Картина дня: революция на авторынке Эстонии, рост ставки кредита на 400% и задержание лихача

Возмущенный житель Эстонии: банк поднял процентную ставку по жилищному кредиту на 400 процентов

Банк Luminor повысил процентную ставку по жилищному кредиту клиента на 433 процента, поскольку обнаружил, что зарплата соходатайствующего по кредиту не поступает в Luminor. Комиссия по потребительским спорам в конце декабря вынесла решение, что причины банка были необоснованными и потребовала снова уменьшить ставку. Читать далее...

Революция на авторынке Эстонии: дизельные машины исчезнут уже через несколько лет?

Руководитель занимающейся продажей машин компании Eesti Talleks Кайдо Падар говорит, что в течение пяти лет авторынок кардинально изменится. Прежде всего, это означает исчезновение автомобилей с дизельным двигателем и стремительное нашествие электромобилей. Читать далее...

Полиции удалось найти водителя, решившего в Таллинне погонять на отцовской машине и чуть не сбившего человека

Полиции удалось установить личность водителя, который в ноябре прошлого года в Таллинне возле остановки «Пабери» мчался по пешеходной зоне и поэтому подверг опасности жизнь сотрудника МуПо. Читать далее...

Сутки на дороге: шесть тяжелых ДТП, гибель лежащего на проезжей части мужчины и 13 пьяных водителей

За последние сутки были задержаны 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и произошло шесть ДТП, одно из которых закончилось гибелью человека. Читать далее...

В Пярнуском приюте для животных не осталось собак

Сегодня в Пярнуском приюте для животных счастливый день, потому что потерявший хозяев пес по кличке Типсу уехал в новый дом, из-за чего приют временно остался без собак. Читать далее...

В Магнитогорске пенсионер предсказал обрушение дома, но его не послушали

В Магнитогорске местный пенсионер предупреждал об обрушении шестиэтажного жилого дома, трагедия в котором в итоге разыгралась 31 декабря 2018 года. Он жаловался во все инстанции, которые только мог, заявляя об угрозе обрушении арки дома. Читать далее...

Синоптики: в одной части Эстонии ожидается снег и мороз, а в другой - дождь и потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается преимущественно облачная погода, снег и мокрый снег, на островах и западном побережье осадки перейдут в дождь. Читать далее...

Видео туриста из Эстонии: в Таиланде бушевал ураган, десятки тысяч людей отрезало от мира

Десятки тысяч туристов не смогли уехать с островов в Таиланде, к которым двигался ураган Пабук. Турист из Эстонии заснял на видео, как бушевал ураган на острове Самуй. Читать далее...

Водолаз заваривал пробоины прямо в пути: смотрите, как пассажиры паромов путешествовали полвека назад

Сейчас пассажиры, которые жалуются на то, что корабли опаздывают из-за плохих погодных условий, не представляют, что на самом деле возможность с комфортом доплыть до островов – невероятная роскошь по сравнению с тем, что было полвека назад. Читать далее...

В Таиланде перевернулся автобус с туристами: шестеро погибли, 50 пострадали