Картина дня: утечка в Olerex, амфетамин почтой и эстонские электромобили

Покупка в даркнете амфетамина и ЛСД привела двух молодых людей за решетку

Харьюский уездный суд в конце июня в ходе согласительного производства признал двух молодых людей виновными в покупке через интернет амфетамина и ЛСД и их дальнейшей перепродаже. Суд приговорил обоих к частично реальному тюремному заключению. Читать далее...

Утечка в Olerex: мошенники получили доступ к данным ста тысяч клиентов

В понедельник сеть заправок Olerex обнаружила, что преступники, воспользовавшись уязвимостью системы безопасности, получили доступ к информации приблизительно 100 тысяч сделок, с помощью которых стали известны личные данные клиентов, начиная с имени и заканчивая данными документов. Во вторник было зафиксировано предупреждение о нарушении безопасности, но уже известно, что базу данных успели загрузить 71 раз. Читать далее...

Стартап Nobe представил первые эстонские электромобили

Эстонская стартап-фирма Nobe сегодня представила на центральной площади квартала Ротерманни два первых прототипа трехколесных электромобилей Nobe 100 и Nobe 100GT. Читать далее...

Исследование: через 30 лет климат в Таллинне будет как в Братиславе

Из-за глобального потепления средняя температура воздуха в Таллинне к 2050 году может стать как в Братиславе, находящейся на 1300 километров южнее эстонской столицы, говорится в исследовании Высшей технической школы Цюриха, результаты которого были обнародованы в четверг, 11 июля. Читать далее...

Теперь работодателям будет проще регистрировать иностранцев на временную работу в Эстонии

С сегодняшнего дня работодатели могут регистрировать иностранных граждан на временную работу в бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA), что ускорит ведение производства как для работодателя, так и чиновника. Использовать бюро самообслуживания etaotlus.politsei.ee могут зарегистрированные в Коммерческом регистре Эстонии предприятия или филиалы, а также их доверенные представители. Читать далее...

Вернули с того света: пограничники до приезда скорой отчаянно боролись за жизнь человека

«Судьба помешала нам доехать до кордона, распорядившись так, чтобы мы заметили нуждающегося в помощи», - сказала Терье Леммик, которая в воскресенье в Пярну во время патрулирования вместе с коллегой Эрки Тетсманном спасли жизнь человеку. Читать далее...

ЧП на озере: спор с друзьями закончился трагедией

Рыбачивший и выпивавший на озере Хольстре с друзьями 44-летний мужчина решил в среду вечером доказать товарищам, что сможет переплыть озеро. Но на полпути у него кончились силы и он ушел под воду. Читать далее...

Гибель шестилетнего мальчика: соцработники встали на защиту матери

Специалист по социальной работе волости Хальяла Клаарика Адонов сказала, что последние два дня были для всех тяжелыми: «Трагическое событие для обоих родителей. Эмоции зашкаливают, с ними тяжело справиться». Читать далее...

Обман на рынках: под покровом ночи в Эстонию ввозят клубнику и продают под видом местной