Картина дня: война пивоваров, яхта за 20 мллионов, жара в Эстонии и нападение волка

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
В порту Ванасадам пришвартовалась люксовая яхта за 20 миллионов
У причала таллиннского порта Ванасадама можно увидеть яхту класса-люкс Bristolian, ходящую под британским флагом. Стоимость яхты оценивается в 20 млн. Читать далее...
Эстонские крафтовые пивовары яростно борются за свою долю рынка
Хотя в последнее время слышно все больше новостей о завершении крафтового бума и убытках пивоварен, эти истории не отражают полную картину ситуации на рынке. Читать далее...
Строившая амбициозные планы торговая сеть приносит убытки
Бюджетная розничная сеть A1000, в которую входит шесть магазинов по всей Эстонии, в прошлом году принесла владельцам полмиллиона евро убытков. Аудитор сомневается, что фирма вообще сможет существовать дальше. Читать далее...
Гора строительного мусора в лесу Каагвере лежит уже месяц, возможный виновник установлен
Директор по маркетингу компании по продаже строительных товаров Saint-Gobain Ehitustooded Прийт Паллум сказал, что узнал на опубликованной жителем Каугвере в Фейсбуке фотографии ведра с краской и штукатуркой, продающиеся его предприятием. Читать далее...
Власти Таллинна считают, что езда на электросамокате должна регулироваться законом
Таллиннская городская управа считает, что в Закон о дорожном движении надо включить регуляцию перемещения на электросамокате, поскольку при его большой скорости не обеспечивается безопасность других участников движения. Читать далее...
Синоптики: жара в Эстонии набирает обороты
До конца недели Эстония будет во власти антициклона, по периферии которого тепло поступает в Северную Европу. Сегодня у нас еще немного облаков, кое-где не исключен и дождик. На выходных по-настоящему палящее солнце и тридцатиградусная жара. Читать далее...
Спасаемся от жары: в Таллинне работают десять общественных кранов с питьевой водой
Пришедшая в Эстонию жара вынуждает употреблять больше воды. В Таллинне питьевую воду в свободном доступе можно найти в десяти местах. Читать далее...
Бабушку бросили в беде, в которой она оказалась после принудительной смены личного кода
«Мне нужны лекарства, но я не знаю, как их получить. Это для меня вопрос жизни», - рассказала газете Sakala живущая в Вастемыйза 83-летняя Майму Парм. Ранней весной по распоряжению Министерства внутренних дел она получила новый личный код. Теперь у нее возникли трудности, - как с получением лекарств, так и записью к врачу – а чиновники лишь разводят руками. Читать далее...
Фото: торговый центр Ülemiste эвакуировали из-за угрозы взрыва
Торговый центр Ülemiste получил угрозу взрыва бомбы чуть ранее 14 часов. Людей уже эвакуировали, на месте работает бомбовая группа. Читать далее...
Премьер-министр Юри Ратас: риторика EKRE изменилась
На сегодняшней пресс-конференции о политической обстановке в стране премьер-министр Юри Ратас ответил репортеру Postimees, что риторика Консервативной народной партии Эстонии изменилась. Читать далее...
«Все было в крови»: на Хийумаа волк напал на женщину у ее дома
Вчера ранним утром на Хийумаа в Тахкуна волк напал на женщину на пороге ее собственного дома. Она получила серьезные повреждения в области лица, ей понадобилась скорая помощь. Читать далее...
Кровавые разборки на строительном рынке: стрельбу в Хельсинки открыл гендиректор крупной компании
Полиция Хельсинки потребовала ареста для 32-летнего мужчины, подозреваемого в трех покушениях на убийство: днем 23 июля он открыл стрельбу в центре финской столицы по автомобилю, в котором находились три человека. Двое из них получили ранения. Читать далее...
«Это издевательство, друзья!»: отсутствие пандусов на центральной лестнице разгневало жительницу Силламяэ
«Мой проживающий в Силламяэ отец передвигается в инвалидной коляске. Естественно, большую часть времени проводит дома, что нас с братом сильно беспокоит. На Днях моря была солнечная погода, и мы решили отвезти отца на праздник. Все бы ничего, если бы не центральная лестница, по которой нам пришлось в буквальном смысле тащить его на руках, чтобы доставить к Центру культуры», - рассказывает жительница Силламяэ Елена. Читать далее...
Министерство окружающей среды обещает поймать рысь-убийцу
Министерство окружающей среды пообещало поймать рысь, которая убивает на острове Абрука домашний скот и диких животных. Читать далее...
В Эстонии появилась новая платформа для заказа такси
Компании Tallink Takso и Takso 24 переходят на новое приложение для заказа такси Taxilink, созданное в Эстонии. Оно гарантирует клиенту определенную стоимость поездки и услуги легально действующего такси с плафоном. Читать далее...
Эстонский стартап, представивший первый отечественный электромобиль, оказался в финансовой яме
Эстонская стартап-фирма Nobe, недавно представившая свои первые электромобили, испытывает трудности: для запуска производства на каждом шагу нужны деньги и даже начатая некоторое время назад на платформе общественного финансирования Indiegogo кампания никак не способствует улучшению ситуации. Читать далее...