
18 июля около шести часов вечера в Центр морского спасения Департамента полиции и погранохраны поступило сообщение, что в Харьюмаа вблизи острова Мохни пропал дайвер. Читайте далее...
Галерея: после фестиваля Weekend Пярну превратился в настоящую свалку
Ранним утром воскресенья в парке и на пляже Пярну еще можно было увидеть продолжавших веселиться участников фестиваля Weekend. Читайте далее...
Алкоголь и наркотики: на фестивале Weekend задержали 140 несовершеннолетних
Во время фестиваля Weekend, на который приехали десятки тысяч человек, полиции действительно пришлось потрудиться. Однако, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов. Читайте далее...
Галерея: в Эстонию с официальным визитом прилетела шведская кронпринцесса Виктория
Сегодня кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниель прилетели в Эстонию с официальным визитом. Читайте далее...
«Мои права ущемляют»: заключенного возмутили действия Тартуской тюрьмы
Заключенный Тартуской тюрьмы Марко Лемсалу уже некоторое время в тюрьме занимается предпринимательством — он предлагал другим заключенным возможность общаться со своими близкими через услугу автоответчика. Читайте далее...
Спасателей вызвали в магазин Maxima
Сегодня около 9 утра спасатели получили вызов в Раквере в магазин Maxima. Читайте далее...
Волшебная галерея: световое представление "Белая ночь в Кейла-Йоа"
Вчера вечером в честь столетия ЭР прошло световое представление под названием "Белая ночь в Кейла-Йоа". Читайте далее...
Неужели осень наступает? Читайте прогноз погоды на понедельник
В ночь на понедельник в Эстонии, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь. Читайте далее...
Жители Эстонии совместным хоровым выступлением отметят столетие республики
В воскресенье вечером, 19 августа, в рамках летней праздничной недели в честь столетия Эстонской республики (ЭР 100) на Таллиннском певческом поле, а также еще в 40 местах по всей Эстонии состоится общенародная акция — совместное хоровое пение. Читайте далее...