Картина дня: война пивоваров, яхта за 20 мллионов, жара в Эстонии и нападение волка

В порту Ванасадам пришвартовалась люксовая яхта за 20 миллионов

У причала таллиннского порта Ванасадама можно увидеть яхту класса-люкс Bristolian, ходящую под британским флагом. Стоимость яхты оценивается в 20 млн. Читать далее...

Эстонские крафтовые пивовары яростно борются за свою долю рынка

Хотя в последнее время слышно все больше новостей о завершении крафтового бума и убытках пивоварен, эти истории не отражают полную картину ситуации на рынке. Читать далее...

Строившая амбициозные планы торговая сеть приносит убытки

Бюджетная розничная сеть A1000, в которую входит шесть магазинов по всей Эстонии, в прошлом году принесла владельцам полмиллиона евро убытков. Аудитор сомневается, что фирма вообще сможет существовать дальше. Читать далее...

Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен

Директор по маркетингу компании по продаже строительных товаров Saint-Gobain Ehitustooded Прийт Паллум сказал, что узнал на опубликованной жителем Каугвере в Фейсбуке фотографии ведра с краской и штукатуркой, продающиеся его предприятием. Читать далее...

Власти Таллинна считают, что езда на электросамокате должна регулироваться законом

Таллиннская городская управа считает, что в Закон о дорожном движении надо включить регуляцию перемещения на электросамокате, поскольку при его большой скорости не обеспечивается безопасность других участников движения. Читать далее...

Синоптики: жара в Эстонии набирает обороты

До конца недели Эстония будет во власти антициклона, по периферии которого тепло поступает в Северную Европу. Сегодня у нас еще немного облаков, кое-где не исключен и дождик. На выходных по-настоящему палящее солнце и тридцатиградусная жара. Читать далее...

Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой

Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах. Читать далее...

Бабушку бросили в беде, в которой она оказалась после принудительной смены личного кода

«Мне нужны лекарства, но я не знаю, как их получить. Это для меня вопрос жизни», - рассказала газете Sakala живущая в Вастемыйза 83-летняя Майму Парм. Ранней весной по распоряжению Министерства внутренних дел она получила новый личный код. Теперь у нее возникли трудности, - как с получением лекарств, так и записью к врачу – а чиновники лишь разводят руками. Читать далее...

Фото: торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за угрозы взрыва

Торговый центр Ülemiste получил угрозу взрыва бомбы чуть ранее 14 часов. Людей уже эвакуировали, на месте работает бомбовая группа. Читать далее...

Премьер-министр Юри Ратас: риторика EKRE изменилась

На сегодняшней пресс-конференции о политической обстановке в стране премьер-министр Юри Ратас ответил репортеру Postimees, что риторика Консервативной народной партии Эстонии изменилась. Читать далее...