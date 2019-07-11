Картина дня: утечка в Olerex, амфетамин почтой и эстонские электромобили

Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Покупка в даркнете амфетамина и ЛСД привела двух молодых людей за решетку
Харьюский уездный суд в конце июня в ходе согласительного производства признал двух молодых людей виновными в покупке через интернет амфетамина и ЛСД и их дальнейшей перепродаже. Суд приговорил обоих к частично реальному тюремному заключению. Читать далее...
Утечка в Olerex: мошенники получили доступ к данным ста тысяч клиентов
В понедельник сеть заправок Olerex обнаружила, что преступники, воспользовавшись уязвимостью системы безопасности, получили доступ к информации приблизительно 100 тысяч сделок, с помощью которых стали известны личные данные клиентов, начиная с имени и заканчивая данными документов. Во вторник было зафиксировано предупреждение о нарушении безопасности, но уже известно, что базу данных успели загрузить 71 раз. Читать далее...
Стартап Nobe представил первые эстонские электромобили
Эстонская стартап-фирма Nobe сегодня представила на центральной площади квартала Ротерманни два первых прототипа трехколесных электромобилей Nobe 100 и Nobe 100GT. Читать далее...
Исследование: через 30 лет климат в Таллинне будет как в Братиславе
Из-за глобального потепления средняя температура воздуха в Таллинне к 2050 году может стать как в Братиславе, находящейся на 1300 километров южнее эстонской столицы, говорится в исследовании Высшей технической школы Цюриха, результаты которого были обнародованы в четверг, 11 июля. Читать далее...
Теперь работодателям будет проще регистрировать иностранцев на временную работу в Эстонии
С сегодняшнего дня работодатели могут регистрировать иностранных граждан на временную работу в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA), что ускорит ведение производства как для работодателя, так и чиновника. Использовать бюро самообслуживания etaotlus.politsei.ee могут зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии предприятия или филиалы, а также их доверенные представители. Читать далее...
Вернули с того света: пограничники до приезда скорой отчаянно боролись за жизнь человека
«Судьба помешала нам доехать до кордона, распорядившись так, чтобы мы заметили нуждающегося в помощи», - сказала Терье Леммик, которая в воскресенье в Пярну во время патрулирования вместе с коллегой Эрки Тетсманном спасли жизнь человеку. Читать далее...
ЧП на озере: спор с друзьями закончился трагедией
Рыбачивший и выпивавший на озере Хольстре с друзьями 44-летний мужчина решил в среду вечером доказать товарищам, что сможет переплыть озеро. Но на полпути у него кончились силы и он ушел под воду. Читать далее...
Гибель шестилетнего мальчика: соцработники встали на защиту матери
Специалист по социальной работе волости Хальяла Клаарика Адонов сказала, что последние два дня были для всех тяжелыми: «Трагическое событие для обоих родителей. Эмоции зашкаливают, с ними тяжело справиться». Читать далее...
Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной
Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства, что потребители должны знать, какого происхождения клубнику они покупают. Читать далее...
Ратас нашел лучшее место для скандального памятника из Лихула
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что, на его взгляд, самое подходящее место для памятника, который много лет назад демонтировали в Лихула, - это музей в Лагеди. Читать далее...
Разыскивается 16-летний юноша
Полиция устанавливает местонахождение 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно покинул спецшколу Каагвере и до сих пор в нее не вернулся. Читать далее...
Эстонские семейные врачи: люди повально приходят к нам за липовыми справками
Эстонское общество семейных врачей обратилось в Министерство социальных дел и Министерство образования по вопросу огромного количества липовых справок для студентов. Читать далее...
Транспортный департамент - водителям: не перегружайте улицу Пунане!
Таллиннский транспортный департамент сообщает, что в связи со съемками на Лаагна-теэ был проведен оперативный анализ транспортных потоков и осуществлен наблюдательный полет над Ласнамяэ. Читать далее...
Детали смертельного ДТП: внедорожник выехал на встречную полосу, водитель мотороллера погибла
Вчера, 10 июля, около 13.15 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Эльва на седьмом километре Юльпре-Куре-теэ. Сегодня полиция уточнила детали ДТП. Читать далее...
Жесткая авария по-голливудски! Один из автомобилей на Лаагна-теэ разбили всмятку
Сегодня, 11 июля, в Таллинне на Лаагна-теэ снимают фильм Кристофера Нолана «Догма». За съемками из окон своих домов и окрестностей наблюдают сотни любопытных жителей столицы. Читать далее...
Потенциальные убийцы на дорогах Эстонии
"Представьте себе: едите на Певческий праздник в колонне автомобилей и на пустом месте происходит столкновение. Непонятный грохот, но дорога впереди свободна. Я вышла из машины и выяснилось, что сидевшему за рулем припаркованного на обочине автомобиля очевидно пьяному мужчине пришло в голову открыть дверь именно в тот момент, когда я проезжала мимо". Читать далее...
Туристам больше не придется проливать слезы в Москве
В конце 2000 годов полудикая российская столица Москва превратилась в современный и западный мегаполис, в который стоит съездить, чтобы посмотреть на самые современные тренды мирового городского развития, пишет Яанус Пийрсалу. Читать далее...
Вот и лето прошло: температура воздуха в Эстонии упадет до нуля
Ночью в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Читать далее...