Картина дня: разная жизнь русских и эстонце в Таллинне, тяжелое ДТП с автобусом и пожар на подстанции

Юри Луйк: я шокирован решением Совета Европы восстановить право голоса России

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в субботу заявил, что он шокирован решением министров иностранных дел стран Совета Европы поддержать восстановление права голоса России в организации, приостановленное после аннексии Крыма. Читать далее...

Замкнутый круг: у эстонцев свой Таллинн, у русских – свой

Внутри Таллинна есть два города, в одном живут эстонцы, в другом – русские, выясняется из докторской диссертации, написанной в Тартуском университете. В рамках научной работы было изучено, как две общины в Таллинне проводят свободное время. Читайте далее...

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва утром попал в тяжелую аварию

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва в субботу утром попал в тяжелую аварию, в которой пострадали два человека. Читайте далее...

Пожар на подстанции: три города остались без электричества

Сегодня около 18:30 произошло отключение электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Читать далее...

Противостояние между Россией, Китаем и Западом укладывается в логику борьбы между Старками, Ланнистерами и Грейджоями

Нашествие мигрантов в Европу с ближнего Востока, угроза европейским ценностям со стороны мигрантов - в преддверии выхода последней серии 8-го сезона Rus.Postimees подготовил обзор мнений политологов о том, какие аллюзии на современный мир заложены в сериале «Игра Престолов». Читайте далее...

«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Читайте далее...

В Нарве в субботу утром был обесточен крупный район города

Примерно с 5 утра в субботу, 18 мая, в Нарве без электричества оставался довольно крупный район города, электричество восстановили после 10:30, передает корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов. Читайте далее...

Марина Кальюранд оценивает внешнюю политику нынешнего правительства как никудышную

По оценке первого номера социал-демократов на выборах в Европейский парламент Марины Кальюранд, внешнеполитические оплошности нового правительства парадоксальным образом помогают подчеркнуть, насколько важен Европейский союз для Эстонии. Читайте далее...

СМИ Украины опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и объявлении досрочных парламентских выборов. Зеленский планирует подписать его сразу после официального вступления в должность главы государства 20 мая, сообщило в субботу, 18 мая, интернет-издание strana.ua со ссылкой на копию проекта, полученную от неназванных "источников в окружении" избранного президента. Читайте далее...

Фото: пьяный водитель возле отделения полиции протаранил BMW